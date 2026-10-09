https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bakan-gurlek-fon-sorusturmasinin-detaylarini-paylasti-iade-surecinde-toplanan-paralar-ne-olacak-1109413205.html
Bakan Gürlek, fon soruşturmasının detaylarını paylaştı: İade sürecinde toplanan paralar ne olacak?
Bakan Gürlek, fon soruşturmasının detaylarını paylaştı: İade sürecinde toplanan paralar ne olacak?
Sputnik Türkiye
Fon soruşturmasıyla ilgili bilgiler paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapay zeka destekli incelemelerde üç ayrı fondan yüksek kazanç elde eden 214 kişinin... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T11:27+0300
2026-10-09T11:27+0300
2026-10-09T11:27+0300
ekonomi̇
akın gürlek
tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf)
fon soruşturması
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasıyla ilgili detaylar paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 187 milyar 653 milyon liralık kazanç tespit edildiğini açıkladı. Üç ayrı fondan yüksek kazanç elde eden 214 kişinin yapay zeka destekli incelemeleriyle tespit edildiğinin altını çizen Bakan Gürlek, tespit edilen kazançların iadesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) harekete geçtiğini vurguladı. İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. 100 milyonun üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildiSabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildi. Üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişinin 141'inin gerçek, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi.Fonlar bazında elde edilen kazançların dağılımı şöyle açıklandı:TERA fonları: Yaklaşık 90 milyar liraPusula fonları: Yaklaşık 79 milyar liraHedef fonları: Yaklaşık 18 milyar lira13-16 Eylül arasında fon satışı yapanlar tespit edildiSoruşturmada özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı gerçekleştiren kişiler üzerinde duruldu. Bakan Gürlek, bazı kişilerin önceden bilgi alarak fonlardan çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu işlemlerin ve kişilerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, elde edilen bulguların fon hareketlerinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.TMSF'den haksız kazançların iadesi için adımBakan Gürlek, incelemeler sonucunda oluşturulan listenin TMSF'ye gönderildiğini kaydetti. TMSF'nin, tespit edilen kazançların iadesini sağlamak amacıyla listedeki isimlere resmi bildirimler yapmaya başladığını kaydetti.İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/fon-sorusturmasi-fatma-betul-sayan-kaya-ifade-verecek-1109358143.html
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akın gürlek, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), fon soruşturması
akın gürlek, tasarruf mevduatı sigorta fonu (tmsf), fon soruşturması
Bakan Gürlek, fon soruşturmasının detaylarını paylaştı: İade sürecinde toplanan paralar ne olacak?
Fon soruşturmasıyla ilgili bilgiler paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, yapay zeka destekli incelemelerde üç ayrı fondan yüksek kazanç elde eden 214 kişinin nasıl tespit edildiğini anlattı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sürdürülen fon soruşturmasıyla ilgili detaylar paylaşan Adalet Bakanı Akın Gürlek, 187 milyar 653 milyon liralık kazanç tespit edildiğini açıkladı. Üç ayrı fondan yüksek kazanç elde eden 214 kişinin yapay zeka destekli incelemeleriyle tespit edildiğinin altını çizen Bakan Gürlek, tespit edilen kazançların iadesi için Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) harekete geçtiğini vurguladı. İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi.
100 milyonun üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildi
Sabah Gazetesi'ne açıklamalarda bulunan Bakan Gürlek'in paylaştığı bilgilere göre, incelemelerde 100 milyon liranın üzerinde kazanç elde eden kişiler tek tek tespit edildi. Üç ayrı fondan toplam 187 milyar 653 milyon lira kazanç sağladığı belirlenen 214 kişinin 141'inin gerçek, 73'ünün ise tüzel kişi olduğu bildirildi.
Fonlar bazında elde edilen kazançların dağılımı şöyle açıklandı:
TERA fonları: Yaklaşık 90 milyar lira
Pusula fonları: Yaklaşık 79 milyar lira
Hedef fonları: Yaklaşık 18 milyar lira
13-16 Eylül arasında fon satışı yapanlar tespit edildi
Soruşturmada özellikle 13-16 Eylül tarihleri arasında fon satışı gerçekleştiren kişiler üzerinde duruldu. Bakan Gürlek, bazı kişilerin önceden bilgi alarak fonlardan çıkış yaptığının tespit edildiğini açıkladı. Söz konusu işlemlerin ve kişilerin soruşturma kapsamında incelendiği belirtilirken, elde edilen bulguların fon hareketlerinin aydınlatılması açısından önem taşıdığı ifade edildi.
TMSF'den haksız kazançların iadesi için adım
Bakan Gürlek, incelemeler sonucunda oluşturulan listenin TMSF'ye gönderildiğini kaydetti. TMSF'nin, tespit edilen kazançların iadesini sağlamak amacıyla listedeki isimlere resmi bildirimler yapmaya başladığını kaydetti.
İade süreci kapsamında toplanacak paraların, mağdurlar için oluşturulan hesaplarda bir araya getirileceği belirtildi. Böylece soruşturma kapsamında tespit edilen kazançların geri alınması ve mağduriyetlerin giderilmesi hedefleniyor.