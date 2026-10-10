https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/fransiz-siyasetci-philippot-trump-zelenskiyden-tamamen-vazgecti-1109447259.html
Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti
Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti
Sputnik Türkiye
Fransa’daki Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiği yönündeki açıklamasının... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-10T23:23+0300
2026-10-10T23:23+0300
2026-10-10T23:23+0300
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Philippot, Trump’ın Ukrayna yönetimine ilişkin son açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.Trump’ın gazetecilere “Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerekiyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Philippot, “Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçiyor” ifadesini kullandı.Fransız siyasetçi, yaşanan gelişmelerin barışın sağlanması için bir fırsat oluşturduğunu da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kirill-dmitriyev-trump-ukraynanin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-oldugunu-dusunenlere-katildi-1109446101.html
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florian philippot, fransa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, x
florian philippot, fransa, donald trump, vladimir zelenskiy, ukrayna, x
Fransız siyasetçi Philippot: Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçti
Fransa’daki Vatanseverler Partisi lideri Florian Philippot, ABD Başkanı Donald Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerektiği yönündeki açıklamasının, Vladimir Zelenskiy’den desteğini tamamen çektiğini gösterdiğini belirtti.
Philippot, Trump’ın Ukrayna yönetimine ilişkin son açıklamalarını sosyal medya platformu X üzerinden değerlendirdi.
Trump’ın gazetecilere “Ukrayna’nın yeni bir lider bulması gerekiyor” şeklindeki açıklamasına dikkat çeken Philippot, “Trump, Zelenskiy’den tamamen vazgeçiyor” ifadesini kullandı.
Fransız siyasetçi, yaşanan gelişmelerin barışın sağlanması için bir fırsat oluşturduğunu da sözlerine ekledi.