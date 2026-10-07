https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/girnede-batan-yolcu-gemisinde-bir-kisinin-daha-cesedi-bulundu-1109351503.html

Girne'de batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedi bulundu

Girne'de batan yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedi bulundu

Sputnik Türkiye

Kuzey Kıbrıs'ta Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filo Jet isimli yolcu gemisinde bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Facianın ardından hayatını... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T11:37+0300

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Kuzey Kıbrıs'ın Girne kenti açıklarında batan yolcu gemisinde kayıpları bulmak için yürütülen çalışmalarda bir kişinin daha cesedine ulaşıldı.Kuzey Kıbrıs Başbakanlığından yapılan açıklamada, Filo Jet isimli geminin batmasının ardından sürdürülen arama çalışmaları kapsamında bugün bir cesedin daha bulunduğu bildirildi.Bulunan kişinin kimliğinin belirlenmesi için gerekli çalışmaların başlatıldığı kaydedildi.Filo Jet faciasında can kaybı 24'e yükseldiSon gelişmeyle birlikte Filo Jet faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 24'e çıktı.Yetkililer, halen kayıp durumda bulunan 4 kişinin bulunması için arama çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.Ekiplerin denizde yürüttüğü çalışmalar, kazanın meydana geldiği Girne açıkları ve çevresinde devam ediyor.Girne'den ayrıldıktan kısa süre sonra su almaya başladıFilo Jet, Kuzey Kıbrıs'taki Girne Limanı ile Mersin'in Silifke ilçesindeki Taşucu Limanı arasında yolcu taşıyordu.Yüksek hızlı yolcu gemisi, 30 Ağustos Pazar günü öğle saatlerinde Girne Limanı'ndan hareket ettikten kısa süre sonra ön kısmından su almaya başladı.Geminin yaşanan sorun üzerine yeniden Girne Limanı'na dönmeye çalıştığı ancak limana ulaşamadan Girne açıklarında battığı bildirildi.Kayıplar için aramalar sürüyorKazanın ardından başlatılan geniş çaplı arama kurtarma çalışmalarında deniz yüzeyi ve çevredeki bölgeler tarandı.Aradan geçen zamana rağmen kayıp yolcuların bulunması amacıyla çalışmalar devam ederken, son olarak ulaşılan kişinin kimliğinin yapılacak incelemelerin ardından belirlenmesi bekleniyor.Dört kişinin ise halen kayıp olduğu bildiriliyor.Yeni bulguyla birlikte facianın bilançosu 24 can kaybı ve 4 kayıp olarak güncellendi.

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