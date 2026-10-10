https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fico-abd-rusya-yakit-anlasmasi-ab-yonetiminin-ongorusuzlugunu-gosteriyor-1109447121.html

Fico: ABD-Rusya yakıt anlaşması, AB yönetiminin öngörüsüzlüğünü gösteriyor

Fico: ABD-Rusya yakıt anlaşması, AB yönetiminin öngörüsüzlüğünü gösteriyor

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus dizel yakıtının ABD’ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşmanın Avrupa Birliği yönetiminin “saflığını” ortaya koyduğunu... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T23:00+0300

2026-10-10T23:00+0300

2026-10-10T23:00+0300

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abd

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dizel yakıt

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Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel yakıt tedariki konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.Anlaşma sonucunda ABD’nin daha ucuz dizel yakıta, Rusya’nın ise ek bütçe gelirine kavuşacağını belirten Fico, AB ülkelerinin izledikleri politika nedeniyle pahalı yakıt ve olası bir arz sıkıntısıyla karşılaşabileceğini ifade etti.Slovakya’nın dış politikasının doğruluğunun bu gelişmeyle bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Fico, ülkesinin “dünyanın dört yönüne açık” bir politika izlediğini ve ulusal çıkarlarını koruduğunu kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallas-ab-2022den-bu-yana-rusyaya-karsi-en-kapsamli-yaptirim-paketini-onaylayacak-1109445989.html

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robert fico, slovakya, abd, rusya, avrupa birliği, ab, donald trump, dizel yakıt