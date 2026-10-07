https://anlatilaninotesi.com.tr/20261007/idam-etmek-icin-iki-ilac-doz-verilen-ama-hayatta-kalan-christa-pikein-bilinci-acildi-1109351139.html

İdam etmek için iki ilaç doz verilen ama hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci açıldı

İdam etmek için iki ilaç doz verilen ama hayatta kalan Christa Pike'ın bilinci açıldı

Sputnik Türkiye

ABD'de idam mahkumu Christa Pike'ın infazı, iki doz pentobarbital verilmesine rağmen kalbinin durmaması üzerine yarıda kesildi. Hastaneye kaldırılan 50... 07.10.2026, Sputnik Türkiye

2026-10-07T11:31+0300

2026-10-07T11:31+0300

2026-10-07T11:31+0300

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ABD'nin Tennessee eyaletinde gerçekleştirilmeye çalışılan bir idam infazı, sıra dışı gelişmelerin ardından ülkenin gündemine oturdu.1995 yılında 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ı öldürmekten idam cezasına çarptırılan Christa Pike, 30 yılı aşkın süre ölüm hücresinde kaldıktan sonra ölümcül enjeksiyon yöntemiyle infaz edilmek istendi. Ancak prosedür planlandığı gibi sonuçlanmadı.Pike'ın avukatlarına göre 50 yaşındaki mahkuma normal şartlarda ölümcül olması beklenen iki doz pentobarbital verildi. Buna rağmen Pike'ın kalbi durmadı ve infaz yarıda kesildi.Christa Pike hastaneye kaldırıldıİnfaz girişiminin başarısız olmasının ardından Christa Pike hastaneye kaldırıldı ve hayati önem taşıyan tıbbi tedavi altına alındı.Avukatları, Pike'ın durumuna ilişkin son açıklamalarında müvekkillerinin bilincinin açık olduğunu ve konuşabildiğini bildirdi.Pike'ın kollarında ciddi hasar oluştuğunu belirten avukatları, buna rağmen hastane yatağında kelepçeli ve yatağa zincirlenmiş halde tutulduğunu öne sürdü.Avukatların 6 Ekim'de yaptığı açıklamada Pike'ın iyileşme süreci "tıbbi açıdan eşi benzeri görülmemiş" olarak nitelendirildi.'Uzun bir iyileşme süreci bekliyoruz'Pike'ın sağlık durumuna ilişkin kesin bir tahmin yapılamadığı belirtilirken, avukatları uzun bir iyileşme süreci beklendiğini açıkladı.Açıklamada, ilk müdahaleyi gerçekleştiren ekipler ile hastanedeki sağlık çalışanlarına teşekkür edildi.Pike'ın hayatta kalması, ölümcül enjeksiyon prosedürünün nasıl sonuçsuz kaldığı ve bundan sonra hukuki sürecin nasıl işleyeceği konusunda da yeni soruları beraberinde getirdi.Kurbanın annesi: Hayatta kalacağına dair bir his vardı1995 yılında öldürülen Colleen Slemmer'ın annesi Sherry Martinez ise kızının katilinin infaz girişiminden sağ çıkmasının ardından ilk kez ayrıntılı olarak konuştu.Yerel televizyon kanalı WBIR'e açıklama yapan Martinez, Pike'ın kendisine ilaçlar verilmesine rağmen bir şekilde hayatta kalacağına dair önceden bir hissi olduğunu söyledi.Martinez, Pike'ın bundan sonra yeniden idam edilip edilmeyeceğine ilişkin ise kesin bir değerlendirmede bulunmadı.Kurbanın annesi, yetkililerin vereceği karara işaret ederek, "Benim ne düşündüğümün önemi yok. Onlar ne yapacaklarsa onu yapacaklar" dedi.'Onu idam etmeye çalıştılar ama ölmedi'Martinez, başarısız infaz girişiminin hemen ardından yaptığı açıklamalarda ise çok daha sert ifadeler kullanmıştı.NBC News'e konuşan Martinez, "Onu idam etmeye çalıştılar ama ölmedi" diyerek yaşananları "tam bir karmaşa" olarak tanımladı.Ailelerin başlangıçta neler olduğuna ilişkin bilgilendirilmediğini söyleyen Martinez, infaz sırasında mağdur yakınlarından aniden bölgeden ayrılmalarının istendiğini anlattı.Martinez, infazın başarısız olduğunu ancak daha sonra yetkililerden öğrendiklerini belirterek Pike'ın hastaneye götürüldüğünün kendilerine bildirildiğini söyledi.Kurbanın annesi ayrıca Tennessee Valisi ve eyalet başsavcılığını, infaz sürecinin yönetilme biçimi nedeniyle eleştirdi.30 yılı aşkın süredir idam cezasını bekliyorduChrista Pike, 1995 yılında Knoxville'de 19 yaşındaki Colleen Slemmer'ın öldürülmesi nedeniyle yargılanmıştı.Savcılığa göre Pike ve dönemin erkek arkadaşı Tadaryl Shipp, Slemmer'ı tenha bir bölgeye götürdü. Genç kadın burada ağır şekilde darbedildi ve öldürüldü.Pike daha sonra cinayetten suçlu bulunarak idam cezasına çarptırıldı ve 30 yılı aşkın süre ölüm hücresinde tutuldu.Kurbanın annesi Martinez de yıllar boyunca Pike hakkında verilen idam cezasının uygulanmasını savundu.Şimdi ne olacak?Başarısız infaz girişiminin ardından en büyük belirsizliklerden biri, Tennessee yönetiminin Pike için ikinci bir infaz girişiminde bulunup bulunmayacağı.Pike'ın sağlık durumunun yanı sıra başarısız prosedürün nasıl gerçekleştiğine ilişkin incelemelerin de bundan sonraki sürecin şekillenmesinde etkili olması bekleniyor.İki doz pentobarbital verilmesine rağmen Pike'ın hayatta kalması ise ABD'deki ölümcül enjeksiyon uygulamalarının güvenilirliği ve hukuki sınırları konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıdı.Şimdilik 50 yaşındaki Pike hastanede tedavi altında. Avukatlarının son açıklamasına göre ise bilinci açık ve konuşabiliyor.

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