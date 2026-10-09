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Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi kötü haber: Yıldız isim forma giyemeyecek
Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi kötü haber: Yıldız isim forma giyemeyecek
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Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T17:25+0300
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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Getafe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Raphinha hakkında konuşan Flick, "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak" ifadelerini kullandı.Brezilya Milli Takımı kampında sağ uyluğunda sorun yaşayan Raphinha'nın yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı belirtilmişti.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.
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galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, barcelona futbol kulübü (fcb), barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç
galatasaray, uefa şampiyonlar ligi, barcelona, barcelona futbol kulübü (fcb), barcelona kulübü, barcelona futbol takımı, maç, maç yayını, tarihi maç

Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi kötü haber: Yıldız isim forma giyemeyecek

17:25 09.10.2026
© AABarcelona oyuncusu Rapinha
Barcelona oyuncusu Rapinha - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
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Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma giyemeyecek.
Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Getafe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.
Raphinha hakkında konuşan Flick, "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak" ifadelerini kullandı.
Brezilya Milli Takımı kampında sağ uyluğunda sorun yaşayan Raphinha'nın yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı belirtilmişti.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.
Kerem Demirbay - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2026
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Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama
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