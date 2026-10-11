https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/tokatta-itfaiye-bir-evden-16-adet-yarasa-cikardi-1109458060.html

Tokat'ta itfaiye bir evden 16 adet yarasa çıkardı

Tokat'ta itfaiye bir evden 16 adet yarasa çıkardı

Sputnik Türkiye

Tokat'ın Niksar ilçesinde bir eve giren 16 yarasa itfaiye ekiplerince çıkarıldı. Yarasaların eve nasıl girdiğine dair bir bilgi paylaşılmadı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T22:01+0300

2026-10-11T22:01+0300

2026-10-11T22:01+0300

türki̇ye

yarasa

i̇tfaiye

tokat

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/06/19/1097317458_0:0:2334:1313_1920x0_80_0_0_dcde5d11c49fcf58d1fb244207eb9a05.jpg

50. Yıl Mahallesi'nde yaşayan bir kişi akşam saatlerinde aniden evin içerisine çok sayıda yarasanın dolduğunu fark etmesinin ardından yarasaların çıkarılması için itfaiyeden yardım istedi.İhbar üzerine adrese gelen ekipler, evde 16 yarasa bulunduğunu belirledi.Yarasalar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla evden çıkarıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/lvbel-c5-hakkinda-dikkat-ceken-karar-tutuklama-talebi-reddedildi-edebiyat-egitimine-devam-etmesine-1109450646.html

türki̇ye

tokat

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

yarasa, i̇tfaiye, tokat