https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/lvbel-c5-hakkinda-dikkat-ceken-karar-tutuklama-talebi-reddedildi-edebiyat-egitimine-devam-etmesine-1109450646.html

Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimine devam etmesine karar verildi

Lvbel C5 hakkında dikkat çeken karar: Tutuklama talebi reddedildi, edebiyat eğitimine devam etmesine karar verildi

Sputnik Türkiye

“Kahpe” adlı şarkısının sözleri nedeniyle gözaltına alınan rapçi Lvbel C5, tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Mahkeme, tutuklama talebini reddederek... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T10:57+0300

2026-10-11T10:57+0300

2026-10-11T10:57+0300

yaşam

lvbel c5

asya alizade

süleyman burak bodur

cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer)

sabah

türkiye

haberler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/03/1b/1104549414_0:18:508:304_1920x0_80_0_0_984c487f3823b7b6c4c94162382d738b.jpg

Lvbel C5 sahne adıyla tanınan rapçi Süleyman Burak Bodur hakkında, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir karar verildi.İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Basın Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Bodur, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.Sabah gazetesinin aktardığına göre hakimlik, savcılığın tutuklama talebini reddederek rapçi hakkında adli kontrol tedbirleri uygulanmasına hükmetti. Kararda, Bodur'un Türk edebiyatına ilişkin eğitimine devam etmesi de yer aldı.Lvbel C5 neden gözaltına alındı?Rapçi Süleyman Burak Bodur, Asya Alizade ile birlikte seslendirdiği “Kahpe” adlı şarkının sözleri nedeniyle başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı.Savcılık, şarkı sözlerine ilişkin incelemenin ardından Bodur'u “suç işlemeye alenen tahrik” suçlamasıyla tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk etti.Soruşturmada, şarkının içeriğine yönelik Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) yapılan şikâyetlerin de gündeme geldiği belirtildi.Lvbel C5 savcılık ifadesinde ne söyledi?Savcılıkta verdiği ifadede suçlamaları kabul etmediği aktarılan Lvbel C5, şarkı sözlerinin gerçek bir olaya veya şiddet çağrısına dayanmadığını savundu.Bodur'un ifadesinde şu sözleri kullandığı belirtildi:“Ben hayal kurarak şarkı sözlerini yazıyorum. Bu sözlerde özel bir kastım yoktur. Şiddet içeren bir durum söz konusu değildir, tamamen gençlere yönelik hayali sözlerdir.”Rapçinin ayrıca, CİMER'e yapılan şikâyetlerden haberdar olduktan sonra şarkıyı dijital müzik platformlarından kaldırdığını söylediği aktarıldı.Bodur, soruşturmaya konu olan bazı ifadelerin ise birlikte düet yaptığı Asya Alizade'ye ait olduğunu öne sürdü.Mahkemeden Lvbel C5 hakkında adli kontrol kararıSavcılık işlemlerinin tamamlanmasının ardından hakimliğe sevk edilen rapçi hakkında tutuklama kararı verilmedi.Sulh ceza hakimliği, savcılığın tutuklama talebini reddederek Bodur hakkında yurt dışına çıkış yasağı uygulanmasına hükmetti.Karar kapsamında rapçinin ayrıca pazartesi ve çarşamba günleri karakola giderek imza vermesi kararlaştırıldı.Böylece Bodur, soruşturma kapsamında tutuklanmadan, belirlenen adli kontrol yükümlülüklerine tabi tutuldu.Lvbel C5'e Türk edebiyatı eğitimi kararıHakimliğin kararında yer alan en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Türk edebiyatına ilişkin eğitim oldu.Aktarılan bilgilere göre hakimlik, Bodur'un Türk edebiyatı eğitimine devam etmesine de karar verdi.Söz konusu eğitimin kapsamına, süresine ve nasıl uygulanacağına ilişkin ayrıntılar ise paylaşılan haberlerde yer almadı.Lvbel C5 hakkındaki soruşturma devam ederken, tutuklama talebinin reddedilmesi rapçi hakkında yöneltilen suçlamaların ortadan kalktığı veya yargılamanın sonuçlandığı anlamına gelmiyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/ingilterede-hayvanat-bahcesinde-kaplan-saldirisi-1-kisi-oldu-1109450432.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

lvbel c5 , asya alizade, süleyman burak bodur, cumhurbaşkanlığı i̇letişim merkezi (ci̇mer), sabah, türkiye, haberler