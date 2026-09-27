Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
© Sputnik / Евгений Биятов
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, operasyonların sürdüğü bölgelerde yeni toprakları ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı yerleşim biriminde kontrolü sağladığını duyurdu.
Bakanlığın açıklamasında, Harkov'a yaklaşık 86 kilometre, Volçansk'a 27 kilometre mesafede bulunan Hripunı köyünün yanı sıra Kuzey Askeri Grubu birliklerinin bölgedeki çemberi daraltmaya devam ettiği bildirildi.
Bakanlık, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin kuşatmadan çıkma girişimlerinin engellendiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 1515 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus ordusunun diğer birlikleri de Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde taarruzlarını sürdürdü.
Bakanlık, hava, İHA ve topçu birliklerinin Ukrayna'nın lojistik ve enerji altyapısı ile İHA üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ise son 24 saatte 505 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.
Bakanlığın açıklamasında, Harkov'a yaklaşık 86 kilometre, Volçansk'a 27 kilometre mesafede bulunan Hripunı köyünün yanı sıra Kuzey Askeri Grubu birliklerinin bölgedeki çemberi daraltmaya devam ettiği bildirildi.
Bakanlık, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin kuşatmadan çıkma girişimlerinin engellendiğini belirtti.
Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 1515 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus ordusunun diğer birlikleri de Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde taarruzlarını sürdürdü.
Bakanlık, hava, İHA ve topçu birliklerinin Ukrayna'nın lojistik ve enerji altyapısı ile İHA üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ise son 24 saatte 505 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.