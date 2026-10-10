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UKRAYNA KRİZİ
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kirill-dmitriyev-trump-ukraynanin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-oldugunu-dusunenlere-katildi-1109446101.html
Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı
Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı
Sputnik Türkiye
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savunanlara katıldığını belirtti... 10.10.2026, Sputnik Türkiye
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ukrayna kri̇zi̇
kirill dmitriyev
ukrayna
donald trump
vladimir zelenskiy
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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın barışa odaklanan bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldığını belirtti.Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'Trump’ın Ukrayna’ya ilişkin açıklaması tarihi bir dönüm noktası'Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider seçme zamanının geldiğine ilişkin açıklamasını önemli ve tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.Dmitriyev sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Önemli ve tarihi bir an” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html
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kirill dmitriyev, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy
kirill dmitriyev, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy

Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı

20:56 10.10.2026 (güncellendi: 20:58 10.10.2026)
© Sputnik / Aleksandr GalperinRusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu (RDIF) Başkanı ve Rusya Devlet Başkanı'nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İşbirliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
© Sputnik / Aleksandr Galperin
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Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savunanlara katıldığını belirtti. Dmitriyev, Ukrayna’nın Zelenskiy’in savaş yanlısı politikaları yerine barışa odaklanan bir yönetime ihtiyaç duyduğunu ifade etti.
Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın barışa odaklanan bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldığını belirtti.
Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Başkan Trump, Ukrayna’nın Zelenskiy'in savaş yanlısı politikası yerine gerçekten barışa odaklanan bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünen çok sayıda kişiye katılıyor.

'Trump’ın Ukrayna’ya ilişkin açıklaması tarihi bir dönüm noktası'

Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider seçme zamanının geldiğine ilişkin açıklamasını önemli ve tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.
Dmitriyev sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Önemli ve tarihi bir an” ifadelerini kullandı.
ABD-Avrupa-Zelenskiy zirvesi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.10.2026
UKRAYNA KRİZİ
ABD Başkanı Trump: Ukrayna'nın artık yeni bir lider seçmesinin zamanı geldi
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