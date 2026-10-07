https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/hava-bir-anda-degisiyor-meteoroloji-il-il-acikladi-1109344355.html

Hava bir anda değişiyor: Meteoroloji il il açıkladı

Hava bir anda değişiyor: Meteoroloji il il açıkladı

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre Türkiye'nin birçok bölgesinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T07:07+0300

2026-10-07T07:07+0300

2026-10-07T07:08+0300

yaşam

meteoroloji

meteoroloji genel müdürlüğü

sabah

doğu karadeniz

antalya

doğu anadolu

bursa hava durumu

ankara hava durumu

bugün hava durumu

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07ea/09/02/1108428912_0:159:3073:1888_1920x0_80_0_0_9d8ff40c5324eb0307e42e9fb68aa3c7.jpg

Türkiye'de hava koşulları bölgelere göre önemli farklılık gösterecek. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yayımlanan son tahminlere göre ülke genelinde parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava hakim olacak.Doğu Akdeniz Toroslar Mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı, Antalya'nın batı ve doğu kıyıları ile Kahramanmaraş, Osmaniye ve Hatay çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Sıcaklıklar 2 ila 4 derece düşük seyredecekHava sıcaklıklarının Türkiye'nin batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında kalacağı tahmin edilirken, iç ve doğu bölgelerde termometrelerin normallerin 2 ila 4 derece altında değerler göstermesi bekleniyor.Rüzgarın kuzeybatı kesimlerde kuzeyli, diğer bölgelerde ise güney ve batılı yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.Meteoroloji'nin tahmininde ayrıca güncel bir meteorolojik uyarı bulunmadığı belirtildi.Marmara'da sis ve pus bekleniyorMarmara Bölgesi'nde parçalı ve az bulutlu bir hava bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis görülebilecek.İstanbul'da sıcaklığın 23, Bursa'da 23, Kocaeli'de 24, Çanakkale'de ise 25 derece olması bekleniyor.Ege Bölgesi'nde de parçalı ve az bulutlu hava hakim olacak. İç kesimlerde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis görülebilecek. İzmir ve Muğla'da sıcaklığın 25, Uşak'ta 23, Afyonkarahisar'da ise 22 derece olması öngörülüyor.Akdeniz'de gök gürültülü sağanak geliyorGünün hareketli bölgelerinden biri Akdeniz olacak. Sabahın ilk saatlerinde Hatay kıyılarında; öğleden sonra ise Doğu Akdeniz'in Toroslar Mevkii, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay ile Antalya'nın batı ve doğu kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Adana'nın kuzey kesimlerinde de öğleden sonra yağış görülecek. Günün en yüksek sıcaklığının Adana ve Antalya'da 28, Hatay'da 26, Isparta'da ise 24 derece olması tahmin ediliyor.İç Anadolu'da sıcaklık 16 dereceye kadar düşüyorİç Anadolu Bölgesi'nde parçalı bulutlu hava beklenirken sabah saatlerinde doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülebilecek.Ankara'da sıcaklığın 21, Eskişehir'de 22, Konya'da 20 derece olması beklenirken Nevşehir'de termometrelerin 16 dereceyi göstermesi öngörülüyor.Batı Karadeniz'de de parçalı bulutlu hava hakim olacak. Bölgenin iç kesimlerinde sabah ve gece saatlerinde pus ve sis beklenirken sıcaklık Bolu'da 20, Düzce'de 21, Sinop'ta 21, Zonguldak'ta ise 19 derece olacak.Doğu Karadeniz'de yağmur etkili olacakOrta ve Doğu Karadeniz'de parçalı ve çok bulutlu hava bekleniyor. Doğu Karadeniz genelinde sağanak ve gök gürültülü sağanak görülecek.Rize ve Trabzon'da sıcaklığın 19 derece olması ve gün boyunca sağanağın etkili olması bekleniyor. Samsun ve Amasya'da ise sıcaklığın 20 derece civarında seyredeceği tahmin ediliyor.Doğu Anadolu'da sağanak ve sis bir aradaDoğu Anadolu Bölgesi'nin kuzey ve doğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak beklenirken, batı kesimlerinde sabah saatlerinde pus ve yer yer sis görülecek.Erzurum'da sıcaklığın 13, Kars'ta 14, Van'da 18 derece olması bekleniyor. Malatya'da ise termometrelerin 20 dereceyi göstermesi, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanağın etkili olması tahmin ediliyor.Güneydoğu Anadolu'da bulutlar artacakGüneydoğu Anadolu Bölgesi'nde parçalı, zamanla yer yer çok bulutlu bir hava öngörülüyor. Diyarbakır ve Gaziantep'te sıcaklık 23, Mardin'de 21, Şanlıurfa'da ise 24 derece olacak.Bölgede mevcut tahminlere göre kuvvetli yağış veya fırtınaya ilişkin bir meteorolojik uyarı bulunmuyor.Denizlerde fırtına beklenmiyorMeteoroloji'nin deniz tahminlerine göre Karadeniz, Marmara, Ege ve Akdeniz'de fırtına beklenmiyor.Karadeniz'in doğusunda sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak görülecek. Akdeniz'de ise öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.Ege'de dalga yüksekliğinin genel olarak 1 ila 2 metre, kuzey kesimlerde yer yer 2,5 metreye ulaşabileceği tahmin ediliyor. Van Gölü'nde ise rüzgarın öğle saatlerinde yer yer kuvvetini artırması bekleniyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/osym-duyurdu-kpss-2026-sonuclari-aciklandi-1109344193.html

doğu karadeniz

antalya

doğu anadolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2026

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

meteoroloji, meteoroloji genel müdürlüğü, sabah, doğu karadeniz, antalya, doğu anadolu, bursa hava durumu, ankara hava durumu, bugün hava durumu, hava durumu, hava durumu, istanbul hava durumu