https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/rus-dizeli-ekonomik-cikarlari-moskova-washington-iliskilerinin-gundemine-geri-getiriyor-1109442614.html

‘Rus dizeli, ekonomik çıkarları Moskova-Washington ilişkilerinin gündemine geri getiriyor’

‘Rus dizeli, ekonomik çıkarları Moskova-Washington ilişkilerinin gündemine geri getiriyor’

Sputnik Türkiye

Rus lider Putin ve ABD Başkanı Trump'ın gerçekleştirdikleri son telefon görüşmesini yorumlayan Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı Kfoury, söz konusu... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T15:42+0300

2026-10-10T15:42+0300

2026-10-10T15:42+0300

görüş

rusya

vladimir putin

abd

donald trump

ukrayna

moskova

telefon görüşmesi

yorum

abd hazine bakanlığı

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Lübnanlı uluslararası ilişkiler uzmanı, araştırmacı Dr. Iskander Kfoury, Sputnik’e demecinde Rusya lideri Vladimir Putin ve ABD Başkanı Donald Trump arasındaki son telefon görüşmesinin, başta Batı ile Rusya arasındaki ilişkiler olmak üzere sıcak noktalardaki gerilimin azalması açısından büyük önem taşıdığını ve Ukrayna krizinin gelişimini etkileyebileceğini ifade etti.Rusya ve ABD gibi büyük güçlerin başkanlar düzeyinde temas kurmalarının ileriye doğru bir adım ve bir başarı olduğunu kaydeden uzman, Trump,'ın ABD'deki ara seçim arifesinde kendi çıkarları doğrultusunda hareket ettiğini dile getirdi.Kfoury, dizel anlaşmasının uzun vadeli bir stratejik girişim olmaktan çok acil ihtiyaçlar ve Trump'ın ihtiyaç temelli yaklaşımından kaynaklanan geçici bir hamle olduğunu vurguladı. Lübnanlı uzman, ilgili iznin ABD Hazine Bakanlığı tarafından uzatılmasının ve özel dizel yakıt ithalat lisansının yalnızca altı ay süreyle geçerli olduğuna dikkat çekti.Avrupa katılımı olmaksızın enerji sektöründe Moskova ile Washington arasındaki yakınlaşma konusunda Avrupa ülkelerinin tutumu ve Batı'nın Rusya'ya yaklaşımının birliği açısından olası sonuçlarını yorumlayan Kfoury, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünün ancak Rusya'nın özel askeri operasyon başlamadan önce öne sürdüğü koşullarla mümkün olabileceğini vurguladı.AB ülkelerinin artık tükendiğini ve Rusya'ya boyun eğdirme hedefine ulaşamadıklarını da dile getiren uzman, aynı zamanda Avrupa'da mevcut ​​liderlerin, politikalarının sonuçlarının farkında olmadıklarının altını çizdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/trump-putin-ile-cok-basarili-bir-gorusme-gerceklestirdim-1109434545.html

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ukrayna

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rusya, vladimir putin, abd, donald trump, ukrayna, moskova, telefon görüşmesi, yorum, abd hazine bakanlığı, ab