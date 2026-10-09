https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/dunyaya-ulasmasi-tam-10-milyar-yil-surdu-evrenin-en-buyuk-sirrini-cozecek-sinyal-yakalandi-1109409533.html

Dünya'ya ulaşması tam 10 milyar yıl sürdü: Evrenin en büyük sırrını çözecek sinyal yakalandı

Dünya'ya ulaşması tam 10 milyar yıl sürdü: Evrenin en büyük sırrını çözecek sinyal yakalandı

Sputnik Türkiye

Gök bilimciler, Dünya'ya ulaşması 10 milyar yıldan fazla süren ve evrenin en uzak köşesinden gelen gizemli bir hızlı radyo patlaması tespit etti. MeerKAT ve... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T07:40+0300

2026-10-09T07:40+0300

2026-10-09T07:40+0300

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Çok uzun zaman önce, çok uzak bir galakside evrene gizemli bir enerji parlaması yayıldı. Gök bilimciler, Dünya'ya ulaşmadan önce 10 milyar yıldan fazla uzay boşluğunda seyahat eden bu eşsiz radyo dalgası patlamasını tespit etmeyi başardı. Science dergisinde yayımlanan bu tarihi araştırma, şimdiye kadar kaydedilen en uzak hızlı radyo patlaması (FRB) rekorunu ikiye katlayarak evrenin sırlarına ışık tutuyor.Güneş'in aylar veya yıllar içinde yaydığı toplam enerjiyi sadece milisaniyeler içinde yayabilen bu yoğun radyo dalgası patlamaları, ilk kez keşfedildikleri 2007 yılından bu yana bilim insanlarını şaşırtmaya devam ediyor. Hatta bazı araştırmacılar, bu muazzam enerjinin uzaylı kökenli olabileceğine dair teoriler bile öne sürüyor.Evren tarihinin yüzde 80'ini aşan devasa yolculukBilim dünyasını heyecanlandıran ve FRB 20240304B olarak adlandırılan bu patlama, evren henüz sadece 3 milyar yaşındayken ortaya çıktı. Sinyalin evren tarihinin yaklaşık yüzde 80'i boyunca seyahat ettiğini belirten uzmanlar, keşfi Güney Afrika'daki MeerKAT radyo teleskobunu kullanarak gerçekleştirdi. Ardından, NASA'nın James Webb Uzay Teleskobu devreye girerek bu muazzam patlamanın doğduğu ev sahibi galaksiyi tespit etti.Araştırmanın başındaki isim olan Sydney Üniversitesi'nden Dr. Themiya Nanayakkara, patlama meydana geldiğinde Dünya'nın ve Güneş'in henüz var olmadığını vurguladı. James Webb'den elde edilen veriler, bu patlamanın çok yüksek hızda yıldız üreten, düşük metalli, genç ve küçük bir galaksiden kaynaklandığını gösteriyor. Hızlı radyo patlamalarının kaynağı henüz kesin olarak bilinmese de, bilim dünyası güçlü manyetik alanlara sahip nötron yıldızları olan magnetarların bu duruma yol açmış olabileceği üzerinde duruyor.Hızlı radyo patlamaları ile görünmeyen madde avı2007'den günümüze kadar 10 binden fazla hızlı radyo patlaması tespit edilmiş olsa da, sinyallerin doğası gereği bazıları sürekli tekrarlıyor, bazıları ise uzayın derinliklerinde bir kez parlayıp ebediyen kayboluyor. Yeni keşfedilen uzak patlamanın tekrarlayan bir sinyal mi yoksa tek seferlik bir parlama mı olduğu henüz netlik kazanmadı.Swinburne Üniversitesi'nden astrofizikçi Prof. Dr. Matthew Bailes, bu patlamaları evrende kaç tane atom olduğunu saymanın temel bir yolu olarak tanımlıyor. Hızlı radyo patlamaları uzay boşluğunda içinden geçtikleri parçacıklardan etkileniyor, bu sayede bilim insanlarının optik teleskoplarla görülemeyen karanlık maddeyi saymasını sağlıyor. Aynı üniversiteden Dr. Sara Webb ise bu olağanüstü keşfin, hızlı radyo patlamalarının erken evrende çok daha yaygın olabileceğini kanıtladığını belirterek, evrenin görünmeyen yüzünü haritalamak için eşsiz bir fırsat yakalandığını ifade ediyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bilim-dunyasi-saskin-nesli-tukendi-saniliyordu-issiz-adada-tam-180-bin-dev-kaplumbaga-kesfedildi-1109409196.html

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