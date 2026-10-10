https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusya-disisleri-bakanligi-sozcusu-zaharova-natonun-profesyonel-askeri-personeli-ukrayna-saflarinda-1109444092.html

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova: NATO’nun profesyonel askeri personeli, Ukrayna saflarında savaşıyor

Sputnik Türkiye

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Ukrayna saflarında fiilen çatışmalara katıldığını dile getirerek... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T18:23+0300

2026-10-10T18:23+0300

2026-10-10T18:23+0300

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Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, NATO ülkelerinden profesyonel askeri personelin Özel Askerî Harekât bölgesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetleri adına fiilen çatışmalara katıldığını söyledi.Zaharova, Vesti Bilgi Ajansı tarafından yayımlanan 'Paralı Askerler: Hayal Kırıklığı' adlı belgeselde şu ifadeleri kullandı:Rusya Savunma Bakanlığı, Kiev yönetiminin yabancı paralı askerleri defalarca 'top yemi' olarak kullandığını açıklamıştı. Bakanlık, Rus askerlerinin Ukrayna’nın tüm topraklarında bu kişileri etkisiz hale getirmeyi sürdüreceğini de bildirmişti.Para karşılığında savaşmak üzere Ukrayna’ya gelen bazı yabancılar verdikleri demeçlerde, Ukraynalı askerlerin kendi faaliyetlerini yeterince iyi koordine etmediğini ve çatışmalarda hayatta kalma ihtimallerinin düşük olduğunu dile getirmişti.'Kiev, yabancıları kendi birliklerine alırken onlara yalan söylüyor'Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova Kiev yönetiminin yabancıları kendi birliklerine katarken aldattığını ve sonrasında paralı askerlere karşı hiçbir hassasiyet göstermediğini dile getirdi.Zaharova açıklamasında şu cümleleri kaydetti:Zaharova, Kiev’in yabancıları esasen kandırarak bir katliamın içine sürüklediğini vurgulayarak, "Kiev rejimi kendi vatandaşlarına karşı bile verdiği sözleri hiçbir koşulda yerine getirmiyorsa, Afrika kıtasından, Asya’dan ve Latin Amerika’dan Polonya üzerinden getirilen insanlara karşı nasıl davranacağını düşünüyorsunuz? Onlara karşı daha dikkatli ve özenli davranacaklar mı? Yanıt açık. Elbette hayır" dedi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rusyanin-agit-daimi-temsilcisi-polyanskiy-batiyi-uyardi-kievi-dizginlemezseniz-ukraynanin-altyapisi-1109443086.html

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kiev, nato, ukrayna silahlı kuvvetleri, rusya savunma bakanlığı, ukrayna, mariya zaharova