https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/tokatta-icme-suyuna-kanalizasyon-karistigi-iddiasi-belediyeden-aciklama-geldi-1109441845.html
Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi
Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı ve şebekeye kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T14:55+0300
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Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyuyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.Bölgede içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların ardından Tokat Belediyesi, altyapı sistemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.Belediye, yapılan kontrollerde belediyenin altyapı sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.Tokat Belediyesinden içme suyu açıklamasıTokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısının düzenli olarak kontrol edildiğini bildirdi.Belediyenin açıklamasında, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım, kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişiminin öncelikli olduğu belirtilerek bu kapsamda gerekli incelemelerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile incelemeler sürüyorBölgedeki içme suyu hatlarına yönelik incelemelerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde devam ettiği açıklandı.Belediye, mevcut kontrollerde altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirse de inceleme ve denetim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.Öte yandan, bazı vatandaşların yaşadığı belirtilen sağlık sorunlarının nedenine ilişkin açıklamada kesinleşmiş bir bulgu paylaşılmadı.Belediyeden vatandaşlara uyarıTokat Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemelerini istedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/vanli-kara-haydar-sorusturmasinda-yeni-gelisme-15-milyar-tl-daha-bulundu-sahte-doviz-iddiasi-1109441286.html
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Tokat'ta içme suyuna kanalizasyon karıştığı iddiası: Belediyeden açıklama geldi
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyundan kaynaklandığı ve şebekeye kanalizasyon karıştığı iddiaları üzerine belediyeden açıklama geldi.
Tokat'ın Karşıyaka bölgesinde bazı vatandaşların yaşadığı sağlık sorunlarının içme suyuyla bağlantılı olabileceği iddiaları gündeme geldi.
Bölgede içme suyu şebekesine kanalizasyon suyu karıştığı yönündeki iddiaların ardından Tokat Belediyesi, altyapı sistemlerine ilişkin yürütülen çalışmalar hakkında kamuoyunu bilgilendirdi.
Belediye, yapılan kontrollerde belediyenin altyapı sistemlerinden kaynaklanan herhangi bir olumsuzluk belirlenmediğini açıkladı.
Tokat Belediyesinden içme suyu açıklaması
Tokat Belediyesi, Karşıyaka bölgesindeki içme suyu ve kanalizasyon altyapısının düzenli olarak kontrol edildiğini bildirdi.
Belediyenin açıklamasında, Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekiplerinin içme suyu ve kanalizasyon hatlarında bakım, kontrol ve denetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.
Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir içme suyuna erişiminin öncelikli olduğu belirtilerek bu kapsamda gerekli incelemelerin titizlikle yürütüldüğü kaydedildi.
İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile incelemeler sürüyor
Bölgedeki içme suyu hatlarına yönelik incelemelerin, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ile koordinasyon içerisinde devam ettiği açıklandı.
Belediye, mevcut kontrollerde altyapı kaynaklı bir olumsuzluk tespit edilmediğini bildirse de inceleme ve denetim çalışmalarının sürdüğünü belirtti.
Öte yandan, bazı vatandaşların yaşadığı belirtilen sağlık sorunlarının nedenine ilişkin açıklamada kesinleşmiş bir bulgu paylaşılmadı.
Belediyeden vatandaşlara uyarı
Tokat Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesinin önemine dikkat çekerek vatandaşlardan doğruluğu teyit edilmemiş iddialara itibar etmemelerini istedi.