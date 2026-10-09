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Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak
Sputnik Türkiye
Ankara Tren Garı önünde yarın yapılacak anma programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak. 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T22:50+0300
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trafik kontrolü
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Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü olarak araç ulaşımına kapalı olacak.Ayrıca Tren Garı Kavşağı ve kavşağa bağlanan yan varyantların tamamında, alt geçit hariç, araç geçişine izin verilmeyecek.Ankara Gar Saldırısı10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı saldırıda 109 kişi hayatını kaybetti. Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen olayda, Barış Mitingi için toplanan kalabalığın bulunduğu alanda 3 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Saldırının ardından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırının, DEAŞ bağlantılı canlı bombalar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-150-noktada-denetim-basliyor-1108734818.html
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ankara, başkent, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, yol
ankara, başkent, trafik, trafik polisi, trafik ihlali, trafik cezaları, trafik kontrolü, yol

Ankara'da bazı yollar trafiğe kapalı olacak

22:50 09.10.2026 (güncellendi: 22:51 09.10.2026)
© AAAnkara trafik
Ankara trafik - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© AA
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Ankara Tren Garı önünde yarın yapılacak anma programı dolayısıyla bazı yollar trafiğe kapatılacak.
Ankara Emniyet Müdürlüğünün açıklamasına göre, saat 06.00'dan itibaren Cumhuriyet Caddesi'nin Tren Garı Kavşağı ile Baruthane Kavşağı arasındaki bölümü çift yönlü olarak araç ulaşımına kapalı olacak.
Ayrıca Tren Garı Kavşağı ve kavşağa bağlanan yan varyantların tamamında, alt geçit hariç, araç geçişine izin verilmeyecek.

Ankara Gar Saldırısı

10 Ekim 2015'te Ankara Garı önünde düzenlenen bombalı saldırıda 109 kişi hayatını kaybetti. Türkiye tarihinin en kanlı terör saldırılarından biri olarak kayıtlara geçen olayda, Barış Mitingi için toplanan kalabalığın bulunduğu alanda 3 saniye arayla iki patlama meydana geldi. Saldırının ardından ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildi. Saldırının, DEAŞ bağlantılı canlı bombalar tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.
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