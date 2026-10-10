https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallas-ab-2022den-bu-yana-rusyaya-karsi-en-kapsamli-yaptirim-paketini-onaylayacak-1109445989.html
Kallas: AB, 2022’den bu yana Rusya’ya karşı en kapsamlı yaptırım paketini onaylayacak
Kallas: AB, 2022’den bu yana Rusya’ya karşı en kapsamlı yaptırım paketini onaylayacak
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Rusya’ya karşı 2022’den bu yana... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinin dışişleri bakanları, pazartesi günü çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’yı hedef alan en büyük yaptırım paketini onaylamayı planlıyor” ifadesini kullandı.Daha önce, Rusya’ya yönelik 21’inci yaptırım paketi üzerinde güçlükle uzlaşan AB’nin, ekim ayı ortasına kadar yeni paketi görüşerek onaylamayı hedeflediği bildirilmişti.Yeni paketin geniş çaplı kısıtlamalar yerine ağırlıklı olarak mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik tedbirlerden oluşabileceği belirtilmişti. Bu yaklaşımın, önceki yaptırım paketlerinin kabulü sırasında yaşanan görüş ayrılıkları ve edinilen deneyimle gerekçelendirildiği aktarılmıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kallastan-abd-ile-rusya-arasindaki-yakit-anlasmasina-tepki-rusya-uzerindeki-baskiyi-azaltmanin-1109443949.html
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kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, avrupa, x
kaja kallas, avrupa birliği, ab, rusya, yaptırım, avrupa, x
Kallas: AB, 2022’den bu yana Rusya’ya karşı en kapsamlı yaptırım paketini onaylayacak
Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, AB dışişleri bakanlarının pazartesi günü Rusya’ya karşı 2022’den bu yana hazırlanan en kapsamlı yaptırım paketini onaylamayı planladığını açıkladı.
Kallas, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, “AB ülkelerinin dışişleri bakanları, pazartesi günü çatışmanın başlangıcından bu yana Rusya’yı hedef alan en büyük yaptırım paketini onaylamayı planlıyor” ifadesini kullandı.
Daha önce, Rusya’ya yönelik 21’inci yaptırım paketi üzerinde güçlükle uzlaşan AB’nin, ekim ayı ortasına kadar yeni paketi görüşerek onaylamayı hedeflediği bildirilmişti.
Yeni paketin geniş çaplı kısıtlamalar yerine ağırlıklı olarak mevcut yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik tedbirlerden oluşabileceği belirtilmişti. Bu yaklaşımın, önceki yaptırım paketlerinin kabulü sırasında yaşanan görüş ayrılıkları ve edinilen deneyimle gerekçelendirildiği aktarılmıştı.