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Maltepe'de çöken binada acı bilanço: 5. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sona erdi
Maltepe'de çöken binada acı bilanço: 5. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sona erdi
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İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi sağ kurtarılırken, son... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
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İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında meydana gelen facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla sona erdi.AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi sağ kurtarıldı. Binanın çökmeden etkilenmeyen üst katlarında bulunan vatandaşlar da ekipler tarafından tahliye edildi.Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen çökme, binanın alt üç katında büyük hasara yol açarken, üst katların da tehlikeli şekilde eğilmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında ek güvenlik önlemleri alındı.Maltepe'de enkaz altındaki son kişinin cansız bedenine ulaşıldıÇökmenin ardından enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar, binadaki yeni çökme riski nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütüldü.İlk aşamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Son ulaşılan kişinin 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt olduğu bildirildi.Çöken bina 1987 yılında inşa edilmişİstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 1987 yılında inşa edilen bina, zemin kat ve üzerinde 6 kattan oluşuyordu. Yapının zemin katında işyeri, üst katlarında ise toplam 12 daire bulunuyordu.Nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığı binada, çökmeden etkilenen bölümdeki 4 dairede kayıtlı 14 kişi bulunuyordu. Olayın ardından binanın hasar görmeyen bölümlerindeki vatandaşlar tahliye edildi.Çökmenin ardından çevredeki yapılar için de güvenlik önlemleri alınırken, aynı sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina tedbir amacıyla mühürlendi.Maltepe'deki bina neden çöktü? Soruşturma başlatıldıMaltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Binanın taşıyıcı sistemi, yapı geçmişi ve olası teknik kusurlar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.Çöken yapıya ilişkin kaçak kat tespiti gündeme gelirken, binanın mimarı ile dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Ancak çökmenin kesin nedeni henüz resmen açıklanmadı.İçişleri Bakanlığı da binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin olası ihmal, kusur ve sorumluluklarını araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.Maltepe'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandıYaklaşık bir gün süren çalışmaların ardından enkaz altında aranan son kişiye de ulaşıldı. Böylece facianın bilançosu 5 ölü ve 10 sağ kurtarılan kişi olarak açıklandı.Olayın ardından başlatılan adli ve idari incelemelerin, binadaki çökmenin nedenini ve olası sorumlulukları ortaya koyması bekleniyor.
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maltepe, afad, umke, i̇stanbul valiliği, türkiye, haberler
Maltepe'de çöken binada acı bilanço: 5. kişinin de cansız bedenine ulaşıldı, arama kurtarma çalışmaları sona erdi
İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk üç katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Enkazdan 3'ü çocuk 10 kişi sağ kurtarılırken, son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla arama kurtarma çalışmaları tamamlandı.
İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk üç katının çökmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 5'e yükseldi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta 8 Ekim Perşembe günü saat 05.40 sıralarında meydana gelen facianın ardından başlatılan arama kurtarma çalışmaları, enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedenine ulaşılmasıyla sona erdi.
AFAD, itfaiye, UMKE, polis ve sağlık ekiplerinin katıldığı çalışmalarda, aralarında 3 çocuğun da bulunduğu 10 kişi sağ kurtarıldı. Binanın çökmeden etkilenmeyen üst katlarında bulunan vatandaşlar da ekipler tarafından tahliye edildi.
Henüz belirlenemeyen nedenle meydana gelen çökme, binanın alt üç katında büyük hasara yol açarken, üst katların da tehlikeli şekilde eğilmesi nedeniyle kurtarma çalışmaları sırasında ek güvenlik önlemleri alındı.
Maltepe'de enkaz altındaki son kişinin cansız bedenine ulaşıldı
Çökmenin ardından enkaz altında kalan kişilere ulaşmak için başlatılan çalışmalar, binadaki yeni çökme riski nedeniyle zaman zaman güçlükle yürütüldü.
İlk aşamada 2 kişinin hayatını kaybettiği açıklanırken, devam eden çalışmalarda 2 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Böylece can kaybı 4'e yükseldi.
Enkaz altında kalan son kişinin de cansız bedeninin çıkarılmasıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 5 oldu. Ekiplerin arama kurtarma çalışmaları tamamlandı. Son ulaşılan kişinin 60 yaşındaki Hüseyin Özkurt olduğu bildirildi.
Çöken bina 1987 yılında inşa edilmiş
İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan bilgilere göre, 1987 yılında inşa edilen bina, zemin kat ve üzerinde 6 kattan oluşuyordu. Yapının zemin katında işyeri, üst katlarında ise toplam 12 daire bulunuyordu.
Nüfus kayıtlarına göre 33 kişinin yaşadığı binada, çökmeden etkilenen bölümdeki 4 dairede kayıtlı 14 kişi bulunuyordu. Olayın ardından binanın hasar görmeyen bölümlerindeki vatandaşlar tahliye edildi.
Çökmenin ardından çevredeki yapılar için de güvenlik önlemleri alınırken, aynı sokakta bulunan biri 7, diğeri 4 katlı iki bina tedbir amacıyla mühürlendi.
Maltepe'deki bina neden çöktü? Soruşturma başlatıldı
Maltepe'de 5 kişinin hayatını kaybettiği olayın nedeninin belirlenmesi amacıyla inceleme başlatıldı. Binanın taşıyıcı sistemi, yapı geçmişi ve olası teknik kusurlar soruşturma kapsamında değerlendiriliyor.
Çöken yapıya ilişkin kaçak kat tespiti gündeme gelirken, binanın mimarı ile dönemin şantiye şefi gözaltına alındı. Ancak çökmenin kesin nedeni henüz resmen açıklanmadı.
İçişleri Bakanlığı da binanın planlama, inşaat ve tadilat süreçlerinde kamu görevlilerinin olası ihmal, kusur ve sorumluluklarını araştırmak üzere 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi.
Maltepe'de arama kurtarma çalışmaları tamamlandı
Yaklaşık bir gün süren çalışmaların ardından enkaz altında aranan son kişiye de ulaşıldı. Böylece facianın bilançosu 5 ölü ve 10 sağ kurtarılan kişi olarak açıklandı.
Olayın ardından başlatılan adli ve idari incelemelerin, binadaki çökmenin nedenini ve olası sorumlulukları ortaya koyması bekleniyor.