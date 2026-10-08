ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye-Yunanistan çatışması düşünülemez'
© REUTERS Mark SchiefelbeinMarco Rubio
© REUTERS Mark Schiefelbein
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ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunanistan basınına verdiği röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında Ege veya Kıbrıs kaynaklı bir çatışma yaşanmasını 'düşünülemez' olarak nitelendirdi. Rubio, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu vurgularken, ABD’nin olası bir ciddi tırmanmaya izin vermeyeceğini belirtti.
Dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan çatışması ihtimalini 'düşünülemez' olarak nitelendirerek ABD’nin, Kıbrıs’la elektrik bağlantı kablosu meselesi vesilesiyle olası bir krizin önüne geçmek için perde arkasında girişimlerde bulunacağını ve 'projenin ABD açımızdan ne kadar önemli olduğunu tüm taraflara' vurgulayacağını açıkladı.
Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını edinmek için talep ettiği yeşil ışık konusunda da konuşan Rubio, Başkan Trump’ın Türkiye’nin daha önce ücretini ödediği uçakları almasını gerçekten istediğinin altını çizdi.
Verdiği demeçte Amerikan mevzuatının açık olduğunu dile getiren Rubio, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri meselesi öncelikle çözüme kavuşturulmadığı takdirde böyle bir şeye izin verilemeyeceğini savundu.
'Türkiye ile ilişkimiz yatırım yaptığımız bir ilişki'
Basın mensubunun "Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir ilişkisi var. Siz bölgede çok aktifsiniz. Sizin tarafınızdan herhangi bir arabuluculuk görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Rubio, şu cümleleri kaydetti:
Hassas konuları medyada tartışmaktan her zaman kaçınırım, çünkü bu onların çözümünü zorlaştırır. Bununla birlikte, NATO üyesi olan ve geçmişte, örneğin Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelere ev sahipliği yapmak gibi, başka birçok meseleyle ilgilenmiş olan Türkiye ile sürekli temas halindeyiz. Türkiye ile ilişkimiz yatırım yaptığımız bir ilişkidir ve belki de bu yatırım bu görüşmeler konusunda bize yardımcı olabilir. Bu tür konularda açıklamalar yapmak istiyorsanız açıklamalar yapabilirsiniz ancak bir çözüme ulaşmak istiyorsanız, çoğu zaman bunları doğrudan ve özel görüşmelerin sınırları içerisinde ele almak daha iyidir. Diplomasi bu şekilde daha iyi işler.
'Türkiye-Yunanistan çatışmasının gerçekleşmesi düşünülemez'
"Türkiye ile ilişkiler Ege’de veya Kıbrıs’ta kötü bir yöne giderse, ABD tarafından herhangi bir taahhüt olacak mı? Ciddi bir tırmanmayı önlemek için müdahale edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Rubio, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:
Bana göre böyle bir şeyin gerçekleşmesi düşünülemez. Bunlar NATO’da iki müttefik ve ortaktır; dolayısıyla bunun gerçekleşmesi kesinlikle mümkün değildir. Bu hiç kimse için iyi olmazdı. Ne Türkiye ne Yunanistan ne de Amerika Birleşik Devletleri için. Bunun benim açımdan düşünülemez bir şey olduğunu, asla gerçekleşmesine izin veremeyeceğimiz ve gerçekleşeceğine de inanmadığım bir şey olduğunu söylerdim.
'Uçakların teslim edilmesi bugünden çok uzakta'
Rubio, "En büyük ve en hassas meselelerden biri, Türkiye’nin F-35 uçaklarını edinip edinmeyeceğidir. Siz, senatör olarak CAATSA yasasını desteklemiştiniz. Şimdi değerlendirmeniz nedir?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu cümleleri kaydetti:
Durum şöyle: Birincisi, Türkiye NATO üyesidir. İkincisi, Başkan Trump, mümkün olması halinde uçakların teslimatlarının gerçekleştirilmesini istediğini ifade etti. Zira Türkler bunlardan bazıları için zaten ödeme yaptı. Açıkçası, bu uçakların teslim edilmesi bugünden çok uzakta ancak bunlar için bedeli zaten ödenmiş uçaklar söz konusu. Bununla birlikte, ABD Kongresi tarafından kabul edilmiş bir yasa var. Ayrıca Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası (NDAA) yasasında çok sıkı koşullar öngören bir hüküm de bulunuyor. Dolayısıyla bu koşullar yerine getirilinceye kadar satış gerçekleştirilemez. Bu durum Türk tarafına bildirildi. Bunun farkındalar ve sanırım çözüm yolları bulmaya çalışıyorlar. Mesele S-400 sistemi etrafında dönüyor. Dolayısıyla şu anda konu çözüme kavuşturulamaz ve hukuken, bu mesele çözülene kadar devrin gerçekleştirilmesi mümkün değildir. Belki nihayetinde çözülebilir ve bunun nasıl yapılabileceğine ilişkin çeşitli seçenekler mevcut ancak şu anda henüz çözülmüş değil.
'İsrail-Yunanistan işbirliği olumlu gelişme'
İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğini bölgede 'olumlu' bir gelişme olarak yorumlayan Rubio, asıl meselenin ise Orta Doğu'da İsrail ile iyi ilişkileri bulunmayan ülkelerle iyi ilişkiler kurabilmek olduğu yorumunu yaptı.
İran’ın nükleer silah sahibi olmasının ABD için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Başkan Donald Trump, asla böyle bir şeye izin vermezdi, bu nedenle onların füze programını yok etti. Bu nedenle insansız hava aracı (İHA) yapma programlarının peşinden gidiyor. Bu nedenle onların donanmasını ve hava gücünü yok etti" ifadelerini kullandı.
Rubio, İran’ın petrolü Orta Doğu'dan çıkaramaması nedeniyle ekonomik baskı altında olduğunu ve bu baskının gelecek haftalarda daha da büyüyebileceğini belirterek, "Birkaç hafta içinde finali göreceğiz. Modern İran tarihinin en yıkıcı ekonomik felaketiyle karşı karşıya kalacaklar" değerlendirmesinde bulundu.