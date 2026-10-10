https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/saglik-bakani-memisoglu-duyurdu-sigara-satisi-kimlikle-olacak-1109440720.html

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Sigara satışı kimlikle olacak

Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu: Sigara satışı kimlikle olacak

Sputnik Türkiye

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara satışlarında T.C. kimliğin ibraz edilmesini zorunlu hale getirecek bir düzenleme hazırladıklarını açıkladı. Memişoğlu... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T12:41+0300

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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sigara ve tütün ürünleriyle mücadele kapsamında yeni düzenlemeler üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Hazırlanan düzenlemeyle sigara satışlarında kimlik kontrolü yapılması, tütün ürünlerinin görünürlüğünün azaltılması ve kafe ile restoranlarda sigara içilebilen alanların yeniden düzenlenmesi hedefleniyor.TRT canlı yayınında açıklamalarda bulunan Memişoğlu, özellikle 18 yaşından küçüklere sigara satışının önlenmesi amacıyla yaş doğrulama uygulamasına geçilmesinin planlandığını belirtti.Sigara alırken kimlik ibrazı zorunlu olacakBakan Memişoğlu, mevcut mevzuata göre 18 yaşından küçüklere sigara satışının yasak olduğunu hatırlatarak bu yasağın uygulanmasını güçlendirmek istediklerini söyledi.Yeni düzenlemeyle sigara satın alan kişilerin yaşlarının T.C. kimlik bilgileri üzerinden doğrulanması amaçlanıyor.Memişoğlu, uygulamanın gerekçesini açıklarken şu ifadeleri kullandı:"Ve bunun yanında da esas amacımız şu: belli yaşın altındaki insanların sigara kullanması da şu anda da zaten yasak. Daha doğrusu satılması da yasak. Bu satışı da TC kimliğini veya kendisini ibraz ederek satılmasını sağlayacak. Bu çok önemli bir şey esasında. Dünyada uygulamaları var. Onun yaşını verifiye edeceğiz ki, o şu anda yasak zaten 18 altına sigara satışı. Onu da göstermiş olacaklar."Kimlik kontrolüne ilişkin yeni uygulamanın ayrıntıları henüz açıklanmadı.Sigaranın görünürlüğü azaltılacakSağlık Bakanlığının üzerinde çalıştığı düzenlemenin bir diğer önemli başlığını sigara ve tütün ürünlerinin görünürlüğünün kısıtlanması oluşturuyor.Memişoğlu, sigara kullanımının toplumda normal bir davranış olarak algılanmasının önüne geçmek istediklerini belirtti.Bakan Memişoğlu, düzenlemenin temel amacını şu sözlerle anlattı:"Esas kanunumuzun hazırlığındaki en temel husus sigaranın görünürlüğü ve doğal, ya bu doğal mı normal bir şeymiş algısını ortadan kaldırmak. Onun için sigarayı görünür olmaktan çıkartmak istiyoruz ve sigarayla ilgili de, özellikle bugün, işte bazı alanlarda kısıtlamalara gidiyoruz. Nedir, işte okullarda, işte doğal spor yapılan alanlarda daha kısıtlamaya ve onlardan uzak görünür olmasını istiyoruz, kapalı alanlarda da."Açıklamaya göre okullar, spor yapılan alanlar ve kapalı mekânlar, sigaranın görünürlüğünü azaltmaya yönelik çalışmaların öne çıkan başlıkları arasında bulunuyor.Kafe ve restoranlarda sigara içme alanları yeniden düzenlenecekYeni düzenleme kapsamında kafe, kafeterya ve restoranlardaki sigara içme alanlarının da yeniden ele alınması planlanıyor.Bakan Memişoğlu, mevcut uygulamada sigara içilen ve içilmeyen bölümlerin ayrımında belirsizlikler yaşandığını belirterek bu alanların daha net kurallarla düzenleneceğini söyledi.Özellikle sigara içmeyen kişilerin dumana maruz kalmasının önlenmesi gerektiğine dikkat çeken Memişoğlu, şu ifadeleri kullandı:"Aynı zamanda da işte kafeterya da, restoranlardaki şu andaki olan bu flu alanı daha netleştiriyoruz. Hangi alanlarda sigara içilecek, hangi alanlarda sigara içilmeyecek. Çünkü öyle bazen oldu ki mesela, şu anda sigara içmeyenler daha mağdur arka taraflara kaldılar. Onları da düzeltiyoruz, görünür olmasından çıkartıyoruz."

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