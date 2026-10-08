https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/fed-tutanaklari-yil-sonuna-kadar-bir-faiz-artisi-daha-gundemde-1109375927.html

Fed tutanakları: Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gündemde

Fed tutanakları: Yıl sonuna kadar bir faiz artışı daha gündemde

Sputnik Türkiye

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısına ilişkin tutanaklar, yetkililerin yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılmasını büyük ölçüde olası... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T04:45+0300

2026-10-08T04:45+0300

2026-10-08T04:45+0300

ekonomi̇

abd

fed

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/03/19/1068735109_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_64bc7a7cffefd4aa69fcc65f39f56e0e.jpg

ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı son toplantı tutanakları, yıl sonuna kadar politika faizinde bir artış daha yapılabileceğine işaret etti.Eylül toplantısında tüm Fed yetkililerinin politika faizinin 25 baz puan artırılması yönünde destek verdiği tutanaklara yansıdı.Bazı Fed yetkilileri mevcut politika faizinin kısıtlayıcı olmadığını veya yalnızca hafif düzeyde kısıtlayıcı olduğunu değerlendirdi.Çoğu yetkili ise mevcut toplantının ardından para politikasının izleyeceği yol konusunda, yıl sonuna kadar federal fon oranı hedef aralığında bir faiz artışının daha yapılmasının muhtemelen uygun olacağını belirtti.Bazı Fed yetkilileri, yapay zeka altyapısına yönelik yatırımların orta vadede toplam talebin arzı aşmasına neden olabileceği uyarısında bulundu. Yetkililer, böyle bir gelişmenin enflasyon üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturabileceğini belirtti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-yunanistana-4-milyar-dolarlik-askeri-satis-1109374429.html

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, fed