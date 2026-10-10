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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/okul-kantinlerinde-yeni-donem-beslenme-skoru-geliyor-uygulama-tarihi-ertelendi-1109439367.html
Okul kantinlerinde yeni dönem: Beslenme skoru geliyor, uygulama tarihi ertelendi
Okul kantinlerinde yeni dönem: Beslenme skoru geliyor, uygulama tarihi ertelendi
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Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ürün etiketlerinde Okul Gıdası logosuyla birlikte A, B veya C... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T10:56+0300
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kantin
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Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemiYeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Beslenme Skoru sistemi uygulanacak.Sistem kapsamında gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınacak.Ürünlerin beslenme profili, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanarak tüketicilere etiket üzerinde renk ve harflerle sunulacak.Ambalajlarda A, B ve C Beslenme Skoru yer alacakDüzenlemeyle birlikte okul kantinlerinde satışa sunulacak uygun ürünlerin ambalajlarında Okul Gıdası logosunun yanı sıra "A", "B" veya "C Beslenme Skoru" ibaresi bulunacak.Böylece hazır ambalajlı gıdaların beslenme profili, ürün etiketleri üzerinden görülebilecek.Okul gıdası onayı ve Beslenme Skoru için uygulanacak kriterler ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.Satışı uygun bulunmayan ürünler kantinlerde yer alamayacakYeni düzenlemeye göre, okul gıdası onayı iptal edilen ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.Ayrıca A, B veya C Beslenme Skoruna sahip olsa bile Sağlık Bakanlığınca satışı uygun bulunmayan gıdalar da okul kantinlerinde satışa sunulamayacak.Dolayısıyla bir ürünün Beslenme Skoru taşıması, tek başına okul kantinlerinde satışına izin verildiği anlamına gelmeyecek.Okul gıdası kriterlerini Sağlık Bakanlığı belirleyecekSağlık Bakanlığı, okul gıdası onayı ve Beslenme Skoruna ilişkin kriterleri belirleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.Belirlenen kriterler, her iki bakanlığın internet sayfalarında yayımlanacak.Okul Gıdası uygulaması ne zaman başlayacak?Düzenlemenin en önemli değişikliklerinden biri de Okul Gıdası uygulamasına geçiş tarihi oldu.Daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen geçiş tarihi, yayımlanan tebliğle 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.
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okul, kantin, gıda
okul, kantin, gıda

Okul kantinlerinde yeni dönem: Beslenme skoru geliyor, uygulama tarihi ertelendi

10:56 10.10.2026
© AAOkul kantini
Okul kantini - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AA
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Okul kantinlerinde satılacak hazır ambalajlı gıdalar için yeni düzenleme yürürlüğe girdi. Ürün etiketlerinde Okul Gıdası logosuyla birlikte A, B veya C Beslenme Skoru yer alacak. Sağlık Bakanlığının uygun bulmadığı ürünlerin satışı yasak olacak. Daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen uygulamaya geçiş tarihi 13 Eylül 2027'ye ertelendi.
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Okul Gıdası Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Okul kantinlerinde Beslenme Skoru dönemi

Yeni düzenlemeye göre, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumların bünyesinde faaliyet gösteren kantin, kafeterya, büfe ve çay ocağı gibi gıda işletmelerinde satışa sunulacak hazır ambalajlı gıdalar için Beslenme Skoru sistemi uygulanacak.
Sistem kapsamında gıdaların enerji, besin ögeleri ve diğer bileşenlerinin miktarları ile üretim prosesleri dikkate alınacak.
Ürünlerin beslenme profili, Sağlık Bakanlığınca belirlenen yöntem ve kriterlere göre hesaplanarak tüketicilere etiket üzerinde renk ve harflerle sunulacak.

Ambalajlarda A, B ve C Beslenme Skoru yer alacak

Düzenlemeyle birlikte okul kantinlerinde satışa sunulacak uygun ürünlerin ambalajlarında Okul Gıdası logosunun yanı sıra "A", "B" veya "C Beslenme Skoru" ibaresi bulunacak.
Böylece hazır ambalajlı gıdaların beslenme profili, ürün etiketleri üzerinden görülebilecek.
Okul gıdası onayı ve Beslenme Skoru için uygulanacak kriterler ise Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Satışı uygun bulunmayan ürünler kantinlerde yer alamayacak

Yeni düzenlemeye göre, okul gıdası onayı iptal edilen ürünlerin okul kantinlerinde satışına izin verilmeyecek.
Ayrıca A, B veya C Beslenme Skoruna sahip olsa bile Sağlık Bakanlığınca satışı uygun bulunmayan gıdalar da okul kantinlerinde satışa sunulamayacak.
Dolayısıyla bir ürünün Beslenme Skoru taşıması, tek başına okul kantinlerinde satışına izin verildiği anlamına gelmeyecek.

Okul gıdası kriterlerini Sağlık Bakanlığı belirleyecek

Sağlık Bakanlığı, okul gıdası onayı ve Beslenme Skoruna ilişkin kriterleri belirleyerek Tarım ve Orman Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığına resmi yazıyla bildirecek.
Belirlenen kriterler, her iki bakanlığın internet sayfalarında yayımlanacak.

Okul Gıdası uygulaması ne zaman başlayacak?

Düzenlemenin en önemli değişikliklerinden biri de Okul Gıdası uygulamasına geçiş tarihi oldu.
Daha önce 14 Eylül 2026 olarak belirlenen geçiş tarihi, yayımlanan tebliğle 13 Eylül 2027 olarak güncellendi.
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