https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/lvbel-c5-hakkinda-dikkat-ceken-karar-tutuklama-talebi-reddedildi-edebiyat-egitimine-devam-etmesine-1109450646.html
Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimine devam etmesine karar verildi
Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimine devam etmesine karar verildi
Sputnik Türkiye
“Kahpe” adlı şarkısının sözleri nedeniyle gözaltına alınan rapçi Lvbel C5, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, tutuklama talebini reddederek... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T10:57+0300
2026-10-11T10:57+0300
2026-10-11T10:57+0300
yaşam
lvbel c5
asya alizade
süleyman burak bodur
cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)
sabah
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Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar verildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sabah gazetesinin aktardığına göre hakimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek rapçi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti. Kararda, Bodur'un Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de yer aldı.Lvbel C5 neden gözaltına alındı?Rapçi Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Savcılık, şarkı sözlerine ilişkin incelemenin ardından Bodur'u “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.Soruşturmada, şarkının içeriğine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikâyetlerin de gündeme geldiği belirtildi.Lvbel C5 savcılık ifadesinde ne söyledi?Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği aktarılan Lvbel C5, şarkı sözlerinin gerçek bir olaya veya şiddet çağrısına dayanmadığını savundu.Bodur'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:“Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir.”Rapçinin ayrıca, CİMER'e yapılan şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital müzik platformlarından kaldırdığını söylediği aktarıldı.Bodur, soruşturmaya konu olan bazı ifadelerin ise birlikte düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.Mahkemeden Lvbel C5 hakkında adli kontrol kararıSavcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edilen rapçi hakkında tutuklama kararı verilmedi.Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek Bodur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.Karar kapsamında rapçinin ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza vermesi kararlaştırıldı.Böylece Bodur, soruşturma kapsamında tutuklanmadan, belirlenen adli kontrol yükümlülüklerine tabi tutuldu.Lvbel C5'e Türk edebiyatı eğitimi kararıHakimliğin kararında yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Türk edebiyatına ilişkin eğitim oldu.Aktarılan bilgilere göre hakimlik, Bodur'un Türk edebiyatı eğitimine devam etmesine de karar verdi.Söz konusu eğitimin kapsamına, süresine ve nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan haberlerde yer almadı.Lvbel C5 hakkındaki soruşturma devam ederken, tutuklama talebinin reddedilmesi rapçi hakkında yöneltilen suçlamaların ortadan kalktığı veya yargılamanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor.
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lvbel c5 , asya alizade, süleyman burak bodur, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), sabah, türkiye, haberler
lvbel c5 , asya alizade, süleyman burak bodur, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), sabah, türkiye, haberler
Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimine devam etmesine karar verildi
“Kahpe” adlı şarkısının sözleri nedeniyle gözaltına alınan rapçi Lvbel C5, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, tutuklama talebini reddederek yurt dışına çıkış yasağı ve haftada iki gün imza yükümlülüğü getirdi. Rapçinin Türk edebiyatı eğitimine devam etmesi de kararlaştırıldı.
Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar verildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Sabah
gazetesinin aktardığına göre hakimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek rapçi hakkında adli kontrol tedbirleri
uygulanmasına hükmetti. Kararda, Bodur'un Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de yer aldı.
Lvbel C5 neden gözaltına alındı?
Rapçi Süleyman Burak Bodur
, Asya Alizade
ile birlikte seslendirdiği “Kahpe”
adlı şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.
Savcılık, şarkı sözlerine ilişkin incelemenin ardından Bodur'u “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.
Soruşturmada, şarkının içeriğine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER)
yapılan şikâyetlerin de gündeme geldiği belirtildi.
Lvbel C5 savcılık ifadesinde ne söyledi?
Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği aktarılan Lvbel C5, şarkı sözlerinin gerçek bir olaya veya şiddet çağrısına dayanmadığını savundu.
Bodur'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:
“Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir.”
Rapçinin ayrıca, CİMER'e yapılan şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital müzik platformlarından kaldırdığını söylediği aktarıldı.
Bodur, soruşturmaya konu olan bazı ifadelerin ise birlikte düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.
Mahkemeden Lvbel C5 hakkında adli kontrol kararı
Savcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edilen rapçi hakkında tutuklama kararı verilmedi.
Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek Bodur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.
Karar kapsamında rapçinin ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza vermesi kararlaştırıldı.
Böylece Bodur, soruşturma kapsamında tutuklanmadan, belirlenen adli kontrol yükümlülüklerine tabi tutuldu.
Lvbel C5'e Türk edebiyatı eğitimi kararı
Hakimliğin kararında yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Türk edebiyatına ilişkin eğitim oldu.
Aktarılan bilgilere göre hakimlik, Bodur'un Türk edebiyatı eğitimine devam etmesine de karar verdi.
Söz konusu eğitimin kapsamına, süresine ve nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan haberlerde yer almadı.
Lvbel C5 hakkındaki soruşturma devam ederken, tutuklama talebinin reddedilmesi rapçi hakkında yöneltilen suçlamaların ortadan kalktığı veya yargılamanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor.