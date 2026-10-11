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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/rus-ordusundan-yeni-hamle-donbassta-ve-harkov-bolgesinde-dort-yerlesim-kontrol-altina-alindi-1109454022.html
Rus ordusundan yeni hamle: Donbass’ta ve Harkov bölgesinde dört yerleşim kontrol altına alındı
Rus ordusundan yeni hamle: Donbass’ta ve Harkov bölgesinde dört yerleşim kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki, Harkov bölgesinde de iki olmak üzere toplam... 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T16:21+0300
2026-10-11T17:53+0300
ukrayna kri̇zi̇
ukrayna
harkov
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rusya savunma bakanlığı
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ukrayna silahlı kuvvetleri
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kayıp
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı. Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Novotroitskoye ve Petrovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Harkov bölgesinde kuşatma çemberini daraltarak Reznikovo ve Kupino yerleşiminde kontrolü sağladı. Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı imha edildi. Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye, stratejik öneme sahip Dobropolye’de ise kentin batı kesimlerini düşmandan temizlemeye devam etti. Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısı ve enerji tesislerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik İHA üretim atölyelerini vurdu. Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen iki güdümlü hava bombası ile 909 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html
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ukrayna, harkov, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp
ukrayna, harkov, donbass, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rusya, ukrayna silahlı kuvvetleri, özel askeri harekat, kayıp

Rus ordusundan yeni hamle: Donbass’ta ve Harkov bölgesinde dört yerleşim kontrol altına alındı

16:21 11.10.2026 (güncellendi: 17:53 11.10.2026)
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürerek Donetsk Halk Cumhuriyeti’nde (DHC) iki, Harkov bölgesinde de iki olmak üzere toplam dört yerleşimin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna ve Donbass'ta sürdürdüğü özel askeri operasyonun son bir gününe ilişkin güncel gelişmeleri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Merkez Askeri Grubu'na bağlı birlikler, kararlı eylemler sayesinde DHC’de Novotroitskoye ve Petrovskoye yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Kuzey Askeri Grubu'na bağlı birlikler ise Harkov bölgesinde kuşatma çemberini daraltarak Reznikovo ve Kupino yerleşiminde kontrolü sağladı.
Rus Silahlı Kuvvetleri son 24 saat içinde 1.405 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 7 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye, stratejik öneme sahip Dobropolye’de ise kentin batı kesimlerini düşmandan temizlemeye devam etti.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna'nın ulaşım altyapısı ve enerji tesislerinin yanı sıra Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne yönelik İHA üretim atölyelerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen iki güdümlü hava bombası ile 909 uçak tipi İHA önledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor
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