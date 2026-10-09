https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/galatasaray-kasimpasayi-3-golle-yendi-1109434965.html

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

Galatasaray, Kasımpaşa'yı 3 golle yendi

Sputnik Türkiye

Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti. Sakatlığını atlatan Victor Osimhen, yeniden sahalara döndü. 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T22:30+0300

2026-10-09T22:30+0300

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spor

galatasaray

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trendyol süper lig

barış alper yılmaz

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Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Galatasaray, sahasında Kasımpaşa'yı konuk etti.Sarı-kırmızılılar, 45. dakikada Abdülkerim Bardakcı'nın golüyle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. 65. dakikada Lucas Torreira'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Galatasaray, 68. dakikada Rak-Sakyi'nin golüne engel olamadı. Barış Alper Yılmaz'ın 90. dakikadaki golüyle yeniden öne geçen ev sahibi ekip, 90+6. dakikada Lemina'nın golüyle skoru 3-1'e getirdi.Galatasaray'dan Kasımpaşa karşısında farklı istatistiklerGalatasaray, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup ederken birçok istatistiğe de imza attı.- Abdülkerim Bardakcı serisini sürdürdü: Kaptan Abdülkerim, Kasımpaşa maçında attığı golle RAMS Park'taki üst üste ikinci lig maçında da fileleri havalandırdı. Tecrübeli futbolcu, Kocaelispor karşılaşmasında da takımının tek golünü kaydetmişti.- Barış Alper ve Lemina sezonun ilk gollerini attı: Barış Alper Yılmaz, 90. dakikada takımını öne geçiren golü kaydederken Mario Lemina, 90+6. dakikada maçın skorunu belirledi. İki futbolcu da bu sezon ilk kez gol sevinci yaşadı.- Torreira, VAR incelemesiyle kırmızı kart gördü: Lucas Torreira, bariz gol şansını engellediği gerekçesiyle 65. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Uruguaylı futbolcu, Galatasaray formasıyla ilk kez Süper Lig'de kırmızı kart gördü.- Osimhen ve Lemina 35 gün sonra sahaya çıktı: Sakatlıklarını atlatan iki futbolcu, 4 Eylül'deki Başakşehir maçının ardından ilk kez forma giydi. Lemina 67, Osimhen ise 77. dakikada oyuna dahil oldu.- Galatasaray'ın iç sahadaki yenilmezlik serisi 39 maça çıktı: Sarı-kırmızılılar, ligde sahasındaki son mağlubiyetini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, sonraki 39 iç saha maçında 31 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.- Taraftardan Barış Alper'e destek: Karşılaşmanın ardından taraftarların tribüne çağırdığı milli futbolcu, kendisine gösterilen sevgiye karşılık vererek taraftarları selamladı.- Kasımpaşa ilk yenilgisini aldı: Emre Belözoğlu yönetimindeki lacivert-beyazlı ekip, ligdeki ilk 6 maçında 2 galibiyet ve 4 beraberlik almıştı. Galatasaray karşısında 3-1 mağlup olan Kasımpaşa, namağlup unvanını kaybetti. Bu sonuçla Süper Lig'de yenilgisiz takım kalmadı.- Kasımpaşa'nın 1000. lig golü Rak-Sakyi'den geldi: Jesurun Rak-Sakyi, 68. dakikada attığı golle Kasımpaşa'nın Süper Lig tarihindeki 1000. golünü kaydetti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/barcelonaya-galatasaray-maci-oncesi-kotu-haber-yildiz-isim-forma-giyemeyecek-1109429691.html

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galatasaray, kasımpaşa, trendyol süper lig, barış alper yılmaz, osimhen, victor james osimhen, maç, maç yayını