https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-ordusu-adim-adim-hedefe-dogru-harkov-bolgesinde-iki-yerlesim-daha-kontrol-altina-alindi-1109440365.html
Rus ordusu adım adım hedefe doğru: Harkov bölgesinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rus ordusu adım adım hedefe doğru: Harkov bölgesinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Sputnik Türkiye
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürerek Harkov bölgesinde Lukaşovo ve Lobanovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T12:17+0300
2026-10-10T12:17+0300
2026-10-10T12:17+0300
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rus silahlı kuvvetleri
rus ordusu
harkov
ukrayna
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özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamındaki son bir günkü eylemleri ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Harkov bölgesindeki kuşatılmış alanı daraltmaya devam ederek, aktif eylemler sonucunda Lukaşovo ve Lobanovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca Açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.455 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti, Nikolayevka, Varvarovka, Reznikovo, Nefedovka ve Çernoye yerleşimlerinin kontrolü için çatışmalar sürüyor.Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna askeri sanayi sektörünü besleyen enerji tesislerini vurdu.Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi 725 uçak tipi İHA önledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hripuni-koyunu-ele-gecirdi-1109069716.html
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rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, harkov, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
rusya, rusya savunma bakanlığı, rus silahlı kuvvetleri, rus ordusu, harkov, ukrayna, donbass, özel askeri harekat, ukrayna ordusu, kayıp, bilgilendirme
Rus ordusu adım adım hedefe doğru: Harkov bölgesinde iki yerleşim daha kontrol altına alındı
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri’nin ilerleyişini sürdürerek Harkov bölgesinde Lukaşovo ve Lobanovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdiğini bildirdi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus Silahlı Kuvvetleri'nin Ukrayna ve Donbass'ta devam ettirdiği özel askeri harekat kapsamındaki son bir günkü eylemleri ile ilgili güncel bilgileri paylaştı.
Bakanlığın açıklamasına göre, Rus birlikleri Harkov bölgesindeki kuşatılmış alanı daraltmaya devam ederek, aktif eylemler sonucunda Lukaşovo ve Lobanovka yerleşimlerinin kontrolünü ele geçirdi. Rus askerleri ayrıca
Açıklamaya göre, Rus güçleri son 24 saat içinde 1.455 Ukrayna askerini etkisiz hale getirdi. Ayrıca son bir günde Ukrayna ordusunun, aralarında tankların da bulunduğu 9 zırhlı savaş aracı imha edildi.
Rus askerleri ayrıca Harkov bölgesinde etrafı kuşatılan Ukrayna birliklerini vurmaya ve kuşatmayı yarmaya yönelik girişimlerini önlemeye devam etti, Nikolayevka, Varvarovka, Reznikovo, Nefedovka ve Çernoye yerleşimlerinin kontrolü için çatışmalar sürüyor.
Rus ordusu kara ve deniz tabanlı yüksek hassasiyetli silahlar ve uzun menzilli insansız hava araçları (İHA) ile Ukrayna askeri sanayi sektörünü besleyen enerji tesislerini vurdu.
Rus hava savunma güçleri Ukrayna ordusu tarafından ateşlenen 2 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi 725 uçak tipi İHA önledi.