https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/barcelonaya-galatasaray-maci-oncesi-kotu-haber-yildiz-isim-forma-giyemeyecek-1109429691.html

Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi kötü haber: Yıldız isim forma giyemeyecek

Barcelona'ya Galatasaray maçı öncesi kötü haber: Yıldız isim forma giyemeyecek

Sputnik Türkiye

Barcelona'nın Brezilyalı yıldızı Raphinha, yaşadığı sakatlık sorunu nedeniyle Galatasaray ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasında forma... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T17:25+0300

2026-10-09T17:25+0300

2026-10-09T17:25+0300

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Barcelona Teknik Direktörü Hansi Flick, Getafe maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi.Raphinha hakkında konuşan Flick, "Bu bir sakatlık değil, ancak geçen yıl üç sakatlık geçirdiği için dikkatli olmalıyız. Getafe ve Galatasaray maçında oynayamayacak" ifadelerini kullandı.Brezilya Milli Takımı kampında sağ uyluğunda sorun yaşayan Raphinha'nın yapılan kontrollerinde ciddi bir sakatlığa rastlanmadığı belirtilmişti.Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi lig aşamasının ikinci haftasında 13 Ekim Salı günü Barcelona'yı konuk edecek.

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Sputnik Türkiye

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