https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rus-ordusundan-yeni-hamle-donbassta-ve-harkov-bolgesinde-dort-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109454022.html

Rus ordusundan yeni hamle: Donbass’ta ve Harkov bölgesinde dört yerleşim kontrol altına alındı

Rus ordusundan yeni hamle: Donbass’ta ve Harkov bölgesinde dört yerleşim kontrol altına alındı

Sputnik Türkiye

Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki, Harkov bölgesinde de iki olmak üzere toplam... 11.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-11T16:21+0300

2026-10-11T16:21+0300

2026-10-11T17:53+0300

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Novotroitskoye ve Petrovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Harkov bölgesinde kuşatma çemberini daraltarak Reznikovo ve Kupino yerleşiminde kontrolü sağladı. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye, stratejik öneme sahip Dobropolye’de ise kentin batı kesimlerini düşmandan temizlemeye devam etti. Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısı ve enerji tesislerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik İHA üretim atölyelerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen iki güdümlü hava bombası ile 909 uçak tipi İHA önledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html

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