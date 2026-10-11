https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/tokatta-itfaiye-bir-evden-16-adet-yarasa-cikardi-1109458060.html
Tokat'ta itfaiye bir evden 16 adet yarasa çıkardı
Tokat'ta itfaiye bir evden 16 adet yarasa çıkardı
Sputnik Türkiye
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren 16 yarasa itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yarasaların eve nasıl girdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T22:01+0300
2026-10-11T22:01+0300
2026-10-11T22:01+0300
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50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi akşam saatlerinde aniden evin içerisine çok sayıda yarasanın dolduğunu fark etmesinin ardından yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi.Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/lvbel-c5-hakkinda-dikkat-ceken-karar-tutuklama-talebi-reddedildi-edebiyat-egitimine-devam-etmesine-1109450646.html
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yarasa, i̇tfaiye, tokat
Tokat'ta itfaiye bir evden 16 adet yarasa çıkardı
Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren 16 yarasa itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yarasaların eve nasıl girdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı.
50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi akşam saatlerinde aniden evin içerisine çok sayıda yarasanın dolduğunu fark etmesinin ardından yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi.
Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.