https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/galatasaray-sozleri-gundem-olmustu-kerem-demirbaydan-aciklama-1109405417.html

Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama

Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama

Sputnik Türkiye

Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekibin son 4 yıldaki şampiyonluklarına ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, elde edilen... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T23:33+0300

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spor

galatasaray

kasımpaşa

kerem demirbay

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futbol maçı

türkiye futbol federasyonu

türkiye futbol federasyonu (tff)

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Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ligdeki son 4 yıllık dominasyonunun nedenine ilişkin soruya verdiği "Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil" şeklindeki yanıtının ardından yazılı bir açıklama yaptı.Demirbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, ortaya çıkan algıyla söylemek istedikleri arasında ciddi fark olduğunu ifade etti.Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonlukların büyük bir emek, fedakarlık ve mücadelenin sonucu olduğunu belirten Demirbay, kendisinin de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçası olduğunu hatırlattı.Demirbay, "Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.Sözlerinin çarpıtılması nedeniyle Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkında olduğunu belirten Demirbay, bundan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Demirbay, Galatasaray'da birlikte mücadele ettiği kişilerin emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulama niyetinin olmadığını vurguladı.Geçmişte birlikte çalıştığı herkese ve verilen emeğe saygısının sonsuz olduğunu belirten Demirbay, bugün ise kendi takımının başarısı için mücadele etmeye devam ettiğini kaydetti.

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Sputnik Türkiye

galatasaray, kasımpaşa, kerem demirbay, şampiyon, şampiyona, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)