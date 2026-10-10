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ABD basını: Miami görüşmeleri Trump’ın Rusya ile dizel yakıt anlaşması açıklaması sonrası kesildi
ABD basını: Miami görüşmeleri Trump’ın Rusya ile dizel yakıt anlaşması açıklaması sonrası kesildi
Sputnik Türkiye
Financial Times (FT), Ukrayna ve ABD heyetleri arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Miami’de yapılması planlanan görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T16:47+0300
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2026-10-10T16:47+0300
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Financial Times’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna heyeti ile ABD’li yetkililer arasında Miami’de iki gün sürmesi planlanan görüşmeler tamamlanmadan kesildi.Kyiv Post muhabiri Alex Raufoglu da daha önce, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki iki günlük görüşmelerin planlanandan erken sona erdiğini bildirmişti.FT, Ukrayna heyetinin cuma günü Miami’de ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı. Gazeteye konuşan üç kaynak, görüşmenin Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşma yaptığını duyurmasının ardından kesildiğini belirtti. Aynı kaynaklar, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulması yönündeki uyarısına Kiev’in uymaması halinde Ukrayna’ya istihbarat aktarımının kesilebileceği ihtimalini gündeme getirdiğini ileri sürdü.Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda mutabakata varıldığını açıklamış; ABD’nin Rus motorinini almaktan memnuniyet duyacağını ve bu ürüne ihtiyaç duyduğunu söylemişti.Putin ise daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla ülkedeki petrol rafinerilerini hedef almaya başladığını belirterek, Moskova’nın buna karşılık Ukrayna yönetiminin ekonomisi açısından önem taşıyan tesislere misilleme saldırıları düzenlediğini ifade etmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/trump-riyad-havalimanina-yonelik-saldiri-iyi-degil-1109437344.html
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abd, donald trump, vladimir putin, steve witkoff, ukrayna, miami, dizel yakıt, financial times
abd, donald trump, vladimir putin, steve witkoff, ukrayna, miami, dizel yakıt, financial times
ABD basını: Miami görüşmeleri Trump’ın Rusya ile dizel yakıt anlaşması açıklaması sonrası kesildi
Financial Times (FT), Ukrayna ve ABD heyetleri arasında 9-10 Ekim tarihlerinde Miami’de yapılması planlanan görüşmelerin, ABD Başkanı Donald Trump’ın Rusya ile motorin tedariki konusunda anlaşmaya vardığını açıklamasının ardından erken sona erdiğini öne sürdü.
Financial Times’ın kaynaklara dayandırdığı haberine göre, Ukrayna heyeti ile ABD’li yetkililer arasında Miami’de iki gün sürmesi planlanan görüşmeler tamamlanmadan kesildi.
Kyiv Post muhabiri Alex Raufoglu da daha önce, Ukrayna ve ABD heyetleri arasındaki iki günlük görüşmelerin planlanandan erken sona erdiğini bildirmişti.
FT, Ukrayna heyetinin cuma günü Miami’de ABD Başkanı Donald Trump’ın temsilcileriyle bir araya geldiğini aktardı. Gazeteye konuşan üç kaynak, görüşmenin Trump’ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile dizel yakıt tedariki konusunda anlaşma yaptığını duyurmasının ardından kesildiğini belirtti.
Aynı kaynaklar, ABD Özel Temsilcisi Steve Witkoff ile Trump’ın damadı Jared Kushner’ın, Washington’ın Rus petrol rafinerilerine yönelik saldırıların durdurulması yönündeki uyarısına Kiev’in uymaması halinde Ukrayna’ya istihbarat aktarımının kesilebileceği ihtimalini gündeme getirdiğini ileri sürdü.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Trump, görüşmenin ardından Rusya’dan dizel yakıt tedariki konusunda mutabakata varıldığını açıklamış; ABD’nin Rus motorinini almaktan memnuniyet duyacağını ve bu ürüne ihtiyaç duyduğunu söylemişti.
Putin ise daha önce Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin Rus ekonomisine zarar vermek amacıyla ülkedeki petrol rafinerilerini hedef almaya başladığını belirterek, Moskova’nın buna karşılık Ukrayna yönetiminin ekonomisi açısından önem taşıyan tesislere misilleme saldırıları düzenlediğini ifade etmişti.