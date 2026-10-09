https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/panamada-76-buyuklugunde-deprem--1109434003.html

Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem

Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem

Sputnik Türkiye

ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama'da 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T21:25+0300

2026-10-09T21:25+0300

2026-10-09T22:29+0300

son depremler

abd

panama

abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)

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Panama açıklarında 7.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliğinin 10 km olduğu bildirildi.ABD Jeolojik Araştırmalar Bürosu (USGS), Panama depreminin büyüklüğünü 8.0'den 7.6'ya düşürdü.9 ülke için tsunami uyarısı yayımlandıPanama açıklarında 7.6 büyüklüğünde güçlü bir deprem meydana geldi ve ABD Tsunami Uyarı Sistemi, önümüzdeki üç saat içinde Panama, Kolombiya, Kosta Rika, Ekvador, Peru, Nikaragua, Guatemala, El Salvador ve Meksika kıyılarının bazı bölgelerinde tehlikeli tsunami dalgalarının oluşabileceği konusunda uyarıda bulundu.Depremin ardından yıkım görüntüleri gelmeye başladı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-deprem-1109351034.html

abd

panama

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abd, panama, abd jeolojik araştırmalar merkezi (usgs)