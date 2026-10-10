Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fransiz-siyasetci-philippot-trump-zelenskiyden-tamamen-vazgecti-1109447259.html
Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti
Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti
Sputnik Türkiye
Fransa’daki Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiği yönündeki açıklamasının... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T23:23+0300
2026-10-10T23:23+0300
dünya
florian philippot
fransa
donald trump
vladimir zelenskiy
ukrayna
x
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080415568_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_fd8ceacb9bfc4ed50178f176a2974813.jpg
Philippot, Trump’ın Ukrayna yönetimine ilişkin son açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.Trump’ın gazetecilere “Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerekiyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Philippot, “Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçiyor” ifadesini kullandı.Fransız siyasetçi, yaşanan gelişmelerin barışın sağlanması için bir fırsat oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kirill-dmitriyev-trump-ukraynanin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-oldugunu-dusunenlere-katildi-1109446101.html
fransa
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/05/1080415568_143:0:2874:2048_1920x0_80_0_0_6ce1a6e1c1873d81b2bf673c45baf915.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
florian philippot, fransa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, x
florian philippot, fransa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, x

Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti

23:23 10.10.2026
© AP Photo / Thibault CamusFlorian Philippot
Florian Philippot - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© AP Photo / Thibault Camus
Abone ol
Fransa’daki Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiği yönündeki açıklamasının, Vladimir Zelenskiy’den desteğini tamamen çektiğini gösterdiğini belirtti.
Philippot, Trump’ın Ukrayna yönetimine ilişkin son açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.
Trump’ın gazetecilere “Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerekiyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Philippot, “Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçiyor” ifadesini kullandı.
Fransız siyasetçi, yaşanan gelişmelerin barışın sağlanması için bir fırsat oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı
20:56
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала