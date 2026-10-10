https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fico-abd-rusya-yakit-anlasmasi-ab-yonetiminin-ongorusuzlugunu-gosteriyor-1109447121.html
Fico: ABD-Rusya yakıt anlaşması, AB yönetiminin öngörüsüzlüğünü gösteriyor
Fico: ABD-Rusya yakıt anlaşması, AB yönetiminin öngörüsüzlüğünü gösteriyor
Sputnik Türkiye
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus dizel yakıtının ABD’ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşmanın Avrupa Birliği yönetiminin “saflığını” ortaya koyduğunu... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T23:00+0300
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2026-10-10T23:00+0300
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Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel yakıt tedariki konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.Anlaşma sonucunda ABD’nin daha ucuz dizel yakıta, Rusya’nın ise ek bütçe gelirine kavuşacağını belirten Fico, AB ülkelerinin izledikleri politika nedeniyle pahalı yakıt ve olası bir arz sıkıntısıyla karşılaşabileceğini ifade etti.Slovakya’nın dış politikasının doğruluğunun bu gelişmeyle bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Fico, ülkesinin “dünyanın dört yönüne açık” bir politika izlediğini ve ulusal çıkarlarını koruduğunu kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallas-ab-2022den-bu-yana-rusyaya-karsi-en-kapsamli-yaptirim-paketini-onaylayacak-1109445989.html
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robert fico, slovakya, abd, rusya, avrupa birliği, ab, donald trump, dizel yakıt
robert fico, slovakya, abd, rusya, avrupa birliği, ab, donald trump, dizel yakıt
Fico: ABD-Rusya yakıt anlaşması, AB yönetiminin öngörüsüzlüğünü gösteriyor
Slovakya Başbakanı Robert Fico, Rus dizel yakıtının ABD’ye tedarik edilmesine ilişkin anlaşmanın Avrupa Birliği yönetiminin “saflığını” ortaya koyduğunu belirtti.
Fico, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump’ın dizel yakıt tedariki konusunda vardığı anlaşmayı değerlendirdi.
Anlaşma sonucunda ABD’nin daha ucuz dizel yakıta, Rusya’nın ise ek bütçe gelirine kavuşacağını belirten Fico, AB ülkelerinin izledikleri politika nedeniyle pahalı yakıt ve olası bir arz sıkıntısıyla karşılaşabileceğini ifade etti.
Putin ile Trump’ın Rus dizelinin ABD’ye tedariki konusunda vardığı anlaşma, Avrupa Birliği’nin siyasi yönetiminin ne kadar saf ve öngörüsüz olduğunu gösteriyor. ABD daha ucuz dizel yakıt alacak, Rusya bütçe geliri elde edecek. Biz ise nefret odaklı savaş politikası, yaptırımlar ve ahlakçılığın ödülü olarak litresi 3 euroluk dizel yakıtla, hatta muhtemel bir kıtlıkla karşılaşacağız.
Slovakya’nın dış politikasının doğruluğunun bu gelişmeyle bir kez daha teyit edildiğini vurgulayan Fico, ülkesinin “dünyanın dört yönüne açık” bir politika izlediğini ve ulusal çıkarlarını koruduğunu kaydetti.