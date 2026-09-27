https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hripuni-koyunu-ele-gecirdi-1109069716.html

Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi

Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi

Sputnik Türkiye

Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, operasyonların sürdüğü bölgelerde yeni toprakları ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor. 27.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-27T13:14+0300

2026-09-27T13:14+0300

2026-09-27T13:14+0300

ukrayna kri̇zi̇

harkov

ukrayna

rusya savunma bakanlığı

i̇nsansız hava aracı (i̇ha)

rus ordusu

özel askeri harekat

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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı yerleşim biriminde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Harkov'a yaklaşık 86 kilometre, Volçansk'a 27 kilometre mesafede bulunan Hripunı köyünün yanı sıra Kuzey Askeri Grubu birliklerinin bölgedeki çemberi daraltmaya devam ettiği bildirildi.Bakanlık, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin kuşatmadan çıkma girişimlerinin engellendiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 1515 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Rus ordusunun diğer birlikleri de Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde taarruzlarını sürdürdü. Bakanlık, hava, İHA ve topçu birliklerinin Ukrayna'nın lojistik ve enerji altyapısı ile İHA üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ise son 24 saatte 505 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.

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harkov, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, özel askeri harekat