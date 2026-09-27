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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-ordusu-ukraynanin-harkov-bolgesindeki-hripuni-koyunu-ele-gecirdi-1109069716.html
Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi
Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi
Sputnik Türkiye
Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, operasyonların sürdüğü bölgelerde yeni toprakları ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor. 27.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-27T13:14+0300
2026-09-27T13:14+0300
ukrayna kri̇zi̇
harkov
ukrayna
rusya savunma bakanlığı
i̇nsansız hava aracı (i̇ha)
rus ordusu
özel askeri harekat
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Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı yerleşim biriminde kontrolü sağladığını duyurdu.Bakanlığın açıklamasında, Harkov'a yaklaşık 86 kilometre, Volçansk'a 27 kilometre mesafede bulunan Hripunı köyünün yanı sıra Kuzey Askeri Grubu birliklerinin bölgedeki çemberi daraltmaya devam ettiği bildirildi.Bakanlık, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin kuşatmadan çıkma girişimlerinin engellendiğini belirtti. Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 1515 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi. Rus ordusunun diğer birlikleri de Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde taarruzlarını sürdürdü. Bakanlık, hava, İHA ve topçu birliklerinin Ukrayna'nın lojistik ve enerji altyapısı ile İHA üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ise son 24 saatte 505 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260927/rus-diplomat-mirosnik-azov-ve-aydar-taburlari-kamplardaki-cocuklari-gelecegin-teroristleri-olarak-1109068778.html
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harkov, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, özel askeri harekat
harkov, ukrayna, rusya savunma bakanlığı, i̇nsansız hava aracı (i̇ha), rus ordusu, özel askeri harekat

Rus ordusu Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı köyünü ele geçirdi

13:14 27.09.2026
© Sputnik / Евгений БиятовRus ordusu askeri
Rus ordusu askeri - Sputnik Türkiye, 1920, 27.09.2026
© Sputnik / Евгений Биятов
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Özel askeri harekata kararlılıkla devam eden Rus ordusu, operasyonların sürdüğü bölgelerde yeni toprakları ele geçirerek ilerleyişini sürdürüyor.
Rusya Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'nın Harkov Bölgesi'ndeki Hripunı yerleşim biriminde kontrolü sağladığını duyurdu.

Bakanlığın açıklamasında, Harkov'a yaklaşık 86 kilometre, Volçansk'a 27 kilometre mesafede bulunan Hripunı köyünün yanı sıra Kuzey Askeri Grubu birliklerinin bölgedeki çemberi daraltmaya devam ettiği bildirildi.

Bakanlık, bölgedeki çatışmaların sürdüğünü ve Ukrayna birliklerinin kuşatmadan çıkma girişimlerinin engellendiğini belirtti.

Bakanlığın açıklamasına göre son 24 saatte 1515 Ukrayna askeri etkisiz hale getirildi.
Rus ordusunun diğer birlikleri de Harkov, Donetsk, Zaporojye ve Dnepropetrovsk bölgelerinde taarruzlarını sürdürdü.

Bakanlık, hava, İHA ve topçu birliklerinin Ukrayna'nın lojistik ve enerji altyapısı ile İHA üretim tesislerini hedef aldığını açıkladı. Açıklamada, hava savunma sistemlerinin ise son 24 saatte 505 İHA'yı düşürdüğü kaydedildi.
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