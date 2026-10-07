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SON DEPREMLER
Son depremler. Deprem mi oldu? En son nerede deprem oldu?
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/afad-duyurdu-datca-aciklarinda-deprem-1109351034.html
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem
Sputnik Türkiye
AFAD, AFAD deprem, deprem son dakika, Ege Denizi deprem, deprem mi oldu, en son deprem nerede
2026-10-07T11:29+0300
2026-10-07T11:29+0300
son depremler
afad
deprem
ege denizi
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AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 11.16'da gerçekleşen depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.AFAD, son depremler listesini yeni verilerle güncelliyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/unlu-sanatci-soner-olgundan-uzen-haber-entube-edildi--1109350585.html
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afad, deprem, ege denizi
afad, deprem, ege denizi

AFAD duyurdu: Datça açıklarında deprem

11:29 07.10.2026
© FotoğrafDeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© Fotoğraf
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Datça açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.
AFAD'dan deprem açıklaması geldi. Ege Denizi'nde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Saat 11.16'da gerçekleşen depremin derinliği 7.05 kilometre olarak ölçüldü.
AFAD, son depremler listesini yeni verilerle güncelliyor.
soner Olgun sosyal medya - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
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