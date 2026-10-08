https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/gaziantepte-bicakli-kavga-16-yasindaki-cocuk-hayatini-kaybetti-1109373761.html

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 16 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Muhammed Salih hayatını kaybetti. 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T00:15+0300

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gaziantep

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Kahvelipınar Mahallesi'nde Suriye uyruklu Muhammed Salih'le kimlikleri henüz belirlenemeyen 2 çocuk arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Salih, bıçakla ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından özel hastaneye kaldırılan Salih, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Salih'in cenazesi, otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Polis ekipleri, olayın ardından kaçan 2 şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ortaokul-ogrencisi-kiz-cocugu-3-liseli-kiz-tarafindan-darp-edildi-1109202440.html

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muhammed salih, gaziantep, gaziantep valiliği, gaziantep büyükşehir belediyesi, gaziantep emniyet müdürlüğü, saldırı, saldırı girişimi, bıçaklı saldırı