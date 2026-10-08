https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/galatasaray-sozleri-gundem-olmustu-kerem-demirbaydan-aciklama-1109405417.html
Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama
Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama
Sputnik Türkiye
Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekibin son 4 yıldaki şampiyonluklarına ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, elde edilen... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T23:33+0300
2026-10-08T23:33+0300
2026-10-08T23:33+0300
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kerem demirbay
şampiyon
şampiyona
futbol
futbol maçı
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Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ligdeki son 4 yıllık dominasyonunun nedenine ilişkin soruya verdiği "Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil" şeklindeki yanıtının ardından yazılı bir açıklama yaptı.Demirbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, ortaya çıkan algıyla söylemek istedikleri arasında ciddi fark olduğunu ifade etti.Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonlukların büyük bir emek, fedakarlık ve mücadelenin sonucu olduğunu belirten Demirbay, kendisinin de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçası olduğunu hatırlattı.Demirbay, "Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.Sözlerinin çarpıtılması nedeniyle Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkında olduğunu belirten Demirbay, bundan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Demirbay, Galatasaray'da birlikte mücadele ettiği kişilerin emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulama niyetinin olmadığını vurguladı.Geçmişte birlikte çalıştığı herkese ve verilen emeğe saygısının sonsuz olduğunu belirten Demirbay, bugün ise kendi takımının başarısı için mücadele etmeye devam ettiğini kaydetti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/super-ligde-7-haftanin-hakemleri-aciklandi-1109391888.html
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galatasaray, kasımpaşa, kerem demirbay, şampiyon, şampiyona, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
galatasaray, kasımpaşa, kerem demirbay, şampiyon, şampiyona, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu, türkiye futbol federasyonu (tff)
Galatasaray sözleri gündem olmuştu: Kerem Demirbay'dan açıklama
Galatasaray'ın eski oyuncusu Kerem Demirbay, sarı-kırmızılı ekibin son 4 yıldaki şampiyonluklarına ilişkin sözlerinin çarpıtıldığını belirterek, elde edilen başarıların büyük emek ve fedakarlığın sonucu olduğunu söyledi.
Kasımpaşa forması giyen Kerem Demirbay, Galatasaray'ın ligdeki son 4 yıllık dominasyonunun nedenine ilişkin soruya verdiği "Düşündüklerimi söylesem çok büyük patlayacak her yer. Dışarıdan göründüğü gibi değil" şeklindeki yanıtının ardından yazılı bir açıklama yaptı.
Demirbay, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sözlerinin bağlamından koparılarak çarpıtıldığını belirterek, ortaya çıkan algıyla söylemek istedikleri arasında ciddi fark olduğunu ifade etti.
Galatasaray'ın son 4 yılda kazandığı şampiyonlukların büyük bir emek, fedakarlık ve mücadelenin sonucu olduğunu belirten Demirbay, kendisinin de bu sürecin 2 yılında takımın bir parçası olduğunu hatırlattı.
Demirbay, "Yaşanan zorluklar kazanılan şampiyonlukların değerini azaltmaz, aksine o başarıların arkasında ne kadar büyük bir emek ve fedakârlık olduğunu gösterir" ifadelerini kullandı.
Sözlerinin çarpıtılması nedeniyle Galatasaray camiasında oluşan kırgınlığın farkında olduğunu belirten Demirbay, bundan dolayı üzgün olduğunu dile getirdi. Demirbay, Galatasaray'da birlikte mücadele ettiği kişilerin emeğini veya kazanılan şampiyonlukların değerini sorgulama niyetinin olmadığını vurguladı.
Geçmişte birlikte çalıştığı herkese ve verilen emeğe saygısının sonsuz olduğunu belirten Demirbay, bugün ise kendi takımının başarısı için mücadele etmeye devam ettiğini kaydetti.