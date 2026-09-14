https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-150-noktada-denetim-basliyor-1108734818.html

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 150 noktada denetim başlıyor

Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 150 noktada denetim başlıyor

Sputnik Türkiye

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle okul çevrelerinde denetim yapılacağını duyurdu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-14T01:49+0300

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2026-09-14T01:49+0300

türki̇ye

emniyet müdürlüğü

ankara emniyet müdürlüğü

okul

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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da çocukların ve öğretmenlerin huzur içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri, güven içerisinde ailelerine kavuşabilmeleri için tüm birimlerin sahada olacağı belirtildi."Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" başta olmak üzere, çocukları her türlü risk ve tehditten korumaya yönelik çalışmaların her alanda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:

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