Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261009/286-yil-hapis-istemiyle-yargilanan-mehmet-akif-ersoy-birakin-kacmayi-evden-disari-cikamamam-dedi-1109424825.html
286 yıl hapis istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, 'Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamamam' dedi, tahliyesini istedi
286 yıl hapis istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, 'Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamamam' dedi, tahliyesini istedi
Sputnik Türkiye
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 286 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, duruşmada, "Bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı... 09.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-09T15:23+0300
2026-10-09T15:23+0300
türki̇ye
mehmet akif ersoy
meltem acet
uyuşturucu
uyuşturucu operasyonu
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_0:1:762:430_1920x0_80_0_0_062a31e764c301da4d0e1833d18028a6.jpg
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ersoy, "Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme ise tutukluluğun devamına karar verdi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilimİstabul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ve mağdurlar hazır bulundu. Uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirten mağdur Elif Kılınç, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım, kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.Hayatım altüst oldu Dosyada mağdur olarak ifade veren Meltem Acet ise tüm hayatının altüst olduğunu söyleyerek "Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" diye konuştu. Evden dışarı çıkamam Hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy da şunları söyledi: "Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.İfadelerin ardından mahkeme Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260710/mehmet-akif-ersoy-hakkinda-istenen-ceza-belli-oldu-1107171013.html
türki̇ye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2026
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e9/0c/09/1101667763_95:0:668:430_1920x0_80_0_0_dbcacadc46d7534df6708c7f7692f7fd.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
mehmet akif ersoy, meltem acet, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu
mehmet akif ersoy, meltem acet, uyuşturucu, uyuşturucu operasyonu

286 yıl hapis istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, 'Bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamamam' dedi, tahliyesini istedi

15:23 09.10.2026
© Fotoğraf : Habertürk TvMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 09.10.2026
© Fotoğraf : Habertürk Tv
Abone ol
Uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan ve 286 yıl hapis cezası istemiyle yargılanan Mehmet Akif Ersoy, duruşmada, "Bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz' diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme talebi reddetti.
Uyuşturucu soruşturması kapsamında 286 yıl 2 aya kadar hapis cezası istemiyle yargılanan eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy bir kez daha hakim karşısına çıktı. Hakkındaki suçlamaları reddeden Ersoy, "Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz" diyerek tahliyesini istedi. Mahkeme ise tutukluluğun devamına karar verdi.

Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim

İstabul 19.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanıklar Mehmet Akif Ersoy ve Mustafa Manaz, tutuksuz sanıklar ve mağdurlar hazır bulundu. Uyuşturucu testinin negatif çıktığını belirten mağdur Elif Kılınç, "Ne bu dosyada ismi geçenler ne de başkaları tarafından mağdur edilmedim. Cinsel bir saldırıya maruz kalmadım, kalsaydım o gün şikayetçi olurdum. Ama bu süreçte mağdur edildim, işimden oldum, sağlığımı kaybettim. Beni işe alan Mehmet Akif Ersoy değildi. Kimseden şikayetçi değilim, mağdur da değilim" dedi.

Hayatım altüst oldu

Dosyada mağdur olarak ifade veren Meltem Acet ise tüm hayatının altüst olduğunu söyleyerek "Özel hayatım, ev adresime kadar sosyal medyada paylaşıldı. Bir gecede hayatım altüst edildi. Bu ortamda bulunmak istemiyorum. Maddi ve manevi kayıplara uğradım. İsmimin çıkartılmasını ve bir daha bu dosyaya dahil olmamak istiyorum. Ben hiçbir şeye tanık olmadım. Mehmet Akif benim işe girmemde yükselmemde etkisi yoktu. Tanışıklığım veya görüşmem yoktur kendisiyle" diye konuştu.

Evden dışarı çıkamam

Hakkındaki suçlamaları reddeden Mehmet Akif Ersoy da şunları söyledi:
"Eylemlerin hiçbirinin olmadığı görülmüştür. Savcının suç olarak isnat ettiği hiçbir suçun deliliği olmadığı bellidir, kimse şikayetçi değildir. Geçen celse bazı isimlerden özür diledim, Meltem ve Elif’ten de özür diliyorum benim arkadaşım olmalarından dolayı yaşadıklarından dolayı. Ortada bir örgüt yok, ben örgüt lideri falan değilim. Erkekler sanık, kadınlar mağdur oldu. Herkes başta şüpheliydi. Herkes mağdur burada. Tahliyemi talep ediyorum. Adımı internete yazarsanız iftira, hakaret, çirkin iddiaları görürsünüz, benim bu halde bırakın kaçmayı evden dışarı çıkamayacağıma bile emin olabilirsiniz. Tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum" dedi.
İfadelerin ardından mahkeme Ersoy'un tutukluluğunun devamına karar verdi ve duruşmayı erteledi.
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 10.07.2026
TÜRKİYE
Mehmet Akif Ersoy hakkında istenen ceza belli oldu
10 Temmuz, 17:41

Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
Android APK
© 2026 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала