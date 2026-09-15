https://anlatilaninotesi.com.tr/20260915/abd-hazine-bakani-bessent-dolarin-kuresel-rezervlerdeki-payi-rusya-ve-cin-nedeniyle-azaldi-1108792560.html

ABD Hazine Bakanı Bessent: Doların küresel rezervlerdeki payı Rusya ve Çin nedeniyle azaldı

ABD Hazine Bakanı Bessent: Doların küresel rezervlerdeki payı Rusya ve Çin nedeniyle azaldı

Sputnik Türkiye

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, doların küresel rezerv varlıklarındaki payının ağırlıklı olarak Rusya ve Çin’in rezervlerini azaltması nedeniyle gerilediğini... 15.09.2026, Sputnik Türkiye

2026-09-15T23:49+0300

2026-09-15T23:49+0300

2026-09-15T23:49+0300

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ABD Temsilciler Meclisi Finansal Hizmetler Komitesinde konuşan Hazine Bakanı Scott Bessent, doların küresel rezervlerdeki payındaki düşüşü değerlendirdi.Bessent, “Gözlemlediğimiz tek husus rezerv varlıklarındaki azalma. Bu, esas olarak Rusya ve Çin’in rezervlerindeki dolar miktarını azaltmasından kaynaklanıyor” dedi.ABD para biriminin uluslararası ticarette hala baskın konumda olduğunu vurgulayan Bessent, doların küresel işlemlerdeki payının yükselmeye devam ettiğini ve bu yıl da artış kaydettiğini ifade etti.Bessent, ABD finans sisteminin istikrarına kanıt olarak yakın zamanda gerçekleştirilen devlet tahvili ihraçlarını gösterdi. ABD’de son 20 yılın en başarılı iki Hazine tahvili ihalesinin yapıldığını belirten Bessent, bunun yönetimin politikalarına ve finans sistemine duyulan güveni ortaya koyduğunu savundu.Rusya Devlet Başkanlığı İdaresi Başkan Yardımcısı Maksim Oreşkin ise daha önce dolar ve euronun Rusya’nın dış ticaret ödemelerindeki payının son dört yılda yüzde 80’den yüzde 15’e gerilediğini açıklamıştı. Oreşkin, Moskova’nın bu para birimleriyle işlemleri tamamen bırakmadığını, ancak dolar ve euronun eski konumlarına dönemeyeceğini belirtmişti.

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