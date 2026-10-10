https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor
Sputnik Türkiye
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Ukrayna saflarında fiilen çatışmalara katıldığını dile getirerek... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T18:23+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Özel Askerî Harekât bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına fiilen çatışmalara katıldığını söyledi.Zaharova, Vesti Bilgi Ajansı tarafından yayımlanan 'Paralı Askerler: Hayal Kırıklığı' adlı belgeselde şu ifadeleri kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri defalarca 'top yemi' olarak kullandığını açıklamıştı. Bakanlık, Rus askerlerinin Ukrayna’nın tüm topraklarında bu kişileri etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğini de bildirmişti.Para karşılığında savaşmak üzere Ukrayna’ya gelen bazı yabancılar verdikleri demeçlerde, Ukraynalı askerlerin kendi faaliyetlerini yeterince iyi koordine etmediğini ve çatışmalarda hayatta kalma ihtimallerinin düşük olduğunu dile getirmişti.'Kiev, yabancıları kendi birliklerine alırken onlara yalan söylüyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev yönetiminin yabancıları kendi birliklerine katarken aldattığını ve sonrasında paralı askerlere karşı hiçbir hassasiyet göstermediğini dile getirdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Kiev’in yabancıları esasen kandırarak bir katliamın içine sürüklediğini vurgulayarak, "Kiev rejimi kendi vatandaşlarına karşı bile verdiği sözleri hiçbir koşulda yerine getirmiyorsa, Afrika kıtasından, Asya’dan ve Latin Amerika’dan Polonya üzerinden getirilen insanlara karşı nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Onlara karşı daha dikkatli ve özenli davranacaklar mı? Yanıt açık. Elbette hayır" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-polyanskiy-batiyi-uyardi-kievi-dizginlemezseniz-ukraynanin-altyapisi-1109443086.html
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kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mariya zaharova
kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mariya zaharova
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Ukrayna saflarında fiilen çatışmalara katıldığını dile getirerek söz konusu personelin yalnızca danışmanlık ve eğitim desteği vermediğini, doğrudan savaştığını vurguladı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Özel Askerî Harekât bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına fiilen çatışmalara katıldığını söyledi.
Zaharova, Vesti Bilgi Ajansı tarafından yayımlanan 'Paralı Askerler: Hayal Kırıklığı' adlı belgeselde şu ifadeleri kullandı:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarında NATO’nun sözde ‘uzmanları’ olarak adlandırılan profesyonel askeri personel de savaşıyor. Bunlar düpedüz haydutlar; askerî danışmanlar, eğitmenler ve teknik uzmanlar. Ancak bunlar kesinlikle yalnızca danışmanlık desteği sağlamıyor, doğrudan fiilen savaşıyorlar.
Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri defalarca 'top yemi' olarak kullandığını açıklamıştı. Bakanlık, Rus askerlerinin Ukrayna’nın tüm topraklarında bu kişileri etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğini de bildirmişti.
Para karşılığında savaşmak üzere Ukrayna’ya gelen bazı yabancılar verdikleri demeçlerde, Ukraynalı askerlerin kendi faaliyetlerini yeterince iyi koordine etmediğini ve çatışmalarda hayatta kalma ihtimallerinin düşük olduğunu dile getirmişti.
'Kiev, yabancıları kendi birliklerine alırken onlara yalan söylüyor'
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev yönetiminin yabancıları kendi birliklerine katarken aldattığını ve sonrasında paralı askerlere karşı hiçbir hassasiyet göstermediğini dile getirdi.
Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Ukrayna Silahlı Kuvvetleri saflarındaki yabancı paralı askerlere nereye gönderilecekleri söylenmiyor. Onları adeta bir elektrikli süpürge gibi topluyorlar; buna sosyal medya ve mesajlaşma uygulamaları da dahil.
Zaharova, Kiev’in yabancıları esasen kandırarak bir katliamın içine sürüklediğini vurgulayarak, "Kiev rejimi kendi vatandaşlarına karşı bile verdiği sözleri hiçbir koşulda yerine getirmiyorsa, Afrika kıtasından, Asya’dan ve Latin Amerika’dan Polonya üzerinden getirilen insanlara karşı nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Onlara karşı daha dikkatli ve özenli davranacaklar mı? Yanıt açık. Elbette hayır" dedi.