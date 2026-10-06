https://anlatilaninotesi.com.tr/20261006/kuyumcukentte-420-milyonluk-dev-vurgun-altinlari-once-topladilar-sonra-erittiler--1109319874.html

Kuyumcukent'te 420 milyonluk dev vurgun: Altınları önce topladılar sonra erittiler

Kuyumcukent'te 420 milyonluk dev vurgun: Altınları önce topladılar sonra erittiler

Sputnik Türkiye

İstanbul'da piyasadan Anadolu'da satacaklarını söyleyerek altın toplayan ve sonra iflas ettiklerini iddia eden şüphelilerle ilgili soruşturma başlatıldı. 06.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-06T10:55+0300

2026-10-06T10:55+0300

2026-10-06T10:55+0300

türki̇ye

dolandırıcılık

nitelikli dolandırıcılık

kuyumcu

kuyumcukent

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/02/0f/1053862318_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_10ae5892dc65bac996d65f1b3d004481.jpg

İstanbul Kuyumcukent'te çeşitli firmalardan altın bilezik, kolye, alyans gibi takıları 'Anadolu'da satacağız' vaadiyle topladıkları ve daha sonra da 'iflas ettik' diyerek dolandırıcılık yaptıkları iddia edilen 35 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin bu yöntemle 64 kilo altın topladıkları ve bu altınları kendi atölyelerinde erittikleri öne sürüldü. Altınların bugünkü değeri yaklaşık 420 milyon lira ediyor. Önce ödeme yapıp güveni sağladılarNTV'nin haberine göre, Kuyumcukent'te bir grup şüphelinin işçilikli bilezik, kolye ve alyans gibi takıları Anadolu'da satacakları vaadiyle toplayıp, ürünleri kendi atölyelerinde eritip saf altına çevirdiği iddia edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu tarafından yürütülen soruşturmada, şüphelilerin üçüncü kişiler adına kurulan iş yerlerini aracı olarak kullandıkları belirlendi.İddiaya göre şüpheliler, aldıkları ürünler karşılığında kısmi ödemeler yapıp, sonrasında yeni ürünler aldı ve borç bakiyelerini yükseltti. Sürecin sonunda ise ürünleri aldıkları kişilere iflas ettiklerini söyleyerek ödeme yapmadıkları iddia edildi. Şüphelilerin bu yöntemle toplamda 64 kilogram altın topladığı belirtildi.3 ilde 35 kişi için gözaltı kararı verildiSoruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, Ankara ve Kocaeli'de belirlenen adreslere baskın düzenledi. Şüphelilere suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak ile nitelikli dolandırıcılık ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama suçlamaları yöneltildi.Şüphelilerin banka ve elektronik para hesapları ile malvarlıklarına el koyma tedbiri uygulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260928/yesim-salkim-fon-sorusturmasina-adi-karisan-mustafa-sandalin-esi-melis-sutsurup-sandal-hakkinda-1109089209.html

türki̇ye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

dolandırıcılık, nitelikli dolandırıcılık, kuyumcu, kuyumcukent