https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/amerikan-basini-cin-yavas-yavas-dolar-icin--1109395531.html
Amerikan basını: Çin, yavaş yavaş dolar için geliyor
Amerikan basını: Çin, yavaş yavaş dolar için geliyor
Sputnik Türkiye
ABD merkezli haber kuruluşu Semafor'un analizine göre, Çin'in küresel finans sisteminde doların hakimiyetine alternatif oluşturmak amacıyla geliştirdiği uluslararası ödeme altyapısı giderek daha fazla kullanılıyor.
2026-10-08T15:54+0300
2026-10-08T15:54+0300
2026-10-08T16:09+0300
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Çin'in Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'nde (CIPS) günlük işlem hacmi ağustos ayında rekor seviyeye ulaşırken, sistemdeki hareketliliğin geçici bir artıştan ziyade kalıcı bir yükselişe işaret edebileceği değerlendiriliyor.Semafor, Atlantic Council araştırmacıları Jessie Yin ve Lize de Kruijf tarafından hazırlanan ve ilk kez kendileriyle paylaşılan yeni verilere dayanarak, CIPS'teki işlem hacminde özellikle ilkbaharda görülen sıçramanın ardından ağustos ayında yeni bir rekor kaydedildiğini aktardı.Semafor'a konuşan Atlantic Council Uluslararası Ekonomi Başkanı Josh Lipsky, küresel finans sisteminin temel göstergelerinde henüz büyük bir değişiklik olmadığını belirterek, "En üst düzey rakamların tamamı istikrarlı kalıyor. Ancak kaputun altına baktığınızda bazı endişe verici işaretler var" dedi.Çin'in ödeme sistemi CIPS nedir?Semafor'un aktardığı Atlantic Council verilerine göre, CIPS'e doğrudan katılan finans kuruluşlarının sayısı iki kattan fazla arttı.Çin ayrıca gelişmekte olan ülkelerle merkez bankası swap anlaşmaları üzerinden yuan kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Ancak yuanın küresel merkez bankalarının rezervlerindeki payı 2022'den bu yana geriledi. Bu nedenle Pekin'in doların yerini kısa vadede yuanla değiştirmesi henüz söz konusu değil.Analiz ayrıca, küresel krizlerin finansal sistemdeki dengeleri değiştirebildiğine dikkat çekerek, Çin'in daha küçük ölçekte de olsa dolara paralel bir finansal altyapı oluşturma çabasının giderek güçlendiğini belirtiyor.Semafor analizinde, Çin'in finansal sisteminin büyümesinin henüz ABD dolarının küresel konumunu henüz tehdit edecek seviyeye ulaşmadığı eklendi.ABD doları analize göre yeni de, küresel ticaretin ve döviz işlemlerinin büyük bölümünde kullanılmaya devam ediyor. Örneğin Türk lirasının Hindistan rupisine çevrilmesi gibi işlemlerde bile çoğu zaman dolar üzerinden işlem yapılması, doların uluslararası finans sistemindeki merkezi konumunu gösteriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakani-bessent-dolarin-kuresel-rezervlerdeki-payi-rusya-ve-cin-nedeniyle-azaldi-1108792560.html
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çin, yuan, dolar, abd, pekin, semafor, atlantic council
çin, yuan, dolar, abd, pekin, semafor, atlantic council
Amerikan basını: Çin, yavaş yavaş dolar için geliyor
15:54 08.10.2026 (güncellendi: 16:09 08.10.2026)
ABD merkezli haber kuruluşu Semafor'un analizine göre, Çin'in küresel finans sisteminde doların hakimiyetine alternatif oluşturmak amacıyla geliştirdiği uluslararası ödeme altyapısı giderek daha fazla kullanılıyor.
Çin'in Sınır Ötesi Bankalararası Ödeme Sistemi'nde (CIPS) günlük işlem hacmi ağustos ayında rekor seviyeye ulaşırken, sistemdeki hareketliliğin geçici bir artıştan ziyade kalıcı bir yükselişe işaret edebileceği değerlendiriliyor.
Semafor, Atlantic Council araştırmacıları Jessie Yin ve Lize de Kruijf tarafından hazırlanan ve ilk kez kendileriyle paylaşılan yeni verilere dayanarak, CIPS'teki işlem hacminde özellikle ilkbaharda görülen sıçramanın ardından ağustos ayında yeni bir rekor kaydedildiğini aktardı.
Analize göre bu hareketlilik, İran savaşı sırasında yaptırım uygulanan şirketlerin ABD'nin kontrolündeki finansal kanalları kullanmadan işlem yapmanın yollarını aramasıyla ilkbaharda belirginleşti. Ancak son veriler, söz konusu artışın yalnızca kısa süreli bir gelişme olmayabileceğine
işaret ediyor.
Semafor'a konuşan Atlantic Council Uluslararası Ekonomi Başkanı Josh Lipsky, küresel finans sisteminin temel göstergelerinde henüz büyük bir değişiklik olmadığını belirterek, "En üst düzey rakamların tamamı istikrarlı kalıyor. Ancak kaputun altına baktığınızda bazı endişe verici işaretler var" dedi.
Çin'in ödeme sistemi CIPS nedir?
Çin'in sınır ötesi bankalararası ödeme sistemi CIPS,
uluslararası ödemelerin yuan üzerinden gerçekleştirilmesini kolaylaştırmak amacıyla Pekin tarafından 2015'te
hayata geçirildi.
Semafor'un aktardığı Atlantic Council verilerine göre, CIPS'e doğrudan katılan finans kuruluşlarının sayısı iki kattan fazla arttı.
Çin ayrıca gelişmekte olan ülkelerle merkez bankası swap anlaşmaları üzerinden yuan kullanımını yaygınlaştırmaya çalışıyor. Ancak yuanın küresel merkez bankalarının rezervlerindeki payı 2022'den bu yana geriledi. Bu nedenle Pekin'in doların yerini kısa vadede yuanla değiştirmesi henüz söz konusu değil.
Analiz ayrıca, küresel krizlerin finansal sistemdeki dengeleri değiştirebildiğine dikkat çekerek, Çin'in daha küçük ölçekte de olsa dolara paralel bir finansal altyapı oluşturma çabasının giderek güçlendiğini belirtiyor.
Semafor analizinde, Çin'in finansal sisteminin büyümesinin henüz ABD dolarının küresel konumunu henüz tehdit edecek seviyeye ulaşmadığı eklendi.
ABD doları analize göre yeni de, küresel ticaretin ve döviz işlemlerinin büyük bölümünde kullanılmaya devam ediyor. Örneğin Türk lirasının Hindistan rupisine çevrilmesi gibi işlemlerde bile çoğu zaman dolar üzerinden işlem yapılması, doların uluslararası finans sistemindeki merkezi konumunu gösteriyor.