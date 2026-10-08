https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abdden-yunanistana-4-milyar-dolarlik-askeri-satis-1109374429.html
ABD'den Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satış
ABD'den Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satış
Sputnik Türkiye
ABD ve Yunanistan, Atina'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve iki ülke orduları arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen 4 milyar dolarlık... 08.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-08T01:33+0300
2026-10-08T01:33+0300
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ABD ile Yunanistan, 4 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışını kapsayan anlaşmayı ortak açıklamayla duyurdu.ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşmanın Yunanistan'ın uzun vadeli savunma planını desteklemeyi, iki ülke arasındaki askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği fırsatlarını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.Açıklamada, yenilikçi teknolojiler de dahil olmak üzere savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi için gelecekteki fırsatların da değerlendirileceği ifade edildi.Yunanistan, ABD Ulusal Muhafız Bürosu programına katılacakAnlaşma kapsamında Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu'nun Florida eyaletiyle yürüttüğü Eyalet Ortaklık Programı'na katılacağı bildirildi. Yunan ordusuna Stryker savaş araçlarının teslim edilmesiyle iki ülke arasındaki askeri birlikte çalışabilirliğin daha da güçlendirilmesi planlanıyor.'Güvenlik ve terörle mücadele işbirliği'Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan'ın ikili ve NATO kapsamındaki güvenlik hedeflerini desteklemek amacıyla savunma işbirliğinin stratejik önemini yeniden teyit ettiği belirtildi.İki ülkenin ayrıca kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğini genişlettiği, yasa dışı göçle mücadele konusundaki kararlılıklarını da yinelediği kaydedildi.Rubio'nun Avrupa turuABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 5-8 Ekim tarihleri arasında İzlanda, Yunanistan ve Portekiz'i ziyaret ediyor. Rubio'nun temaslarında güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. :::
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/fransadan-lise-eylemleriyle-ilgili-yanlis-bilgi-yayma-suclamasi-iranin-paris-buyukelcisi-bakanliga-1109374282.html
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abd, marco rubio, atina, yunanistan
abd, marco rubio, atina, yunanistan
ABD'den Yunanistan'a 4 milyar dolarlık askeri satış
ABD ve Yunanistan, Atina'nın savunma kapasitesini güçlendirmeyi ve iki ülke orduları arasındaki birlikte çalışabilirliği artırmayı hedefleyen 4 milyar dolarlık askeri satış anlaşmasını duyurdu.
ABD ile Yunanistan, 4 milyar dolar değerinde askeri teçhizat satışını kapsayan anlaşmayı ortak açıklamayla duyurdu.
ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan açıklamada, anlaşmanın Yunanistan'ın uzun vadeli savunma planını desteklemeyi, iki ülke arasındaki askeri birlikte çalışabilirliği geliştirmeyi ve savunma sanayisi alanındaki işbirliği fırsatlarını genişletmeyi amaçladığı belirtildi.
Açıklamada, yenilikçi teknolojiler de dahil olmak üzere savunma sanayisi işbirliğinin geliştirilmesi için gelecekteki fırsatların da değerlendirileceği ifade edildi.
Yunanistan, ABD Ulusal Muhafız Bürosu programına katılacak
Anlaşma kapsamında Yunanistan'ın, ABD Ulusal Muhafız Bürosu'nun Florida eyaletiyle yürüttüğü Eyalet Ortaklık Programı'na katılacağı bildirildi. Yunan ordusuna Stryker savaş araçlarının teslim edilmesiyle iki ülke arasındaki askeri birlikte çalışabilirliğin daha da güçlendirilmesi planlanıyor.
'Güvenlik ve terörle mücadele işbirliği'
Ortak açıklamada, ABD ve Yunanistan'ın ikili ve NATO kapsamındaki güvenlik hedeflerini desteklemek amacıyla savunma işbirliğinin stratejik önemini yeniden teyit ettiği belirtildi.İki ülkenin ayrıca kolluk kuvvetleri ve terörle mücadele alanlarındaki işbirliğini genişlettiği, yasa dışı göçle mücadele konusundaki kararlılıklarını da yinelediği kaydedildi.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, 5-8 Ekim tarihleri arasında İzlanda, Yunanistan ve Portekiz'i ziyaret ediyor. Rubio'nun temaslarında güvenlik konularının ele alınması bekleniyor. :::