Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/tokatta-icme-suyuna-kanalizasyon-karistigi-iddiasi-belediyeden-aciklama-geldi-1109441845.html
Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi
Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı ve şebekeye kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T14:55+0300
2026-10-10T14:55+0300
türki̇ye
tokat
tokat belediyesi
su
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_0:0:801:450_1920x0_80_0_0_e6d6a5dba5380af7781e24d626f6f719.jpg
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyuyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.Bölgede içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların ardından Tokat Belediyesi, altyapı sistemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.Belediye, yapılan kontrollerde belediyenin altyapı sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.Tokat Belediyesinden içme suyu açıklamasıTokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısının düzenli olarak kontrol edildiğini bildirdi.Belediyenin açıklamasında, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım, kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişiminin öncelikli olduğu belirtilerek bu kapsamda gerekli incelemelerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile incelemeler sürüyorBölgedeki içme suyu hatlarına yönelik incelemelerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde devam ettiği açıklandı.Belediye, mevcut kontrollerde altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirse de inceleme ve denetim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Öte yandan, bazı vatandaşların yaşadığı belirtilen sağlık sorunlarının nedenine ilişkin açıklamada kesinleşmiş bir bulgu paylaşılmadı.Belediyeden vatandaşlara uyarıTokat Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-15-milyar-tl-daha-bulundu-sahte-doviz-iddiasi-1109441286.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/04/07/1095201721_100:0:700:450_1920x0_80_0_0_3ac8b48c99d214bea2ab7a3a65587274.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
tokat, tokat belediyesi, su
tokat, tokat belediyesi, su

Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi

14:55 10.10.2026
© Elif Küçüksu, çeşme, ev çeşme, musluk
su, çeşme, ev çeşme, musluk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Elif Küçük
Abone ol
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı ve şebekeye kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine belediyeden açıklama geldi.
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyuyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Bölgede içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların ardından Tokat Belediyesi, altyapı sistemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Belediye, yapılan kontrollerde belediyenin altyapı sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.

Tokat Belediyesinden içme suyu açıklaması

Tokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısının düzenli olarak kontrol edildiğini bildirdi.
Belediyenin açıklamasında, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım, kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişiminin öncelikli olduğu belirtilerek bu kapsamda gerekli incelemelerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.

İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile incelemeler sürüyor

Bölgedeki içme suyu hatlarına yönelik incelemelerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde devam ettiği açıklandı.
Belediye, mevcut kontrollerde altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirse de inceleme ve denetim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Öte yandan, bazı vatandaşların yaşadığı belirtilen sağlık sorunlarının nedenine ilişkin açıklamada kesinleşmiş bir bulgu paylaşılmadı.

Belediyeden vatandaşlara uyarı

Tokat Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemelerini istedi.
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1,5 milyar TL daha bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
TÜRKİYE
Vanlı Kara Haydar soruşturmasında yeni gelişme: 1.5 milyar TL daha bulundu, sahte döviz iddiası araştırılıyor
13:39
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала