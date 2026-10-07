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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uluslararasi-enerji-ajansindan-akaryakit-aciklamasi-100-milyon-varil-hizla-piyasaya-surulecek-1109369758.html
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan akaryakıt açıklaması: 100 milyon varil hızla piyasaya sürülecek
Uluslararası Enerji Ajansı’ndan akaryakıt açıklaması: 100 milyon varil hızla piyasaya sürülecek
Sputnik Türkiye
Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin hükümetleri, Trump’ın ‘tehdidinin’ ardından artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla petrol stoklarının piyasaya sürülmesinin hızlandırılmasına destek verdi.
2026-10-07T19:05+0300
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IEA İcra Direktörü Fatih Birol'a göre hükümetler, üye ülkelerin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın neden olduğu arz kesintisini gidermek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrol çıkarmayı kabul ettiği Mart 2026 tarihli ‘Kolektif Eylem’ kapsamında verilen taahhüdü teyit etti.'Acil durum stokları' açıklamasıBirol yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 325 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğünü belirtti. Birol, taahhüt edilen ancak henüz piyasaya sürülmeyen petrol stoklarının tamamının kullanılması halinde yaklaşık 100 milyon varilin daha piyasaya çıkacağını ifade etti.Bazı IEA üyesi ülkelerin başlangıçta taahhüt ettiklerinden "daha yüksek miktarlarda" petrol piyasaya sürdüğüne dikkat çeken Birol, IEA ülkelerinin halen kamu tarafından tutulan önemli miktarda acil durum petrol stokuna sahip olduğunu söyledi.Birol, söz konusu stokların yaklaşık 1.1 milyar varile eşdeğer olduğunu ve bunun içinde 200 milyon varilden fazla dizel bulunduğunu kaydetti.Avrupa'ya rezervleri açma çağrısıABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Avrupa ülkelerinden yükselen dizel fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla acil durum yakıt rezervlerini piyasaya sürmelerini isteyebileceğini isteyeceğini söylemiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupa'ya rezervlerini "derhal" kullanıma açması çağrısında bulunmuştu.Trump, Avrupa'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği mesajını verdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abden-abdnin-dizel-restine-sert-tepki-tamamen-reddediyoruz-1109242156.html
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uluslararası enerji ajansı (iea), yakıt, g7, hürmüz boğazı, abd, scott bessent, donald trump, haberler
uluslararası enerji ajansı (iea), yakıt, g7, hürmüz boğazı, abd, scott bessent, donald trump, haberler

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan akaryakıt açıklaması: 100 milyon varil hızla piyasaya sürülecek

19:05 07.10.2026
© AP Photo / Rosneft Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıklamasına göre, Rusya 2015 yılında dünyanın en çok petrol üreten ülkesi oldu. Rusya geçen yıl her gün toplam 10 milyon 590 bin varil petrol üretti ve dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 14.5’ini karşıladı.
Uluslararası Enerji Ajansı’nın (IEA) açıklamasına göre, Rusya 2015 yılında dünyanın en çok petrol üreten ülkesi oldu. Rusya geçen yıl her gün toplam 10 milyon 590 bin varil petrol üretti ve dünyanın petrol ihtiyacının yüzde 14.5’ini karşıladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2026
© AP Photo / Rosneft
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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin hükümetleri, Trump’ın ‘tehdidinin’ ardından Hürmüz Boğazı'nın kapanmasının yol açtığı artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla petrol stoklarının piyasaya sürülmesinin hızlandırılmasına destek verdi.
IEA İcra Direktörü Fatih Birol'a göre hükümetler, üye ülkelerin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın neden olduğu arz kesintisini gidermek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrol çıkarmayı kabul ettiği Mart 2026 tarihli ‘Kolektif Eylem’ kapsamında verilen taahhüdü teyit etti.
Açıklama, ABD Başkanı Donald Trump'ın, G7 ülkelerinin piyasaya yakıt sürmemesi halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayacağı yönündeki tehdidinin ardından geldi. G7 ülkeleri cuma günü 100 milyon varil petrolü piyasaya sürme konusunda anlaşmıştı.

'Acil durum stokları' açıklaması

Birol yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 325 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğünü belirtti. Birol, taahhüt edilen ancak henüz piyasaya sürülmeyen petrol stoklarının tamamının kullanılması halinde yaklaşık 100 milyon varilin daha piyasaya çıkacağını ifade etti.
Bazı IEA üyesi ülkelerin başlangıçta taahhüt ettiklerinden "daha yüksek miktarlarda" petrol piyasaya sürdüğüne dikkat çeken Birol, IEA ülkelerinin halen kamu tarafından tutulan önemli miktarda acil durum petrol stokuna sahip olduğunu söyledi.
Birol, söz konusu stokların yaklaşık 1.1 milyar varile eşdeğer olduğunu ve bunun içinde 200 milyon varilden fazla dizel bulunduğunu kaydetti.

Avrupa'ya rezervleri açma çağrısı

ABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Avrupa ülkelerinden yükselen dizel fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla acil durum yakıt rezervlerini piyasaya sürmelerini isteyebileceğini isteyeceğini söylemiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupa'ya rezervlerini "derhal" kullanıma açması çağrısında bulunmuştu.
Trump, Avrupa'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği mesajını verdi.
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
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