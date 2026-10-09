Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem
21:25 09.10.2026 (güncellendi: 22:29 09.10.2026)
© FotoğrafDeprem
© Fotoğraf
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ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu bildirildi.
ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama depreminin büyüklüğünü 8.0'den 7.6'ya düşürdü.
9 ülke için tsunami uyarısı yayımlandı
Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi ve ABD Tsunami Uyarı Sistemi, önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı bölgelerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.
Depremin ardından yıkım görüntüleri gelmeye başladı:
📹Depremin ardından Panama'dan görüntüler: https://t.co/TnH8kcdwLV— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 9, 2026
🚨9 ülke için tsunami uyarısı yayımlandı 🔸ABD Tsunami Uyarı Sistemi, önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı bölgelerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu. 📌Ayrıca Panama'da bir binanın çöktüğü görüntülendi— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) October 9, 2026
7 Ekim, 11:29