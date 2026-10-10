https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/kirill-dmitriyev-trump-ukraynanin-yeni-bir-lidere-ihtiyaci-oldugunu-dusunenlere-katildi-1109446101.html

Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı

Kirill Dmitriyev: Trump, Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldı

Sputnik Türkiye

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu Başkanı Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lidere ihtiyacı olduğu görüşünü savunanlara katıldığını belirtti... 10.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-10T20:56+0300

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ukrayna kri̇zi̇

kirill dmitriyev

ukrayna

donald trump

vladimir zelenskiy

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Rusya Devlet Başkanı’nın Yabancı Ülkelerle Yatırım ve Ekonomik İş birliği Özel Temsilcisi Kirill Dmitriyev, ABD Başkanı Donald Trump’ın, Ukrayna’nın barışa odaklanan bir yönetime ihtiyacı olduğunu düşünenlere katıldığını belirtti.Dmitriyev, X üzerinden yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:'Trump’ın Ukrayna’ya ilişkin açıklaması tarihi bir dönüm noktası'Dmitriyev, ABD Başkanı Trump’ın Ukrayna’nın yeni bir lider seçme zamanının geldiğine ilişkin açıklamasını önemli ve tarihî bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.Dmitriyev sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, “Önemli ve tarihi bir an” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261010/abd-baskani-trump-ukraynanin-artik-lider-degistirme-zamani-geldi-1109445330.html

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kirill dmitriyev, ukrayna, donald trump, vladimir zelenskiy