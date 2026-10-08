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Gıda devi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi
Gıda devi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi
Sputnik Türkiye
Türkiye'de gıda sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda, iflas etti. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T13:59+0300
2026-10-08T13:59+0300
ekonomi̇
konkordato
iflas
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Türkiye'de tahıl, tohum ve yem sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Taban Gıda iflas etti. Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sıraya kadar yükselen şirketin konkordato talebi kabul edilmedi. Şirketin Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 20 ülkeyle ticaret ilişkisi bulunuyordu. Mahkeme ikinci kez konkordato talebini kabul etmedi Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato davasında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi. 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada kesin mühlet verilmesi ve konkordato talepleri reddedildi.Mahkeme, şirket hakkında daha önce uygulanan geçici mühlet ile tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken konkordato komiser heyetinin görevine de son verdi. Kararın ardından Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına hükmedildi.Fortune 500 Türkiye sıralamasına girmiştiTaban Gıda'nın büyüme sürecindeki en dikkat çekici göstergelerden biri Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişi olmuştu. 2019 yılında listeye 183'üncü sıradan giren şirket, 2024 Fortune 500 Türkiye listesinde 170'inci sırada yer alırken Capital 500'de 248'inci sırada gösterildi..
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konkordato, iflas, i̇flas erteleme
konkordato, iflas, i̇flas erteleme

Gıda devi iflas etti: Mahkeme konkordato talebini kabul etmedi

13:59 08.10.2026
iflas
iflas - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Türkiye'de gıda sektöründe faaliyet gösteren Taban Gıda, iflas etti.
Türkiye'de tahıl, tohum ve yem sektörünün önde gelen şirketleri arasında yer alan Taban Gıda iflas etti. Fortune 500 Türkiye listesinde 130'uncu sıraya kadar yükselen şirketin konkordato talebi kabul edilmedi. Şirketin Asya, Afrika ve Avrupa'da yaklaşık 20 ülkeyle ticaret ilişkisi bulunuyordu.

Mahkeme ikinci kez konkordato talebini kabul etmedi

Taban Gıda Dış Ticaret AŞ ve Aras Demir hakkında yürütülen konkordato davasında İstanbul 1. Asliye Ticaret Mahkemesi kararını verdi. 1 Ekim 2026 tarihli duruşmada kesin mühlet verilmesi ve konkordato talepleri reddedildi.
Mahkeme, şirket hakkında daha önce uygulanan geçici mühlet ile tüm tedbirlerin kaldırılmasına karar verirken konkordato komiser heyetinin görevine de son verdi. Kararın ardından Taban Gıda Dış Ticaret AŞ'nin iflasına hükmedildi.

Fortune 500 Türkiye sıralamasına girmişti

Taban Gıda'nın büyüme sürecindeki en dikkat çekici göstergelerden biri Fortune 500 Türkiye sıralamasındaki yükselişi olmuştu. 2019 yılında listeye 183'üncü sıradan giren şirket, 2024 Fortune 500 Türkiye listesinde 170'inci sırada yer alırken Capital 500'de 248'inci sırada gösterildi.
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