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Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem
Sputnik Türkiye
ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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son depremler
abd
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Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu bildirildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama depreminin büyüklüğünü 8.0'den 7.6'ya düşürdü.9 ülke için tsunami uyarısı yayımlandıPanama açıklarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi ve ABD Tsunami Uyarı Sistemi, önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı bölgelerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.Depremin ardından yıkım görüntüleri gelmeye başladı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-deprem-1109351034.html
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abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)
abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem

21:25 09.10.2026 (güncellendi: 22:29 09.10.2026)
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Fotoğraf
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ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama depreminin büyüklüğünü 8.0'den 7.6'ya düşürdü.

9 ülke için tsunami uyarısı yayımlandı

Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi ve ABD Tsunami Uyarı Sistemi, önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı bölgelerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Depremin ardından yıkım görüntüleri gelmeye başladı:

Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
SON DEPREMLER
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
7 Ekim, 11:29
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