https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/istanbul-bogazinda-tanker-karaya-carpmaktan-son-anda-kurtuldu-gemi-trafigi-askiya-alindi-1109457333.html
İstanbul Boğazı'nda tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu: Gemi trafiği askıya alındı
İstanbul Boğazı'nda tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu: Gemi trafiği askıya alındı
Sputnik Türkiye
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T20:53+0300
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Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 110 metre uzunluğundaki, 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 'Ivyan' isimli kimyasal tanker, Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle karaya çarpmak üzereyken son anda durdu.İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 11 römorkörleri ile Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı bildirildi. Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-yogun-sis-alarmi-vapurlar-iptal-edildi-bogaz-trafigi-cift-yonlu-durduruldu-1107730196.html
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i̇stanbul boğazı, malta, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi tersanesi, gemi kaptanı
i̇stanbul boğazı, malta, gemi, gemi arızası, gemi kazası, gemi enkazı, gemi tersanesi, gemi kaptanı
İstanbul Boğazı'nda tanker karaya çarpmaktan son anda kurtuldu: Gemi trafiği askıya alındı
20:53 11.10.2026 (güncellendi: 20:54 11.10.2026)
İstanbul Boğazı'nda makine arızası yapan tanker nedeniyle gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.
Bulgaristan'dan İtalya'ya seyreden 110 metre uzunluğundaki, 6 bin ton bitkisel yağ yüklü 'Ivyan' isimli kimyasal tanker, Kanlıca açıklarında makine arızası nedeniyle karaya çarpmak üzereyken son anda durdu.
İhbar üzerine bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri ile Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı Kurtarma 7 ve Kurtarma 11 römorkörleri ile Tahlisiye 9 can kurtarma botu sevk edildi.
Arızalanan tankerin Küçükçekmece demir sahasında emniyete alınacağı bildirildi. Tanker arızası nedeniyle İstanbul Boğazı'nda gemi trafiği geçici olarak askıya alındı.