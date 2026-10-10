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Kallas’tan ABD ile Rusya arasındaki yakıt anlaşmasına tepki: Rusya üzerindeki baskıyı azaltmanın zamanı değil
Kallas’tan ABD ile Rusya arasındaki yakıt anlaşmasına tepki: Rusya üzerindeki baskıyı azaltmanın zamanı değil
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımları askıya almasının Moskova’nın... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T18:02+0300
2026-10-10T18:02+0300
dünya
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vladimir putin
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dizel yakıt
petrol
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Kallas, ABD ile Rusya arasında petrol ve petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin varılan anlaşmayı sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımların askıya alınmasının Moskova’ya daha fazla gelir sağlayacağını savunan Kallas, “Rusya üzerindeki baskıyı azaltmanın zamanı değil” ifadesini kullandı.Kallas, Avrupa’nın bu konuda ABD yönetiminin izlediği yolu takip etmeyeceğini belirtti.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümünü ve ekonomik iş birliği konularını ele almıştı.Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ile petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. İki lider ayrıca doğrudan temasların ve ilgili devlet kurumları arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün Rusya’dan dizel yakıt tedarik edilmesine izin veren bir lisans yayınlamıştı. Lisans kapsamında ürünlerin satışı, taşınması, boşaltılması ve ithalatına 7 Nisan 2027’ye kadar izin verildiği belirtilmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-basini-miami-gorusmeleri-trumpin-rusya-ile-dizel-yakit-anlasmasi-aciklamasi-sonrasi-kesildi-1109443212.html
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kaja kallas, avrupa, abd, rusya, donald trump, vladimir putin, moskova, dizel yakıt, petrol, x
kaja kallas, avrupa, abd, rusya, donald trump, vladimir putin, moskova, dizel yakıt, petrol, x

Kallas’tan ABD ile Rusya arasındaki yakıt anlaşmasına tepki: Rusya üzerindeki baskıyı azaltmanın zamanı değil

18:02 10.10.2026
© AP Photo / Omar HavanaKaja Kallas
Kaja Kallas - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Omar Havana
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Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, ABD’nin Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımları askıya almasının Moskova’nın gelirlerini artıracağını belirterek karara tepki gösterdi.
Kallas, ABD ile Rusya arasında petrol ve petrol ürünlerinin tedarikine ilişkin varılan anlaşmayı sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.
Rus dizel yakıtına yönelik yaptırımların askıya alınmasının Moskova’ya daha fazla gelir sağlayacağını savunan Kallas, “Rusya üzerindeki baskıyı azaltmanın zamanı değil” ifadesini kullandı.
Kallas, Avrupa’nın bu konuda ABD yönetiminin izlediği yolu takip etmeyeceğini belirtti.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü yaptıkları telefon görüşmesinde Ukrayna’daki çatışmanın çözümünü ve ekonomik iş birliği konularını ele almıştı.
Rus tarafı, ABD ve dünya pazarlarına petrol ile petrol ürünleri sağlamaya hazır olduğunu açıklamıştı. İki lider ayrıca doğrudan temasların ve ilgili devlet kurumları arasındaki iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabakata varmıştı.
ABD Hazine Bakanlığı da aynı gün Rusya’dan dizel yakıt tedarik edilmesine izin veren bir lisans yayınlamıştı. Lisans kapsamında ürünlerin satışı, taşınması, boşaltılması ve ithalatına 7 Nisan 2027’ye kadar izin verildiği belirtilmişti.
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