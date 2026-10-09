https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/286-yil-hapis-istemiyle-yargilanan-mehmet-akif-ersoy-birakin-kacmayi-evden-disari-cikamamam-dedi-1109424825.html

286 yıl hapis istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, 'Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamamam' dedi, tahliyesini istedi

286 yıl hapis istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, 'Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamamam' dedi, tahliyesini istedi

Sputnik Türkiye

Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 286 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, duruşmada, "Bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı... 09.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-09T15:23+0300

2026-10-09T15:23+0300

2026-10-09T15:23+0300

türki̇ye

mehmet akif ersoy

meltem acet

uyuşturucu

uyuşturucu operasyonu

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Uyuşturucu soruşturması kapsamında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ersoy, "Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme ise tutukluluğun devamına karar verdi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilimİstabul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ve mağdurlar hazır bulundu. Uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirten mağdur Elif Kılınç, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım, kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.Hayatım altüst oldu Dosyada mağdur olarak ifade veren Meltem Acet ise tüm hayatının altüst olduğunu söyleyerek "Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" diye konuştu. Evden dışarı çıkamam Hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy da şunları söyledi: "Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.İfadelerin ardından mahkeme Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html

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mehmet akif ersoy, meltem acet, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu