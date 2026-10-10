https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallas-ab-2022den-bu-yana-rusyaya-karsi-en-kapsamli-yaptirim-paketini-onaylayacak-1109445989.html

Kallas: AB, 2022’den bu yana Rusya’ya karşı en kapsamlı yaptırım paketini onaylayacak

Kallas: AB, 2022’den bu yana Rusya’ya karşı en kapsamlı yaptırım paketini onaylayacak

Sputnik Türkiye

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Rusya’ya karşı 2022’den bu yana... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

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Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinin dışişleri bakanları, pazartesi günü çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’yı hedef alan en büyük yaptırım paketini onaylamayı planlıyor” ifadesini kullandı.Daha önce, Rusya’ya yönelik 21’inci yaptırım paketi üzerinde güçlükle uzlaşan AB’nin, ekim ayı ortasına kadar yeni paketi görüşerek onaylamayı hedeflediği bildirilmişti.Yeni paketin geniş çaplı kısıtlamalar yerine ağırlıklı olarak mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik tedbirlerden oluşabileceği belirtilmişti. Bu yaklaşımın, önceki yaptırım paketlerinin kabulü sırasında yaşanan görüş ayrılıkları ve edinilen deneyimle gerekçelendirildiği aktarılmıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallastan-abd-ile-rusya-arasindaki-yakit-anlasmasina-tepki-rusya-uzerindeki-baskiyi-azaltmanin-1109443949.html

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