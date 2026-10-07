https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/uluslararasi-enerji-ajansindan-akaryakit-aciklamasi-100-milyon-varil-hizla-piyasaya-surulecek-1109369758.html

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan akaryakıt açıklaması: 100 milyon varil hızla piyasaya sürülecek

Uluslararası Enerji Ajansı’ndan akaryakıt açıklaması: 100 milyon varil hızla piyasaya sürülecek

Sputnik Türkiye

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) üyesi ülkelerin hükümetleri, Trump’ın ‘tehdidinin’ ardından artan akaryakıt fiyatlarını düşürmek amacıyla petrol stoklarının piyasaya sürülmesinin hızlandırılmasına destek verdi.

2026-10-07T19:05+0300

2026-10-07T19:05+0300

2026-10-07T19:05+0300

ekonomi̇

uluslararası enerji ajansı (iea)

yakıt

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haberler

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IEA İcra Direktörü Fatih Birol'a göre hükümetler, üye ülkelerin ABD-İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın neden olduğu arz kesintisini gidermek amacıyla acil durum rezervlerinden 400 milyon varil petrol çıkarmayı kabul ettiği Mart 2026 tarihli ‘Kolektif Eylem’ kapsamında verilen taahhüdü teyit etti.'Acil durum stokları' açıklamasıBirol yaptığı açıklamada, anlaşma kapsamında şu ana kadar yaklaşık 325 milyon varil petrolün piyasaya sürüldüğünü belirtti. Birol, taahhüt edilen ancak henüz piyasaya sürülmeyen petrol stoklarının tamamının kullanılması halinde yaklaşık 100 milyon varilin daha piyasaya çıkacağını ifade etti.Bazı IEA üyesi ülkelerin başlangıçta taahhüt ettiklerinden "daha yüksek miktarlarda" petrol piyasaya sürdüğüne dikkat çeken Birol, IEA ülkelerinin halen kamu tarafından tutulan önemli miktarda acil durum petrol stokuna sahip olduğunu söyledi.Birol, söz konusu stokların yaklaşık 1.1 milyar varile eşdeğer olduğunu ve bunun içinde 200 milyon varilden fazla dizel bulunduğunu kaydetti.Avrupa'ya rezervleri açma çağrısıABD Başkanı Donald Trump, geçen hafta Avrupa ülkelerinden yükselen dizel fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla acil durum yakıt rezervlerini piyasaya sürmelerini isteyebileceğini isteyeceğini söylemiş, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupa'ya rezervlerini "derhal" kullanıma açması çağrısında bulunmuştu.Trump, Avrupa'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği mesajını verdi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abden-abdnin-dizel-restine-sert-tepki-tamamen-reddediyoruz-1109242156.html

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uluslararası enerji ajansı (iea), yakıt, g7, hürmüz boğazı, abd, scott bessent, donald trump, haberler