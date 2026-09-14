https://anlatilaninotesi.com.tr/20260914/ankara-emniyet-mudurlugu-acikladi-150-noktada-denetim-basliyor-1108734818.html
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 150 noktada denetim başlıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 150 noktada denetim başlıyor
Sputnik Türkiye
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle okul çevrelerinde denetim yapılacağını duyurdu. 14.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-14T01:49+0300
2026-09-14T01:49+0300
2026-09-14T01:49+0300
türki̇ye
emniyet müdürlüğü
ankara emniyet müdürlüğü
okul
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Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da çocukların ve öğretmenlerin huzur içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri, güven içerisinde ailelerine kavuşabilmeleri için tüm birimlerin sahada olacağı belirtildi."Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" başta olmak üzere, çocukları her türlü risk ve tehditten korumaya yönelik çalışmaların her alanda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260912/istanbul-valiligi-yeni-egitim-ogretim-yili-icin-alinan-tedbirleri-acikladi-1108712355.html
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emniyet müdürlüğü, ankara emniyet müdürlüğü, okul
emniyet müdürlüğü, ankara emniyet müdürlüğü, okul
Ankara Emniyet Müdürlüğü açıkladı: 150 noktada denetim başlıyor
Ankara Emniyet Müdürlüğü, 14 Eylül Pazartesi günü itibarıyla 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelle okul çevrelerinde denetim yapılacağını duyurdu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 2026-2027 eğitim ve öğretim yılında da çocukların ve öğretmenlerin huzur içerisinde eğitimlerine devam edebilmeleri, güven içerisinde ailelerine kavuşabilmeleri için tüm birimlerin sahada olacağı belirtildi.
"Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ile Servis Araçları Denetim Uygulamaları" başta olmak üzere, çocukları her türlü risk ve tehditten korumaya yönelik çalışmaların her alanda kararlılıkla sürdürüleceği vurgulanan açıklamada, şunlar kaydedildi:
İlimiz genelinde 49 sabit okul polisi, 968 güvenli eğitim koordinasyon görevlisi, 43 trafik ve 292 asayiş ekibi ile yıl boyunca okul ve çevrelerinde görev yapacağız. 14 Eylül 2026 Pazartesi günü itibarıyla ilimiz genelinde 150 noktada, 191 ekip ve 590 personelimizle gerçekleştireceğimiz denetim ve uygulamalara, helikopter ve dron ile havadan destek sağlayacağız.