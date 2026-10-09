https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/new-yorkta-ice-ajani-bir-kisiyi-vurdu-aracta-5-yasinda-cocuk-da-vardi-1109407849.html

New York'ta ICE ajanı bir kişiyi vurdu: Araçta 5 yaşında çocuk da vardı

New York'ta ICE ajanı bir kişiyi vurdu: Araçta 5 yaşında çocuk da vardı

Sputnik Türkiye

ABD'nin New York kentinde bir Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının açtığı ateş sonucu bir kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Belediye Başkanı Zohran... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T05:13+0300

2026-10-09T05:13+0300

2026-10-09T05:14+0300

dünya

abd

donald trump

abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice)

dominik cumhuriyeti

abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs)

gümrük muhafaza

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ABD İç Güvenlik Bakanlığı (DHS), New York'un Marble Hill semtinde, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza (ICE) ajanının bir kişiyi vurduğunu bildirdi. Açılan ateş sonucu yaralanan kişi, hayati tehlike oluşturmayan yaralarla hastaneye kaldırıldı. New York Polis Departmanı (NYPD) ise olayla herhangi bir ilgilerinin bulunmadığını bildirdi.Çeşitli kaynaklar, vurulan kişiye dair çeşitli bilgiler aktarıyor. CBS News'e konuşan kolluk kuvvetleri kaynakları, ICE ajanlarının, operasyonun hedefi olmayan başka bir kişinin vurulduğunu aktardı.DHS'den operasyon açıklamasıICE'nin bağlı olduğu DHS, olay öncesinde ABD'de yasa dışı olarak bulunduğu iddia edilen Dominik Cumhuriyeti vatandaşı bir erkeğin yakalanmasına yönelik hedefli bir operasyon yürütüldüğünü ve operasyon sırasında bu kişinin yaralandığını bildirdi.DHS ayrıca vurulan kişinin Trinitarios çetesiyle bağlantılı olduğunu ve geçmişte saldırı suçundan tutuklandığını ileri sürdü. Bakanlık, şahsın büyük hırsızlık, soygun, uyuşturucu ve silah bulundurma suçlarından da hüküm giydiğini iddia etti. Açıklamaya göre, söz konusu kişi Aralık 2023'te NYPD tarafından gözaltına alınmış, ancak birkaç gün sonra serbest bırakılmıştı.DHS, yaralanan kişinin çete bağlantısı ve geçmişteki suçları bulunduğunu iddia ederken, olayla ilgili FBI ve İç Güvenlik Soruşturmaları (HSI) tarafından soruşturma başlatıldığını açıkladı.Mamdani: Araçta 5 yaşında çocuk bulunuyorduNew York Belediye Başkanı Zohran Mamdani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilk bilgilere göre silah sesleri duyulduğu sırada yaralanan kişinin aracında 5 yaşında bir çocuğun bulunduğunu bildirdi. Mamdani, çocuğun olayda yaralanmadığını belirtti.Mamdani ayrıca ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü ve New York'taki tüm ICE uygulamalarının sona erdirilmesini talep ettiğini ifade etti.

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abd, donald trump, abd göçmenlik ve gümrük muhafaza bürosu (ice), dominik cumhuriyeti, abd i̇ç güvenlik bakanlığı (dhs), gümrük muhafaza