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Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapteritis'ten Türkiye açıklaması: 'Sahada da karşılık vermeye hazırız'
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapteritis'ten Türkiye açıklaması: 'Sahada da karşılık vermeye hazırız'
Sputnik Türkiye
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapteritis, Türkiye ile artan gerilime ilişkin Atina’nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek Atina'nın egemenlik ve... 09.09.2026, Sputnik Türkiye
2026-09-09T15:46+0300
2026-09-09T15:46+0300
2026-09-09T15:49+0300
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avrupa birliği
yorgo gerapetritis
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Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis SKAI televizyonuna verdiği demeçte, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yaşandığını iddia ettiği yeni gerilime ilişkin, kontrolsüz bir tırmanışa yol açabilecek her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini dile getirerek Atina’nın egemenlik haklarından geri adım atmayacağını vurguladı.Hem Ankara’ya hem de iç kamuoyuna bir mesaj gönderen Gerapetritis, savaş söylemlerinin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak Yunanistan’ın her türlü olasılık için planlara ve operasyonel hazırlığa sahip olduğunu öne sürdü.Gerapetritis açıklamasında şu cümleleri kaydetti:'Sahada karşılık vermeye hazırız'Yunan Bakan Gerapetritis, son dönemde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde daha fazla gerilim kaydedildiğini kabul ederek bu durumu ülkenin uluslararası ittifakları da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağladı.Olası bir kriz sorusuna ilişkin yanıt veren Gerapetritis, 'sahada karşılık vermeye hazır' olduklarını belirterek konuşmasında şu cümleleri öne sürdü:'Uygun gördüğümüz zamanda ve uygun gördüğümüz şekilde kullanacağız'Gerapetritis, konuşmasında ayrıca karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesi meselesine de özel olarak değindi.Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığının merkezine yerleşmiş durumda olduğuna işaret eden Bakan, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:Gerapetritis, hükümetin artan gerilim dönemlerinde dahi Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma tercihini savunduğunu belirterek, “Elbette iletişim kanalları var. Tam olarak üç yıl önce, yapılandırılmış Yunanistan-Türkiye diyaloğu ve Atina Deklarasyonu aracılığıyla kurduğumuz şey budur” dedi.'Adalarımızı güçlendiren bir kuvvet yapısı oluşturmaktan korkmadık'Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığının merkezinde yer alan iki meselenin deniz parkları ve Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı olduğuna işaret eden Gerapetritis, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:Gerapetritis konuşmasında, "Elbette deniz parklarına ilişkin uygulama kararnameleri olacaktır ve elbette Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesi de gerçekleşecektir" dedi.'Diğer ülkelerin tepkisi nedeniyle İsrail ile iş birliğini sınırlandırmayacağız'İsrail konusunda ise Gerapetritis, Atina’nın diğer ülkelerin tepkileri nedeniyle iş birliğini sınırlandırmayacağı konusunda kesin konuştu.Gerapetritis açıklamasında, "Dolayısıyla cevap açıktır: Elbette Yunanistan İsrail ile iş birliğini geliştirecektir. Bu iş birliği özellikle savunma ve teknoloji alanlarında önemli bir katma değer sağlamıştır; ancak aynı zamanda Yunanistan’ın tüm Arap dünyasıyla gerçekten stratejik koşullarda görüşme ayrıcalığı da bulunmaktadır" dedi.'Türkiye konusunda Avrupa Birliği'ni bilgilendiriyoruz'Gerapetritis, Yunanistan-Türkiye geriliminin Avrupa boyutuna da değinerek Atina’nın 'Türk tutumu' konusunda Avrupa kurumlarını ve üye devletleri zaten bilgilendirdiğini açıkladı.Konuşmasının bu bölümünde Gerapetritis, şu cümlelerinin altını çizdi.'Egemenlik ve adaların askerden arındırılması konularını görüşmüyoruz'Röportajın son bölümünde Gerapetritis, Atina’nın Türkiye-Yunanistan diyaloğuna koyduğu 'sınırlara' da değindi.Gerapetritis konuşmasında, “Cevap kesin. Yunanistan kendi egemenliğiyle ilgili konuları görüşmeyecektir" dedi.Atina’nın Yunan adalarının askerden arındırılmasını görüşmeyeceğini açıkça ifade eden Gerapetritis, Türkiye’nin tüm taleplerini masaya getirmeye devam edeceğini kabul ederek bunların başında ve en önemlisi 'Mavi Vatan' teorisinin geldiğini söyledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20260904/yunanistan-basbakani-micotakisten-turkiye-aciklamasi-turkiyenin-avrupa-yolu-yunanistan-ile-iyi-1108504089.html
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türkiye, atina, ankara, avrupa birliği, yorgo gerapetritis
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapteritis'ten Türkiye açıklaması: 'Sahada da karşılık vermeye hazırız'
15:46 09.09.2026 (güncellendi: 15:49 09.09.2026)
Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapteritis, Türkiye ile artan gerilime ilişkin Atina’nın her türlü senaryoya hazır olduğunu belirterek Atina'nın egemenlik ve adaların askerden arındırılması konularını görüşmeyeceğini vurguladı. Yunan Bakan ayrıca 'sahada da karşılık' vermeye hazır olduklarını dile getirdi.
Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgo Gerapetritis SKAI televizyonuna verdiği demeçte, Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde yaşandığını iddia ettiği yeni gerilime ilişkin, kontrolsüz bir tırmanışa yol açabilecek her türlü girişimden kaçınılması gerektiğini dile getirerek Atina’nın egemenlik haklarından geri adım atmayacağını vurguladı.
Hem Ankara’ya hem de iç kamuoyuna bir mesaj gönderen Gerapetritis, savaş söylemlerinin tehlikesi konusunda uyarıda bulunarak Yunanistan’ın her türlü olasılık için planlara ve operasyonel hazırlığa sahip olduğunu öne sürdü.
Gerapetritis açıklamasında şu cümleleri kaydetti:
Her şeyden önce şunu belirtelim ki tarihten bihaber ve savaş yanlısı çok sayıda insan var. Bunlar ortaya çıkacak ve bölgede güvenlik ve refah açısından gerçekten tehlikeli olan bir düşmanlık ve kibir havası yaratmaya çalışacaklar. Adil olmak gerekirse, bunlar sadece Türkiye’de yok. Yunanistan’da da var, her yerde var
'Sahada karşılık vermeye hazırız'
Yunan Bakan Gerapetritis, son dönemde Yunanistan-Türkiye ilişkilerinde daha fazla gerilim kaydedildiğini kabul ederek bu durumu ülkenin uluslararası ittifakları da dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağladı.
Olası bir kriz sorusuna ilişkin yanıt veren Gerapetritis, 'sahada karşılık vermeye hazır' olduklarını belirterek konuşmasında şu cümleleri öne sürdü:
Bizim değerlendirmemiz, sahada bir risk olmadığı yönünde. Elbette her zaman tetikteyiz. Her türlü gerilim ve baskının herhangi bir şekilde artması için bütün senaryoları hazır bulunduruyoruz.
'Uygun gördüğümüz zamanda ve uygun gördüğümüz şekilde kullanacağız'
Gerapetritis, konuşmasında ayrıca karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesi meselesine de özel olarak değindi.
Söz konusu anlaşmazlığın Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığının merkezine yerleşmiş durumda olduğuna işaret eden Bakan, konuşmasını şu cümleler ile sürdürdü:
Karasularının 12 deniz miline kadar genişletilmesinin, deniz hukukundan kaynaklanan Yunan devletinin bir hakkı olduğunu defalarca söyledik. Bundan hiçbir zaman vazgeçmedik. Yunan devleti bunu uygun gördüğü zamanda ve uygun gördüğü şekilde kullanacaktır. İyon Denizi’nde ve Tainaro Burnu’na kadar yaptığımız gibi. Yunan devleti tarafından uygun görüldüğünde bu da gerçeğe dönüşecektir. Bu konu için elbette size bir takvim veremem. Ancak bu tek taraflı bir haktır.
Gerapetritis, hükümetin artan gerilim dönemlerinde dahi Ankara ile iletişim kanallarını açık tutma tercihini savunduğunu belirterek, “Elbette iletişim kanalları var. Tam olarak üç yıl önce, yapılandırılmış Yunanistan-Türkiye diyaloğu ve Atina Deklarasyonu aracılığıyla kurduğumuz şey budur” dedi.
'Adalarımızı güçlendiren bir kuvvet yapısı oluşturmaktan korkmadık'
Türkiye-Yunanistan anlaşmazlığının merkezinde yer alan iki meselenin deniz parkları ve Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantısı olduğuna işaret eden Gerapetritis, konuşmasını şu cümleler ile devam ettirdi:
Deniz mekansal planlamasını yapmaktan korkmadık. Deniz parklarını oluşturmaktan korkmadık. Söylenenlere rağmen adalarımızı güçlendiren bir kuvvet yapısı oluşturmaktan korkmadık. Karasularını genişletmekten korkmadık. Komşu ülkelerle sınırlandırma anlaşmaları yapmaktan korkmadık. Dolayısıyla sizi temin ederim ki mevcut hükümet herhangi bir korku sendromunun etkisi altında değildir.
Gerapetritis konuşmasında, "Elbette deniz parklarına ilişkin uygulama kararnameleri olacaktır ve elbette Yunanistan-Kıbrıs elektrik bağlantı kablosunun döşenmesi de gerçekleşecektir" dedi.
'Diğer ülkelerin tepkisi nedeniyle İsrail ile iş birliğini sınırlandırmayacağız'
İsrail konusunda ise Gerapetritis, Atina’nın diğer ülkelerin tepkileri nedeniyle iş birliğini sınırlandırmayacağı konusunda kesin konuştu.
Gerapetritis açıklamasında, "Dolayısıyla cevap açıktır: Elbette Yunanistan İsrail ile iş birliğini geliştirecektir. Bu iş birliği özellikle savunma ve teknoloji alanlarında önemli bir katma değer sağlamıştır; ancak aynı zamanda Yunanistan’ın tüm Arap dünyasıyla gerçekten stratejik koşullarda görüşme ayrıcalığı da bulunmaktadır" dedi.
'Türkiye konusunda Avrupa Birliği'ni bilgilendiriyoruz'
Gerapetritis, Yunanistan-Türkiye geriliminin Avrupa boyutuna da değinerek Atina’nın 'Türk tutumu' konusunda Avrupa kurumlarını ve üye devletleri zaten bilgilendirdiğini açıkladı.
Konuşmasının bu bölümünde Gerapetritis, şu cümlelerinin altını çizdi.
Türkiye’nin tutumlarında önemli bir tırmanış olduğunu tespit ettiğimiz ilk andan itibaren Avrupa Birliği bilgilendirildi, Avrupa Birliği’nin tüm makamları bilgilendirildi. Açıkça görülüyor ki, tespit edilecek bir tırmanış meydana gelmesi halinde, müttefiklerimizden fiili dayanışma talep etme imkânları da bulunmaktadır. Yunanistan’ın uluslararası alanda gerçekleştirdiği tüm iş birlikleri savunma niteliği taşımaktadır. Hiçbir ülkeyi tehdit etmemektedir. Ve her şeyden önce kendi gücümüzü gözetmektedir.
'Egemenlik ve adaların askerden arındırılması konularını görüşmüyoruz'
Röportajın son bölümünde Gerapetritis, Atina’nın Türkiye-Yunanistan diyaloğuna koyduğu 'sınırlara' da değindi.
Gerapetritis konuşmasında, “Cevap kesin. Yunanistan kendi egemenliğiyle ilgili konuları görüşmeyecektir" dedi.
Atina’nın Yunan adalarının askerden arındırılmasını görüşmeyeceğini açıkça ifade eden Gerapetritis, Türkiye’nin tüm taleplerini masaya getirmeye devam edeceğini kabul ederek bunların başında ve en önemlisi 'Mavi Vatan' teorisinin geldiğini söyledi.