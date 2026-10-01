https://anlatilaninotesi.com.tr/20261001/ortaokul-ogrencisi-kiz-cocugu-3-liseli-kiz-tarafindan-darp-edildi-1109202440.html

Ortaokul öğrencisi kız çocuğu, 3 liseli kız tarafından darp edildi

Ortaokul öğrencisi kız çocuğu, 3 liseli kız tarafından darp edildi

Sputnik Türkiye

Denizli'de ortaokul öğrencisini darp eden 3 liseli kız öğrenci gözaltına alındı. 01.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-01T16:03+0300

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Denizli Buldan'da ortaokul öğrencisi bir kız, 3 kız lise öğrencisi tarafından darp edildi. 3 liseli kız gözaltına alınırken, öğrencinin darp edildiği anlara ilişkin görüntülerin başka bir öğrenci tarafından sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı ortaya çıktı. Öğrenci ve ailesi şikayetçi olduBuldan Cumhuriyet Başsavcılığınca, darp edildiği öne sürülen ortaokul öğrencisi ve ailesinin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olaya karıştığı iddia edilen 3 kız lise öğrencisini gözaltına aldı.Öte yandan öğrencinin dap edildiği anlara ilişkin görüntülerin başka bir öğrenci tarafından cep telefonuyla kaydedilerek sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı belirtildi. Görüntüleri paylaşanlar hakkında da soruşturma yürütüldüğü açıklandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260922/turkiye-bunu-tartisiyor-okullarda-neden-siddet-artiyor-cocuklari-ve-gencleri-bu-noktaya-ne-1108934286.html

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akran zorbalığı, şiddet, çocuğa şiddet, denizli