https://anlatilaninotesi.com.tr/20261008/abd-disisleri-bakani-rubio-yunan-basinina-konustu-turkiye-yunanistan-catismasi-dusunulemez-1109384923.html

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye-Yunanistan çatışması düşünülemez'

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunan basınına konuştu: 'Türkiye-Yunanistan çatışması düşünülemez'

Sputnik Türkiye

ABD Dışişleri Bakanı Rubio, Yunanistan basınına verdiği röportajda Türkiye ile Yunanistan arasında Ege veya Kıbrıs kaynaklı bir çatışma yaşanmasını... 08.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-08T11:56+0300

2026-10-08T11:56+0300

2026-10-08T11:56+0300

poli̇ti̇ka

türkiye

kıbrıs

abd

nato

abd kongresi

s-400

f-35

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

marco rubio

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/0a/05/1109303707_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e181aefa3c32f99c86cbe070f465e931.jpg

Dün Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ziyarette bulunan ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kathimerini gazetesine verdiği röportajda uluslararası gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio verdiği röportajda, Türkiye-Yunanistan çatışması ihtimalini 'düşünülemez' olarak nitelendirerek ABD’nin, Kıbrıs’la elektrik bağlantı kablosu meselesi vesilesiyle olası bir krizin önüne geçmek için perde arkasında girişimlerde bulunacağını ve 'projenin ABD açımızdan ne kadar önemli olduğunu tüm taraflara' vurgulayacağını açıkladı.Türkiye'nin F-35 savaş uçaklarını edinmek için talep ettiği yeşil ışık konusunda da konuşan Rubio, Başkan Trump’ın Türkiye’nin daha önce ücretini ödediği uçakları almasını gerçekten istediğinin altını çizdi.Verdiği demeçte Amerikan mevzuatının açık olduğunu dile getiren Rubio, Türkiye’nin Rusya’dan satın aldığı S-400 hava savunma füzeleri meselesi öncelikle çözüme kavuşturulmadığı takdirde böyle bir şeye izin verilemeyeceğini savundu.'Türkiye ile ilişkimiz yatırım yaptığımız bir ilişki'Basın mensubunun "Başkan Trump’ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile kişisel bir ilişkisi var. Siz bölgede çok aktifsiniz. Sizin tarafınızdan herhangi bir arabuluculuk görecek miyiz?" sorusuna yanıt veren Rubio, şu cümleleri kaydetti:'Türkiye-Yunanistan çatışmasının gerçekleşmesi düşünülemez'"Türkiye ile ilişkiler Ege’de veya Kıbrıs’ta kötü bir yöne giderse, ABD tarafından herhangi bir taahhüt olacak mı? Ciddi bir tırmanmayı önlemek için müdahale edecek misiniz?" şeklindeki soruya yanıt veren Rubio, konuşmasını şu cümlelerle sürdürdü:'Uçakların teslim edilmesi bugünden çok uzakta'Rubio, "En büyük ve en hassas meselelerden biri, Türkiye’nin F-35 uçaklarını edinip edinmeyeceğidir. Siz, senatör olarak CAATSA yasasını desteklemiştiniz. Şimdi değerlendirmeniz nedir?" sorusuna verdiği yanıtta ise şu cümleleri kaydetti:'İsrail-Yunanistan işbirliği olumlu gelişme'İsrail ile Yunanistan arasındaki işbirliğini bölgede 'olumlu' bir gelişme olarak yorumlayan Rubio, asıl meselenin ise Orta Doğu'da İsrail ile iyi ilişkileri bulunmayan ülkelerle iyi ilişkiler kurabilmek olduğu yorumunu yaptı.İran’ın nükleer silah sahibi olmasının ABD için kabul edilemez olduğunu vurgulayan Rubio, "Başkan Donald Trump, asla böyle bir şeye izin vermezdi, bu nedenle onların füze programını yok etti. Bu nedenle insansız hava aracı (İHA) yapma programlarının peşinden gidiyor. Bu nedenle onların donanmasını ve hava gücünü yok etti" ifadelerini kullandı.Rubio, İran’ın petrolü Orta Doğu'dan çıkaramaması nedeniyle ekonomik baskı altında olduğunu ve bu baskının gelecek haftalarda daha da büyüyebileceğini belirterek, "Birkaç hafta içinde finali göreceğiz. Modern İran tarihinin en yıkıcı ekonomik felaketiyle karşı karşıya kalacaklar" değerlendirmesinde bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20260909/yunanistan-disisleri-bakani-gerapteritisten-turkiye-aciklamasi-sahada-da-karsilik-vermeye-haziriz-1108629106.html

kıbrıs

abd

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, kıbrıs, abd, nato, abd kongresi, s-400, f-35, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa), marco rubio, kathimerini, donald trump