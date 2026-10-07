https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/mhk-acikladi-super-ligde-hakem-atamalarini-anthony-taylor-yapacak-1109368677.html
MHK açıkladı: Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak
MHK açıkladı: Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak
Sputnik Türkiye
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakemlerinin Anthony Taylor, 1. Lig hakemlerinin ise Alan Snoddy tarafından yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda... 07.10.2026, Sputnik Türkiye
2026-10-07T17:51+0300
2026-10-07T17:51+0300
2026-10-07T17:56+0300
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Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), soruşturma sürecinin ardından Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarının belirlenme yöntemini duyurdu.MHK'den yapılan açıklamada ''Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.MHK Başkanı Gündoğdu'nun istifasıİstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etmişti.Soruşturma nasıl başladı?Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi.Dosyada hakemlik sistemi ve bazı işlemlerle bağlantılı resmi belgede sahtecilik iddiaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar araştırılıyor.Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, MASAK verileri, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.VAR odası tartışması gündeme gelmiştiSoruşturma sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeki VAR odasına ilişkin iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.TFF, VAR odasında yapılan incelemeden önce bazı dijital materyallerin silindiği ve daha sonra polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu soruşturma kapsamında Riva'daki VAR odasında veya VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/tffde-hakemler-sorusturmasi-sonrasi-bir-istifa-daha-1109360828.html
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türkiye futbol federasyonu (tff), merkez hakem kurulu (mhk), trendyol süper lig, maç, maç yayını, futbol, futbol maçı, türkiye futbol federasyonu
MHK açıkladı: Süper Lig'de hakem atamalarını Anthony Taylor yapacak
17:51 07.10.2026 (güncellendi: 17:56 07.10.2026)
Merkez Hakem Kurulu (MHK), Süper Lig hakemlerinin Anthony Taylor, 1. Lig hakemlerinin ise Alan Snoddy tarafından yapılan teknik değerlendirmeler doğrultusunda belirlendiğini duyurdu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), soruşturma sürecinin ardından Süper Lig ve 1. Lig'de hakem atamalarının belirlenme yöntemini duyurdu.
MHK'den yapılan açıklamada ''Trendyol Süper Lig hakemlerine ilişkin atama süreci Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK) Elit Hakem Direktörü Anthony Taylor'ın, Trendyol 1. Lig hakemlerine ilişkin atama süreci ise Talent & Mentor (T&M) Programı Koordinatörü Alan Snoddy'nin teknik değerlendirmeleri doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Söz konusu atamalarda hakemlerin son dönemdeki performansları, müsabakaların özellikleri ve ilgili teknik kriterler esas alınmaktadır'' ifadeleri kullanıldı.
MHK Başkanı Gündoğdu'nun istifası
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanan MHK Başkanı Ferhat Gündoğdu görevinden istifa etmişti.
Soruşturma nasıl başladı?
Kamuoyunda “Hakemler dosyası” olarak anılan soruşturmanın, 15 Eylül 2025'te alınan bir müşteki ifadesinin ardından başlatıldığı bildirildi.
Dosyada hakemlik sistemi ve bazı işlemlerle bağlantılı resmi belgede sahtecilik iddiaları başta olmak üzere çeşitli suçlamalar araştırılıyor.
Soruşturma kapsamında müşteki ve tanık ifadelerinin yanı sıra bilirkişi tespitleri, MASAK verileri, HTS kayıtları ve dijital materyaller üzerinde de inceleme gerçekleştirildi.
VAR odası tartışması gündeme gelmişti
Soruşturma sürecinde Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva tesislerindeki VAR odasına ilişkin iddialar da kamuoyunda tartışma yarattı.
TFF, VAR odasında yapılan incelemeden önce bazı dijital materyallerin silindiği ve daha sonra polis tarafından geri getirildiği yönündeki iddiaları reddetti.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ise bu soruşturma kapsamında Riva'daki VAR odasında veya VAR kayıtlarında herhangi bir inceleme yaptırılmadığını açıkladı.