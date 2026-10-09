https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/bilim-dunyasi-saskin-nesli-tukendi-saniliyordu-issiz-adada-tam-180-bin-dev-kaplumbaga-kesfedildi-1109409196.html

Bilim dünyası şaşkın: Nesli tükendi sanılıyordu, ıssız adada tam 180 bin dev kaplumbağa keşfedildi

Bilim dünyası şaşkın: Nesli tükendi sanılıyordu, ıssız adada tam 180 bin dev kaplumbağa keşfedildi

Sputnik Türkiye

Hint Okyanusu'ndaki Seyşeller'e bağlı Aldabra Atolü'nde yapılan araştırma, yaklaşık 183 bin dev kaplumbağanın yaşadığını ortaya koydu. 19. yüzyılda sayıları... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T07:28+0300

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Dünyanın serbest dolaşan en büyük dev kaplumbağa nüfusu, ıssız bir ada ekosisteminde adeta yeniden doğdu. Seyşeller Adaları Vakfı (SIF) ve Exeter Üniversitesi'nin ortaklaşa yürüttüğü son araştırmalar, Seyşeller'in gizemli Aldabra Atolü'nde tam 180 bin kaplumbağanın yaşadığını gün yüzüne çıkardı. 2018 ile 2022 yılları arasında gerçekleştirilen beş yıllık kapsamlı sayım verileri, tür için bugüne dek kaydedilmiş en yüksek rakamı gözler önüne seriyor. Öyle ki, bu devasa sürü bölgedeki insan nüfusunu bile geride bırakmış durumda.Yok oluşun eşiğinden gelen tarihi başarıBilimsel çevrelerde büyük yankı uyandıran bu gelişme, 1990'ların sonlarında 100 bin olarak tahmin edilen kaplumbağa nüfusunda muazzam bir artış yaşandığını doğruluyor. Dünyada vahşi doğada dev kaplumbağaların yaşadığı iki noktadan biri olan ve Galapagos'tan çok daha büyük bir sürüye ev sahipliği yapan atol, 19. yüzyılda insan sömürüsü nedeniyle korkunç bir kayıp yaşamıştı. O dönemde adada binden az kaplumbağa kalmıştı.Ancak 1981 yılında başlatılan katı koruma çalışmaları ve bölgenin 1982'de UNESCO Dünya Mirası listesine alınması gidişatı tamamen değiştirdi. SIF İcra Kurulu Başkanı Dr. Frauke Fleischer-Dogley, atolde serbestçe dolaşan bu devasa nüfusun, uzun vadeli doğa koruma politikalarının neler başarabileceğinin en canlı kanıtı olduğunu vurguladı.Zorlu sayım süreci ve yapay modellemeEkoloji ve Evrim dergisinde yayımlanan devrim niteliğindeki çalışmada, atolün aşılmaz bitki örtüsü bilim insanlarını oldukça zorladı. Araştırmanın ortak yazarlarından Dr. Nancy Bunbury, bazı bölgelerdeki yoğun ormanlık alanların kaplumbağaları gözlemlemeyi imkansız hale getirdiğini belirtti. Ekip, bu engeli aşmak ve Hint Okyanusu'ndaki en uzun soluklu izleme programını başarıya ulaştırmak için göremedikleri alanları bilgisayar ortamında modelledi.Elde edilen bulgular, dev kaplumbağa nüfusunu on yıllar boyunca takip etmek için en güvenilir bilimsel referans noktası olarak tarihe geçti. Yetişkin ve yarı yetişkin bireylerin sayısının 183 bine yaklaştığı bu istikrarlı büyüme, bölgedeki en büyük koruma mucizelerinden biri olarak kabul ediliyor.Bekleyen yeni tehlikeler: İklim ve i̇stilacı türlerKazanılan bu muazzam zafere rağmen bilim insanları rehavete kapılmamak gerektiği konusunda uyarıyor. Exeter Üniversitesi'nden Doktora Sonrası Araştırmacı Dr. Dave Hudson, elde edilen sayıların bir bitiş noktası değil, gelecekteki zorluklara karşı erken harekete geçmek için bir hazırlık aşaması olduğunu belirtiyor. Kaplumbağaların geleceğini tehdit eden en büyük unsurların başında ise iklim değişikliği ve uzun süreli kuraklıklar geliyor. Kuraklıkların, dev kaplumbağalar için hayati olan yiyecek ve gölge alanlarını daraltması bekleniyor.Ayrıca yükselen deniz seviyeleri atolün alçak kesimlerini yutma tehlikesi taşırken, kaplumbağa yumurtaları ve yavrularıyla beslenen vahşi kediler ile siyah fareler gibi istilacı türler popülasyon üzerinde ciddi bir tehdit oluşturmaya devam ediyor. Uzmanlar, bu istilacı memelilerin adadan planlı bir şekilde temizlenmesinin, dev kaplumbağaların yaklaşan iklim baskılarına karşı hayatta kalma şansını artıracak en kritik adım olduğunun altını çiziyor.

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