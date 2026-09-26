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Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti
Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti
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Fatma Betül Sayan Kaya istifa, Betül Sayan Kaya AK Parti, Betül Sayan Kaya istifa etti
2026-09-26T23:45+0300
2026-09-27T00:02+0300
poli̇ti̇ka
fatma betül sayan kaya
türkiye
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AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260926/rus-disisleri-bakani-lavrov-rusya-s-400lerin-turkiyeden-dost-bir-ulkeye-tasinmasina-onay-verebilir-1109064863.html
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fatma betül sayan kaya, türkiye, istifa
fatma betül sayan kaya, türkiye, istifa

Fatma Betül Sayan Kaya AK Parti'deki tüm görevlerinden istifa etti

23:45 26.09.2026 (güncellendi: 00:02 27.09.2026)
© İHAFatma Betül Sayan Kaya
Fatma Betül Sayan Kaya - Sputnik Türkiye, 1920, 26.09.2026
© İHA
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Eski bakan ve AK Parti Genel Başkan Yardımcı Fatma Betül Sayan Kaya, partideki tüm görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda görevinden istifa ettiğini açıkladı.
Kaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu cümleleri kaydetti:

Son günlerde meydana gelen ve kamuoyunu meşgul eden bir meseleyle ilgili olarak bugün şahsım hakkında birtakım iddia ve değerlendirmeler gündeme getirilmiştir.

Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde söz konusu meseleye ilişkin ortaya koyduğu açık ve kararlı iradeyle, kim olursa olsun iddiaların tüm yönleriyle araştırılması ve sürecin titizlikle yürütülmesi gerektiğini ifade etmiştir.

Ben de bu yaklaşımın gereği olarak, ortaya atılan iddiaların hiçbir tereddüde mahal bırakmayacak şekilde açıklığa kavuşturulmasını ve yürütülecek sürecin sağlıklı ve selamet içerisinde tamamlanmasını son derece önemsiyorum.

Siyasette taşıdığımız sorumluluğun yalnızca hukuki sorumlulukla sınırlı olmadığına inanıyorum. Milletimize karşı üstlendiğimiz görev, gerektiğinde siyasi ve vicdani sorumluluk almayı da gerektirir.

Bu nedenle, şahsımla ilgili iddiaların açıklığa kavuşturulacağı bir süreçte bulunduğum makamın herhangi bir tartışmaya konu edilmemesi; yürütülecek inceleme ve soruşturmanın hiçbir gölge altında kalmadan, bağımsız ve sağlıklı bir şekilde sürdürülebilmesi adına siyasi sorumluluk almayı gerekli görüyorum.

Bu anlayışla, sürecin selameti ve iddiaların tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulabilmesi amacıyla yürütmekte olduğum tüm görevlerimden affımı Sayın Genel Başkanımızdan istedim.

Kamuoyuna saygıyla arz ederim.

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