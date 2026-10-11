https://anlatilaninotesi.com.tr/20261011/besiktas-kocaelisporu-2-golle-maglup-etti-1109457707.html
Beşiktaş, Kocaelispor'u 2 golle mağlup etti
Beşiktaş, Kocaelispor'u 2 golle mağlup etti
Sputnik Türkiye
Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti ve Süper Lig'de ikinci sıraya çıktı. 11.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-11T21:15+0300
2026-10-11T21:15+0300
2026-10-11T21:20+0300
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Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti.Siyah-beyazlı ekip, 18. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Kocaelispor, 27. dakikada Show'un golüyle eşitliği sağladı. Beşiktaş, 31. dakikada Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle yeniden üstünlüğü yakaladı.Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.Orkun Kökçü ligdeki ikinci golünü attıBeşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı. Ligdeki ilk golünü Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında kaydeden Orkun, tüm kulvarlarda ise toplam 5 gole ulaştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Avrupa maçlarında Midtjylland karşısında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol attı.Vlahovic son 4 maçta da gol attıBeşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşayan Vlahovic, toplam gol sayısını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında yaptığı hat-trick'in ardından Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor maçlarında da ağları havalandırdı.Beşiktaş, sahasındaki galibiyet serisini sürdürdüTaraftarı önünde bu sezon oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet serisini Kocaelispor karşısında da devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u; Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya'yı mağlup etti. Beşiktaş, söz konusu 8 karşılaşmada 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.Vaclav Cerny sakatlanarak oyundan çıktıBeşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano, 39. dakikada Cerny'nin yerine İlhan Fakılı'yı oyuna dahil etti.Kocaelispor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktıBeşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip, rakibine karşı son mağlubiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.
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beşiktaş, kocaelispor, süper lig, trendyol süper lig, maç, maç yayını, futbol, türkiye futbol federasyonu, futbol maçı
Beşiktaş, Kocaelispor'u 2 golle mağlup etti
21:15 11.10.2026 (güncellendi: 21:20 11.10.2026)
Beşiktaş, sahasında Kocaelispor'u 2-1 yenerek puanını 15'e yükseltti ve Süper Lig'de ikinci sıraya çıktı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaelispor'u konuk etti.
Siyah-beyazlı ekip, 18. dakikada Orkun Kökçü'nün golüyle öne geçti. Kocaelispor, 27. dakikada Show'un golüyle eşitliği sağladı. Beşiktaş, 31. dakikada Vlahovic'in penaltıdan kaydettiği golle yeniden üstünlüğü yakaladı.
Karşılaşmanın kalan bölümünde başka gol olmadı ve Beşiktaş sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.
Orkun Kökçü ligdeki ikinci golünü attı
Beşiktaş'ın ilk golünü kaydeden Orkun Kökçü, bu sezon Süper Lig'deki ikinci golünü attı. Ligdeki ilk golünü Amed Sportif Faaliyetler deplasmanında kaydeden Orkun, tüm kulvarlarda ise toplam 5 gole ulaştı. Siyah-beyazlı futbolcu, Avrupa maçlarında Midtjylland karşısında 2, Kauno Zalgiris karşısında ise 1 gol attı.
Vlahovic son 4 maçta da gol attı
Beşiktaş'ın Sırp santrforu Dusan Vlahovic, Kocaelispor karşısında penaltıdan attığı golle takımına galibiyeti getiren isimlerden biri oldu. Ligde üst üste 4 maçta gol sevinci yaşayan Vlahovic, toplam gol sayısını 6'ya yükseltti. Siyah-beyazlı futbolcu, Çorum FK karşısında yaptığı hat-trick'in ardından Fenerbahçe, Amed Sportif Faaliyetler ve Kocaelispor maçlarında da ağları havalandırdı.
Beşiktaş, sahasındaki galibiyet serisini sürdürdü
Taraftarı önünde bu sezon oynadığı maçlarda başarılı sonuçlar alan Beşiktaş, iç sahadaki galibiyet serisini Kocaelispor karşısında da devam ettirdi. Siyah-beyazlılar, ligde Eyüpspor, Arca Çorum FK, Erzurumspor FK ve Kocaelispor'u; Avrupa'da ise Midtjylland, Hradec Kralove, Kauno Zalgiris ve Olimpik Marsilya'yı mağlup etti. Beşiktaş, söz konusu 8 karşılaşmada 21 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.
Vaclav Cerny sakatlanarak oyundan çıktı
Beşiktaş'ta Çek futbolcu Vaclav Cerny, karşılaşmanın 38. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyuna devam edemedi. Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından teknik direktör Vincenzo Italiano, 39. dakikada Cerny'nin yerine İlhan Fakılı'yı oyuna dahil etti.
Kocaelispor'un galibiyet hasreti 13 maça çıktı
Beşiktaş, Kocaelispor ile ligde oynadığı son 13 karşılaşmada 12 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti. Siyah-beyazlı ekip, rakibine karşı son mağlubiyetini 1998-1999 sezonunda İstanbul'da oynanan maçta 3-0'lık skorla aldı.