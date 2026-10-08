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Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Muhammed Salih hayatını kaybetti. 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T00:15+0300
2026-10-08T00:15+0300
2026-10-08T00:20+0300
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gaziantep valiliği
gaziantep büyükşehir belediyesi
gaziantep emniyet müdürlüğü
saldırı
saldırı girişimi
bıçaklı saldırı
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Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih'le kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Salih, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Salih'in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ortaokul-ogrencisi-kiz-cocugu-3-liseli-kiz-tarafindan-darp-edildi-1109202440.html
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muhammed salih, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep emniyet müdürlüğü, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
muhammed salih, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep emniyet müdürlüğü, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı
Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
00:15 08.10.2026 (güncellendi: 00:20 08.10.2026)
Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Muhammed Salih hayatını kaybetti.
Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih'le kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Salih, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Salih'in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.