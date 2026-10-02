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https://anlatilaninotesi.com.tr/20261002/abden-abdnin-dizel-restine-sert-tepki-tamamen-reddediyoruz-1109242156.html
AB'den ABD'nin dizel restine sert tepki: Tamamen reddediyoruz
AB'den ABD'nin dizel restine sert tepki: Tamamen reddediyoruz
Sputnik Türkiye
Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa ülkelerinin acil durum dizel stoklarını piyasaya sürmemesi halinde dizel ihracatını kısıtlama uyarısını "tamamen reddettiğini" açıkladı. İşte dizel krizinde son durum...
2026-10-02T16:27+0300
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Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin olası ihracat yasağı tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Itkonen, "Bir yasak hiç kimse için faydalı olmayacaktır. ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler" dedi.AB'nin Petrol Koordinasyon Grubu'nun bir sonraki toplantısının 15 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ancak Itkonen, ihtiyaç duyulması halinde toplantının daha erken bir tarihe çekilebileceğini söyledi.AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda da cuma günü üye ülkelerin büyükelçilerinin küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı. AB Dönem Başkanlığı Sözcüsü, "Dizel piyasası şu anda oldukça sıkı ve bu durum dünya genelindeki tüketiciler için yüksek fiyatlara yol açıyor. Dönem Başkanlığı, tüm üye ülkeler ve Komisyon ile yakın işbirliği ve koordinasyonu sürdürmeye kararlıdır" dedi.ABD, Avrupa'nın rezervlerini mi istiyor?ABD Başkanı Donald Trump, dün, Avrupa ülkelerinden yükselen dizel fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla acil durum yakıt rezervlerini piyasaya sürmelerini isteyebileceğini söyledi.Reuters'a konuşan kaynaklara göre Washington, Fransa ve Almanya'ya acil durum dizel stoklarını kullanmaları için baskı yaptı ve Avrupa'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği mesajını verdi.
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dizel, ab, avrupa, abd
dizel, ab, avrupa, abd

AB'den ABD'nin dizel restine sert tepki: Tamamen reddediyoruz

16:27 02.10.2026
© REUTERS Lisi NiesnerDizel yakıt
Dizel yakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
© REUTERS Lisi Niesner
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Avrupa Birliği, ABD'nin Avrupa ülkelerinin acil durum dizel stoklarını piyasaya sürmemesi halinde dizel ihracatını kısıtlama uyarısını "tamamen reddettiğini" açıkladı. Washington'un baskısı, İran savaşı nedeniyle küresel dizel piyasasında arz sıkışıklığının ve fiyatların artmasının ardından geldi.
Avrupa Komisyonu Sözcüsü Anna-Kaisa Itkonen, bugün yaptığı açıklamada, ABD'nin olası ihracat yasağı tehdidinin kabul edilemez olduğunu belirtti. Itkonen, "Bir yasak hiç kimse için faydalı olmayacaktır. ABD'ye güvenilir bir ortak olarak duyduğumuz güveni zedeler" dedi.
AB'nin Petrol Koordinasyon Grubu'nun bir sonraki toplantısının 15 Ekim'de yapılması planlanıyor. Ancak Itkonen, ihtiyaç duyulması halinde toplantının daha erken bir tarihe çekilebileceğini söyledi.
AB dönem başkanlığını yürüten İrlanda da cuma günü üye ülkelerin büyükelçilerinin küresel enerji piyasasındaki gelişmeleri görüşmek üzere bir araya geleceğini açıkladı. AB Dönem Başkanlığı Sözcüsü, "Dizel piyasası şu anda oldukça sıkı ve bu durum dünya genelindeki tüketiciler için yüksek fiyatlara yol açıyor. Dönem Başkanlığı, tüm üye ülkeler ve Komisyon ile yakın işbirliği ve koordinasyonu sürdürmeye kararlıdır" dedi.

ABD, Avrupa'nın rezervlerini mi istiyor?

ABD Başkanı Donald Trump, dün, Avrupa ülkelerinden yükselen dizel fiyatlarını kontrol altına almak amacıyla acil durum yakıt rezervlerini piyasaya sürmelerini isteyebileceğini söyledi.
ABD Hazine Bakanı Scott Bessent ise Avrupa'ya rezervlerini "derhal" kullanıma açması çağrısında bulundu.
Reuters'a konuşan kaynaklara göre Washington, Fransa ve Almanya'ya acil durum dizel stoklarını kullanmaları için baskı yaptı ve Avrupa'nın bunu yapmaması halinde ABD'nin dizel ihracatını yasaklayabileceği mesajını verdi.
ABD Hazine Bakanı Bessent - Sputnik Türkiye, 1920, 02.10.2026
DÜNYA
Bessent’ten AB’ye ek dizel tedariki çağrısı
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