https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/istanbulda-yogun-sis-alarmi-vapurlar-iptal-edildi-bogaz-trafigi-cift-yonlu-durduruldu-1107730196.html
İstanbul'da yoğun si̇s alarmı: Vapurlar iptal edildi, Boğaz trafi̇ği̇ çi̇ft yönlü durduruldu
İstanbul'da yoğun si̇s alarmı: Vapurlar iptal edildi, Boğaz trafi̇ği̇ çi̇ft yönlü durduruldu
Sputnik Türkiye
İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan yoğun sis ulaşımı vurdu. Görüş mesafesinin düşmesiyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı, vapur seferleri aksadı.
2026-08-03T08:17+0300
2026-08-03T08:17+0300
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İstanbul'da yoğun sis, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi. Üsküdar, Sirkeci ve Boğaz hattı boyunca görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.Yapılan resmi duyuruyla birlikte İstanbul Boğazı gemi trafiği, kısıtlı görüş mesafesi sebebiyle geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. Uluslararası transit gemi geçişleri durdurulurken, Boğaz'da bekletilen gemilerin durumunun sisin dağılmasına göre değerlendirileceği bildirildi.Sirkeci-Harem seferleri i̇ptal edildiDeniz ulaşımında da sis engeli nedeniyle aksamalar meydana geldi. Şehir içi deniz hatlarında genel seferler sürdürülmeye çalışılsa da yoğun sisin en etkili olduğu hatlardan biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri tedbir amacıyla geçici olarak iptal edildi.Şehir Hatları tarafından yapılan incelemelerde de elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak:Kent genelinde kara trafiği ve yüksek kesimler etkilendiSis sadece deniz trafiğini değil, kara ulaşımı ve kentin yüksek bölgelerini de etkisi altına aldı. Sürücüler, özellikle Boğaz'a yakın güzergahlarda ve viyadüklerde düşük görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, İstanbul trafik durumu kapsamında sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını kullanmaları yönünde anonslar yaptı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260803/meteorolojiden-yeni-hava-durumu-tahmini-istanbul-dahil-bircok-il-icin-saganak-uyarisi-1107727940.html
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boğaz, i̇stanbul, i̇stanbul boğazı, şehir hatları, haberler, türkiye, vapur, vapur seferleri, iptal, i̇ptal
boğaz, i̇stanbul, i̇stanbul boğazı, şehir hatları, haberler, türkiye, vapur, vapur seferleri, iptal, i̇ptal
İstanbul'da yoğun si̇s alarmı: Vapurlar iptal edildi, Boğaz trafi̇ği̇ çi̇ft yönlü durduruldu
08:17 03.08.2026 (güncellendi: 08:20 03.08.2026)
İstanbul’da sabah saatlerinde etkisini artıran yoğun sis, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesinin yer yer birkaç metreye kadar düşmesi nedeniyle İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatılırken, deniz ulaşımında da iptaller yaşandı. İşte iptal edilen vapur seferleri...
İstanbul'da yoğun sis, sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle Boğaz çevresi ve yüksek kesimlerde etkisini hissettirdi. Üsküdar, Sirkeci ve Boğaz hattı boyunca görüş mesafesinin neredeyse sıfıra inmesi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri güvenlik önlemlerini üst seviyeye çıkardı.
Yapılan resmi duyuruyla birlikte İstanbul Boğazı gemi trafiği
, kısıtlı görüş mesafesi sebebiyle geçici olarak çift yönlü olarak askıya alındı. Uluslararası transit gemi geçişleri durdurulurken, Boğaz'da
bekletilen gemilerin durumunun sisin dağılmasına göre değerlendirileceği bildirildi.
Sirkeci-Harem seferleri i̇ptal edildi
Deniz ulaşımında da sis engeli
nedeniyle aksamalar meydana geldi. Şehir içi deniz hatlarında genel seferler sürdürülmeye çalışılsa da yoğun sisin en etkili olduğu hatlardan biri olan Sirkeci-Harem arabalı vapur seferleri
tedbir amacıyla geçici olarak iptal edildi.
Şehir Hatları
tarafından yapılan incelemelerde de elverişsiz hava koşulları (sis) sebebiyle aşağıda belirtilen seferler ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacak:
Kadıköy-Beşiktaş-İstinye- Sarıyer
Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş
Kent genelinde kara trafiği ve yüksek kesimler etkilendi
Sis sadece deniz trafiğini değil, kara ulaşımı
ve kentin yüksek bölgelerini de etkisi altına aldı. Sürücüler, özellikle Boğaz'a yakın güzergahlarda ve viyadüklerde düşük görüş mesafesi nedeniyle ilerlemekte güçlük çekti. Trafik ekipleri, İstanbul trafik durumu
kapsamında sürücülerin takip mesafelerini korumaları ve sis farlarını kullanmaları yönünde anonslar yaptı.