https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/fed-tutanaklari-yil-sonuna-kadar-bir-faiz-artisi-daha-gundemde-1109375927.html
Fed tutanakları: Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gündemde
Fed tutanakları: Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gündemde
Sputnik Türkiye
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılmasını büyük ölçüde olası... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
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ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı son toplantı tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılabileceğine işaret etti.Eylül toplantısında tüm Fed yetkililerinin politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde destek verdiği tutanaklara yansıdı.Bazı Fed yetkilileri mevcut politika faizinin kısıtlayıcı olmadığını veya yalnızca hafif düzeyde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirdi.Çoğu yetkili ise mevcut toplantının ardından para politikasının izleyeceği yol konusunda, yıl sonuna kadar federal fon oranı hedef aralığında bir faiz artışının daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağını belirtti.Bazı Fed yetkilileri, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların orta vadede toplam talebin arzı aşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, böyle bir gelişmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.
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Fed tutanakları: Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gündemde
ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılmasını büyük ölçüde olası gördüğünü ortaya koydu. Tutanaklarda, enflasyon risklerinin yukarı yönlü seyrettiği vurgulandı.
ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı son toplantı tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılabileceğine işaret etti.
Eylül toplantısında tüm Fed yetkililerinin politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde destek verdiği tutanaklara yansıdı.
Bazı Fed yetkilileri mevcut politika faizinin kısıtlayıcı olmadığını veya yalnızca hafif düzeyde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirdi.
Çoğu yetkili ise mevcut toplantının ardından para politikasının izleyeceği yol konusunda, yıl sonuna kadar federal fon oranı hedef aralığında bir faiz artışının daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağını belirtti.
Bazı Fed yetkilileri, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların orta vadede toplam talebin arzı aşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, böyle bir gelişmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.