Abdulkadir Selvi: Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını isteyen Erdoğan’dı, fon krizinin üstesinden bu duruşla gelinecek

"Çünkü bir, çözüm bulacak kişi Erdoğan. İki, siyasi olarak bu konuda Erdoğan’ın duruşu önemli. Erdoğan, yolsuzlukları ve rüşveti savunan Özgür Özel gibi, “Sütte leke var ama bizim arkadaşlarımızda leke yok” demiyor. Özkan Yalım’ın havlulu görüntülerini, para kulelerini, Manavgat’taki Euro dolu baklava kutularını savunmuyor. Tam aksine “Çürüyen kol kesip atılır” diyor. “Kimilerinin başı döndü, kimileri kibir tuzağına düştü, kimileri şahsi davasını milletin ve ümmetin davasının önüne koydu. Kimileri yolunu şaşırdı, kimileri nefsinin esiri oldu, kimilerini şeytan aldattı. Kimileri de bu tertemiz hareketi kirletmek için özellikle aramıza sızdı, sızdırıldı. Ajandası farklı olanlar gidebilir. Biz yanlış yapanla, nefsine yenik düşenle vedalaşır, yolumuza güçlenerek devam ederiz” diye konuşuyor. Fatma Betül Sayan Kaya’nın istifasını isteyen Erdoğan’dı. AK Parti’yle ilişiğini kesti. Siyaseten bu duruş önemlidir. AK Parti bu fon krizinin üstesinden gelecekse bu duruşla gelecek."